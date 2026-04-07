Шойгу "слил" неожиданное: полковник Британии указал, какие два провала подтвердил Кремль

Секретарь Совбеза Шойгу заявил, что расширение производства украинских БпЛА означает, что ни один регион России уже не будет безопасным. А мэр Москвы Собянин констатировал, что недавно ПВО столкнулась с одной из самых масштабных атак на столицу России. Туда летело 250 дронов. Все это указывает на то, что Путин провалил стратегические цели.

Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Филип Ингрэм, подчеркнув, что глава Кремля ставил перед собой две основные цели. Одна из них: захватить Украину максимально бескровно, чтобы сбросить правительство Зеленского и превратить страну в марионеточное государство по образцу Беларуси.

В каких направлениях Путин проиграл?

Поскольку воплотить свои ключевые цели российский диктатор не смог, он переключил внимание на второстепенные, в частности захват Донбасса. По словам британского полковника армии в отставке, вторая ключевая цель Путина заключалась в том, чтобы остановить расширение НАТО. Однако за период войны в Украине к Североатлантическому Альянсу присоединились еще две страны. Поэтому, и в этом направлении он потерпел неудачу.

Стратегически Путин проиграл. Впоследствии он попытался перевести войну на оперативный уровень, нанося удары по критической, энергетической инфраструктуре Украины. Он пытался сломать волю украинского народа. Совершенно очевидно, что он не понимает украинцев,

– подчеркнул Ингрэм.

С его слов, обстреливая энергетику, создавая большие проблемы для людей, особенно в период крайне холодной зимы 2025 – 2026 года, Путин своими действиями лишь усилил решимость украинского общества достичь поражения России. То есть, как отметил Ингрэм, и на оперативном направлении Кремль проиграл, не смог помешать Украине развивать собственные программы по производству вооружения.

Если проанализировать тактическую ситуацию на фронте, то, по словам британского полковника армии в отставке, само понимание того, что такое линия фронта – изменилось. Он разъяснил, что теперь это не просто линия, которая формируется радиусом действия оружия прямого огня под прикрытием артиллерии, а сейчас это зона, которая контролируется FPV-дронами вглубь от 15 до 20 километров.

"Именно дроны и связанные с ними технологии доминируют на этой линии фронта. Поэтому заявление Шойгу действительно важно по нескольким причинам. Это признание способности Украины производить вооружение, которое реально переносит войну на территорию России. Это то, что уже невозможно скрыть. Поэтому ему приходится это выносить в публичное пространство", – объяснил Ингрэм.

Своим высказыванием секретарь Совбеза также признал, что на оперативном уровне дела плохи, ведь Украина наносила удары по нефтяной инфраструктуре, ликвидировала генералов в Москве, атаковала аэродромы дерзкими спецоперациями ("Паутина"), уничтожала черноморский флот России, ударяла по логистическим базам, центрах командования и управления. По убеждению британского полковника армии в отставке, россияне сегодня не имеют сил это остановить.

Заметьте! Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман отметил на неутешительных тенденциях для Путина. Он указал на то, что удары СОУ по портам России, которые занимались экспортом нефти, урезали возможности подзаработать на ее продаже на фоне повышения цен. В Кремле продолжается противостояние, а рейтинг Путина резко падает, о чем были специально слиты социологические данные в информационное поле. Причем такую указвику дал человек из путинского окружения.

Что признал Шойгу и как будет действовать Кремль дальше?

На заявление Шойгу отреагировали прокремлевские блогеры. Так называемые "военкоры" уже раскритиковали его за эти слова. Как секретарь Совбеза именно он отвечает за безопасность на всей территории России. Поэтому своим высказыванием о том, что уже ни один российский регион не может чувствовать себя безопасно, признал, что не способен выполнять свою работу по защите страны.

Следующим логичным шагом будет то, что он начнет мыть окна и упадет с 9 этажа какого-нибудь небоскреба, забыв о том, что нельзя мыть открытое окно. С людьми, которые делают подобные заявления, такое иногда происходит,

– заметил Ингрэм.

Однако Шойгу, как подытожил британский полковник армии в отставке, по определенным причинам защищен от такого вероятного развития событий. Подытоживая, Ингрэм добавил, что заявление секретаря Совбеза России является весомым шагом в информационном пространстве, ведь Путин и его окружение потратили немало времени и приложили много усилий на контроль информполя.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели из Кремля будут звучать новые заявления, которыми будут пытаться внушить россиянам мнение, что за всеми атаками по России стоит НАТО. Поэтому риторика о том, что российская армия воюет уже не просто против Украины, а Североатлантического Альянса, будет усиливаться.

