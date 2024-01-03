Бессмысленная речь, – политтехнолог отметил интересную деталь в новогоднем обращении Путина

Новогодняя речь Владимира Путина накануне 2024 года, которая длилась более 3 минут, кардинально отличалась от прошлогодней. Тогда он выступал аж 9 минут и еще на фоне якобы военных.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что речь Путина год назад звучала так, будто он что-то объясняет российскому обществу, ставит какие-то задачи, рассказывает о НАТО и т.д. То новогоднее выступление имело огромное количество подробностей.

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Результат компромисса

В то же время последняя речь главы Кремля была невнятной и банальной.

Это была совершенно бессмысленная речь, которую мог бы провозгласить любой тамада,

– заметил политтехнолог.

Он предположил, что такой текст выступления Путина был результатом компромисса в администрации или в окружении Путина между разными силами. Партия условного Сергея Кириенко (заместитель руководителя администрации президента России – 24 Канал) добивается, чтобы Путин молчал о войне, а партия условного Николая Патрушева (секретарь Совбеза – 24 Канал) – чтобы он все время о ней говорил.

Предмет внутривидовой борьбы

После обращения Путина, которое появилось днем, когда Новый год встречали во Владивостоке, через два часа после его обнародования свою речь записал Дмитрий Медведев.

В своей речи он в отличие от Путина говорил о войне, о неких геополитических интересах, о том, как "наши солдаты бок о бок героически борются на фронте". Из уст Медведева это звучало особенно комично. Но факт, что кто-то в администрации понял, что этого не хватает в речи Путина и решил выпустить Медведева,

– отметил Михаил Шейтельман.

По его мнению, новогодняя речь Путина стала предметом внутривидовой борьбы в его администрации.

О чем говорил Путин в новогоднем обращении к россиянам