Бессмысленная речь, – политтехнолог отметил интересную деталь в новогоднем обращении Путина
Новогодняя речь Владимира Путина накануне 2024 года, которая длилась более 3 минут, кардинально отличалась от прошлогодней. Тогда он выступал аж 9 минут и еще на фоне якобы военных.
Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что речь Путина год назад звучала так, будто он что-то объясняет российскому обществу, ставит какие-то задачи, рассказывает о НАТО и т.д. То новогоднее выступление имело огромное количество подробностей.
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Результат компромисса
В то же время последняя речь главы Кремля была невнятной и банальной.
Это была совершенно бессмысленная речь, которую мог бы провозгласить любой тамада,
– заметил политтехнолог.
Он предположил, что такой текст выступления Путина был результатом компромисса в администрации или в окружении Путина между разными силами. Партия условного Сергея Кириенко (заместитель руководителя администрации президента России – 24 Канал) добивается, чтобы Путин молчал о войне, а партия условного Николая Патрушева (секретарь Совбеза – 24 Канал) – чтобы он все время о ней говорил.
Предмет внутривидовой борьбы
После обращения Путина, которое появилось днем, когда Новый год встречали во Владивостоке, через два часа после его обнародования свою речь записал Дмитрий Медведев.
В своей речи он в отличие от Путина говорил о войне, о неких геополитических интересах, о том, как "наши солдаты бок о бок героически борются на фронте". Из уст Медведева это звучало особенно комично. Но факт, что кто-то в администрации понял, что этого не хватает в речи Путина и решил выпустить Медведева,
– отметил Михаил Шейтельман.
По его мнению, новогодняя речь Путина стала предметом внутривидовой борьбы в его администрации.
О чем говорил Путин в новогоднем обращении к россиянам
- Глава Кремля отметил в своей речи, что Россия никогда не отступит, ведь "нет такой силы", которая могла бы разъединить россиян и остановить "развитие" страны.
- Путин рассказал, что якобы Россия сейчас "проходит исторический этап". Однако многое зависит от самих россиян, которых он призвал "настраиваться на лучшее".
- Также он наметил основные черты россиян – "солидарность, милосердие, стойкость". Российские же военные, по мнению Путина, оказываются "на переднем крае борьбы за правду и справедливость".
- Кроме того, российский диктатор признался, что он переживает из-за того, что сейчас происходит в Украине. Вероятно, Путин таким образом апеллирует к тому, что украинцы могут протестовать против войны. Для него это было бы идеальное развитие событий, которое бы позволило бы оккупировать всю Украину.