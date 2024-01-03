Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що промова Путіна рік тому звучала так, нібито він щось пояснює російському суспільству, ставить якісь завдання, розповідає про НАТО тощо. Той новорічний виступ мав величезну кількість подробиць.

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Результат компромісу

Водночас остання промова очільника Кремля була невиразною та банальною.

Це була абсолютно безглузда промова, яку міг би проголосити будь-який тамада,

– зауважив політтехнолог.

Він припустив, що такий текст виступу Путіна був результатом компромісу в адміністрації чи оточенні Путіна між різними силами. Партія умовного Сєргєя Кирієнка (заступник керівника адміністрації президента Росії – 24 Канал) домагається, щоб Путін мовчав про війну, а партія умовного Ніколая Патрушева (секретар радбезу – 24 Канал) – щоб він весь час про неї говорив.

Предмет внутрішньовидової боротьби

Після звернення Путіна, яке з'явилось вдень, коли Новий рік зустрічали у Владивостоці, за дві години після його оприлюднення свою промову записав Дмітрій Медведєв.

У своїй промові він на відміну від Путіна говорив про війну, про якісь геополітичні інтереси, про те, як "наші солдати пліч-о-пліч героїчно борються на фронті". З вуст Медведєва це звучало особливо комічно. Але факт, що хтось в адміністрації зрозумів, що цього не вистачає у промові Путіна і вирішив випустити Медведєва,

– зазначив Михайло Шейтельман.

На його думку, новорічна промова Путіна цьогоріч стала предметом внутрішньовидової боротьби в його адміністрації.

Про що говорив Путін у новорічному зверненні до росіян