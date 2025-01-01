"Мы будем бороться за каждого из вас": Зеленский обратился к украинцам на ВОТ

В своем новогоднем обращении Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Он пообещал освободить эти регионы от россиян.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на новогоднее обращение президента Украины. Зеленский пообещал борьбу за украинцев на оккупированных территориях.

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В своем новогоднем обращении Владимир Зеленский обратился к украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, акцентируя, что Украина не забудет о них и продолжит борьбу за каждого гражданина.

Президент подчеркнул, что независимость Украины не ограничивается территориями, ведь настоящая воля народа живет в сердце каждого, даже под оккупацией.

Независимость – это когда мы не отдаем свое. И когда не забываем своих, тех, кто в плену. И мы будем бороться за каждого человека, который, к сожалению, до сих пор там,

– сказал Зеленский.

Он также обратился к украинцам, которые сегодня живут в Крыму, на Донбассе, в Мелитополе и Мариуполе, подчеркивая, что они не останутся без поддержки и однажды Украина вернется к этим территориям.

Мы будем бороться за всех, за тех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И я знаю, что вы встречаете Новый год по нашему времени, и слышите эти слова в нашем Крыму, на Донбассе, в Мелитополе, в Мариуполе,

– добавил Зеленский.

Он заверил, что как только Украина вернется, ее главной целью будет единство всех украинцев, где бы они не находились, и восстановление территориальной целостности государства.