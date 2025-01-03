Ни слова о будущем России: анализ никчемной новогодней речи Путина

Новогоднее поздравление Владимира Путина длилось всего лишь четыре минуты. Однако в них диктатор смог вместить довольно показательные тезисы.

И касались они даже не России непосредственно, ведь Путин даже не смог очертить будущее своей страны. Акцент диктатора был смещен на историю. Подробнее об особенностях поздравления Путина 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Интересно, что

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"Личные победы" Путина

Новогоднее поздравление Владимира Путина посмотрело 12 миллионов человек. В то же время ничего нового, интересного или хотя бы конкретного от российского диктатора не прозвучало. Он привычно говорил, что цели "сво" будут достигнуты, а все, что делают россияне – правильно и нужно.

Все было подобрано под восприятие. Было сказано все, что нужно. Самое главное – 80-летие "великой победы", и это подают так, будто Путин лично победил Гитлера во Второй мировой войне. И Наполеона он также прогнал. Так сегодня трактуют события прошлого – как "личные победы" Путина,

– отметил Игорь Яковенко.

Конечно, такой акцент понятен. Ведь в нынешней войне России против Украины нет никаких побед Путина. Ему просто не о чем отчитываться.

"Также стало понятно, что ни к какому миру Путин не готов. Он не хочет этого, и всячески будет стараться его не допустить", – добавил журналист.

Напомним также, что российский диктатор уверял свой народ, что "все будет хорошо", хотя экономика России трещит по швам и в 2025 году имеет неприятные перспективы. В остальном – Путин никак не комментировал будущее России, акцентируя лишь на событиях прошлого. Похоже, даже сам диктатор не уверен в том, что хоть какое-то будущее будет как у него, так и у его страны.