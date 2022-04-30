В Новой Каховке оккупанты на центральной площади устанавливают памятник Ленину

Российские военные решили добавить работы украинцам после того, как будет освобождена часть Херсонской области от оккупантов. Войска агрессора решили установить памятник Ленину в Новой Каховке.

Памятник Ленину устанавливают на центральной площади

Местные жители заметили, что во временно оккупированной Новой Каховке россияне устанавливают памятник Ленину на центральной площади города.

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Памятник вождю СССР длиной в несколько метров. Его доставили на центральную площадь на грузовике.



Оккупанты устанавливают памятник Ленину в Новой Каховке / Фото Олег Батутин

В Новой Каховке оккупанты устанавливают памятник Ленину – видео

Что делает Россия на оккупированной части Херсона

Российским военным в марте удалось оккупировать Херсон и несколько других населенных пунктов области. На Херсонщине постоянно звучат взрывы.

Также оккупанты похищают местных чиновников, активистов, журналистов и мужчин призывного возраста. По предварительным данным Россия планирует провести в Херсоне псевдореферендум.

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Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что референдум в Херсонской области сведет на нет мирные переговоры.

Российские войска 25 апреля захватили помещение Херсонского горсовета. Оккупанты провели специальное "заседание", на котором представили так называемых "руководителей" Херсонской областной и городской администраций.

Также оккупационные власти Херсона планируют "переходить в рублевую зону". По их словам, "переходный период займет до 4 месяцев". Украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что это акт аннексии со стороны России.

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