Вкусно прилетело по расположению оккупантов: в Новой Каховке расцвел утренний "хлопок"
Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области утром 19 марта было неспокойно. Вероятно, российских оккупантов посетил "хлопок".
Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" около 11:35 сообщило, что в Новой Каховке "хороший салют", пишет 24 Канал. В сети пишут, что утром в расположении оккупантов был "очень вкусный взрыв".
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В сети пишут, что возник пожар на элеваторе
Местные паблики временно оккупированной Новой Каховки сообщают о пожаре в городе. По предварительной информации, по позициям россиян нанесли удар.
Следует отметить, что эта информация не является официальной и требует подтверждения украинского Генштаба.
Пожар в Новой Каховке: видео
Также в сети пишут, что возник пожар на элеваторе, после чего произошла серия взрывов. Над всем близлежащим районом – огромные клубы черного дыма.
В Новой Каховке взорвали одного из главных коллаборантов
- В Новой Каховке 13 марта партизаны из "Атеш" взорвали коллаборанта, обезвредив его у машины. Агент партизан взорвал заместителя председателя так называемой "новокаховской военной администрации".
- Речь идет о некоем Виталие Гуру, на которого дважды организовывали покушение. Важно отметить, что первое "покушение" оказалось инсценировкой Федеральной службы безопасности России и "произошло" летом 2022 года.
- Заместитель председателя военно-гражданской администрации получил ранения и был доставлен в больницу.
- Что касается ситуации в регионе, то депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что сейчас на Херсонщине главной задачей украинской обороны является оттеснить россиян как можно дальше с левого берега, чтобы их артиллерия не смогла доставать в Херсон.
- Хлань сообщил, что 17 – 18 марта интенсивность обстрелов Херсона несколько уменьшилась. Это произошло благодаря контрбатарейной работе украинской артиллерии.
- Он отметил, что Вооруженные Силы Украины постоянно наносят точечные удары по местам скопления оккупантов на левом марте.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк недавно подчеркивала, что ВСУ проводят успешную работу по отодвижению врага. Она подчеркнула, что постоянная контрбатарейная работа дает свои результаты.