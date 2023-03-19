Вкусно прилетело по расположению оккупантов: в Новой Каховке расцвел утренний "хлопок"

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области утром 19 марта было неспокойно. Вероятно, российских оккупантов посетил "хлопок".

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" около 11:35 сообщило, что в Новой Каховке "хороший салют", пишет 24 Канал. В сети пишут, что утром в расположении оккупантов был "очень вкусный взрыв".

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В сети пишут, что возник пожар на элеваторе

Местные паблики временно оккупированной Новой Каховки сообщают о пожаре в городе. По предварительной информации, по позициям россиян нанесли удар.

Следует отметить, что эта информация не является официальной и требует подтверждения украинского Генштаба.

Пожар в Новой Каховке: видео

Также в сети пишут, что возник пожар на элеваторе, после чего произошла серия взрывов. Над всем близлежащим районом – огромные клубы черного дыма.

В Новой Каховке взорвали одного из главных коллаборантов