В новом году россияне запустили по Украине 84 иранских дрона: уничтожено 100% целей
Российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе. За последние двое суток наши защитники сбили 84 беспилотника.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. По его словам, подобных результатов не достигали еще никогда.
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Воздушные силы уничтожили 100% целей
Как рассказал Игнат, с 11 сентября Силы обороны уничтожили почти полтысячи российских дронов.
За двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбито 84 дрона. 100% было сбито Противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали никогда. Дроны уже приближаются к цифре полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Чуть меньше и крылатых ракет,
– сказал спикер Воздушных сил.
По словам Игната, если оккупанты будут бомбить такими темпами, то новую партию в 250 дронов захватчики уже использовали. Он подчеркнул, что Россия может подвезти следующую партию иранских беспилотников. Поэтому Украина готовится к новым массированным атакам.
Последняя атака дронами: что известно
- 1 января оккупанты ударили по столице иранскими дронами. Россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры.
- По информации сил ПВО, на столицу шли 40 дронов-камикадзе. 15 из них уничтожили над соседними областями, 3 – в Киевской области и 22 дроны – над городом.
- В Деснянском районе произошло падение обломков дрона на проезжую часть.
- В сети показали возмутительные фото обломков вражеских беспилотников. Перед тем, как выпустить дроны, оккупанты оставляли на них "поздравления" для украинцев.