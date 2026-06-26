Один из регионов России подвергся массированной атаке: там валит дым с химического завода

Сотни украинских дронов атаковали Россию. В частности, под массированным ударом оказалась Тульская область.

Массированную атаку на Тульскую область подтвердил и сам губернатор Дмитрий Миляев. Он заявляет, что над регионом было сбито 73 дрона.

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Что известно о поражении химзавода "Азот"?

В ночь на 26 июня жители Новомосковска сообщали о большом количестве взрывов, которые не утихали в течение нескольких часов.

Взрывы в Новомосковске: смотрите видео

По словам местных жителей, под ударами беспилотников оказался химический завод "Азот". Они также пишут о странном запахе аммиака в воздухе и проблемах с электроснабжением.

В свою очередь губернатор подтвердил атаку на "Азот".

В результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске,

– написал он.

Также российский чиновник сообщил, что в населённом пункте Щекинского района был повреждён частный жилой дом, пострадала женщина.

Пролет дрона над Новомосковском: смотрите видео

Последствия удара по "Азоту" / Фото из соцсети

Между тем мониторинговые каналы пишут, что после ночной атаки сервис NASA FIRMS фиксирует пожар на территории Новомосковской ГРЭС.

На территории государственной районной электростанции вспыхнул пожар / Фото из соцсети

Новомосковская ГРЭС является филиалом АО "Азот". Она обеспечивает теплом и горячей водой 60% жилого сектора и социальные объекты.

Напомним, что Новомосковская акционерная компания "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из лидеров отрасли по видам и объемам производимой продукции.

Предприятие выпускает минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, концентрированную и особочистую азотную кислоту, аргон, метанол.

С 2002 года НАК "Азот" входит в состав холдинга "Еврохим".

По данным Reuters, два завода "Еврохима" (Невинномысский азотный завод и Новомосковский "Азот") отправили с 2022 по 2024 год на завод имени Свердлова в Дзержинске в Нижегородской области не менее 38 тысяч тонн уксусной кислоты. Они, как отмечает издание, используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, – для артиллерийских снарядов.

Дым на заводе после ударов дронов: смотрите видео

Ранее "Азот" уже горел в результате украинской атаки в ночь на 14 июня.