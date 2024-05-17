Туда сбежал Черноморский флот: где расположен Новороссийск, как далеко от Украины

По состоянию на утро 17 мая Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины 26 военных кораблей и катеров. В частности, по Черноморскому флоту агрессора мощно работают наши морские дроны. Поэтому, пытаясь обезопасить свои суда, оккупанты перебазировали их в Новороссийск.

Как далеко от Украины расположен этот российский город, где именно на карте Новороссийск, показывает 24 Канал.

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Где расположен Новороссийск

Новороссийск – город на Юге России, в частности, в Краснодарском крае. Этот населенный пункт является важным транспортным центром врага.

Именно в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота и Новороссийский морской порт – крупнейший порт страны-агрессора и Черного моря, который состоит из пассажирского и грузового портов, а еще нефтеналивной гавани. Это узел шоссейных дорог и конечный пункт железнодорожной линии от Краснодара.

Российский город расположен в Цемесской бухте – самом большом заливе на Черноморском побережье Кавказа, который не замерзает зимой. Она 15 километров в длину и 2 – 9 в ширину, глубиной до 27 метров. Бухта разделяет город на восточную (индустриальный район) и западную части. На северо-западе и юго-западе город окружен горами.

Где расположен Новороссийск: смотрите карту

Согласно маршрутам на картах, Новороссийск расположенный от оккупированной Керчи примерно в 170 километрах, от Севастополя 450, более 760 километров от крайней восточной точки Украины – села Ранняя Заря Луганской области, более чем 700 от Запорожья, более 1100 – от Херсона и Николаева, более чем 1200 километров от Одессы.

Оккупанты прячут свой флот в Новороссийске

Заметим, что с помощью такого перемещения оккупанты пытаются спасти свой флот от мощных и точных украинских ударов.

В апреле разведка Великобритании заявляла, что Россия вывела большую часть кораблей и подводных лодок из Севастополя дальше на восток. Заметила: "Черноморский флот, вероятно, останется рядом с Новороссийском, во избежание украинского нападения с моря".

В начале апреля представитель ВМС заявлял, что ситуация более-менее стабильна после уничтожения "Сергея Котова".

Тогда Дмитрий Плетенчук рассказывал: "Враг фактически находится в обороне, спрятался на своих базах, в основном это пункт базирования в военно-морской базе Новороссийск. Там они даже вход закрыли боновыми заграждениями".