В российском Новосибирске масштабно горел склад с горючим: яркие кадры
В России не бывает ни одного спокойного дня без пожаров, взрывов или хлопка. На этот раз огонь охватил склад с горючим в городе Новосибирск.
Сейчас на месте событий в городе работают спасательные службы. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Новосибирске был масштабный пожар на складе с горючим
По данным российских СМИ, пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Кировском районе Новосибирска на улице Оловозаводская. Возгоранию присвоили третий ранг опасности, на месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники.
В Новосибирске был масштабный пожар на складе с горючим: смотрите видео
По данным МЧС, огонь охватил площадь 4 500 квадратных метров, пожарным якобы удалось локализовать возгорание. В сети также пишут, что предварительно пострадали два человека, их вынесли из здания и пытаются реанимировать.
В МЧС пишут, что якобы локализовали пожар на складе: смотрите видео (18+)
Как отмечали в российском министерстве чрезвычайных дел пожар в Новосибирске локализован на 2 450 квадратных метрах. Специалисты якобы не допустили распространения огня на большую площадь.
Пожар видели в разных районах Новосибирска: смотрите видео
В то же время некоторые телеграм-каналы утверждают, что якобы пожар возник на одном из цехов завода "Автотранзит". Однако эту информацию пока не подтверждали никто из официальных источников.
В Новосибирске в результате пожара почернело здание: смотрите видео
Стоит отметить, что на кадрах можно увидеть, как в городе в результате горения образовался высокий столб черного густого дыма. Его видели в разных районах Новосибирска.
Кадры пожара из Новосибирска / Фото из российских телеграм-каналов
Местные показали, как видели пожар в Новосибирске: смотрите видео
Ранее пожар произошел на НПЗ в российской Ухте
- На нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Ухте в России 2 июня вспыхнул пожар. Российские телеграм-каналы писали о по меньшей мере 2 погибших.
- Кроме двух погибших, пишут также, что еще одного пострадавшего доставили в больницу. Предварительно, мужчины проводили работы на одном из резервуаров.
- Известно, что возгорание произошло внутри резервуара. Крыша резервуара была частично разрушена.