Заседание СНБО, третья потеря в семье экс-мэра Павлова: главные новости 10 ноября

В Киеве провели заседание СНБО, которое инициировал Владимир Зеленский. Ушел из жизни Борис Павлов – двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. СМИ сообщили об отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры. МИД Беларуси оскандалился циничным заявлением о Крыме. Украинцы могут путешествовать по меньшей мере в 8 стран ЕС. Такими были главные новости 10 ноября.

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Заседание СНБО

Источник: 24 канал

В Киеве состоялось заседание СНБО, которое инициировал президент Владимир Зеленский. Одной из ключевых тем стала ситуация на границе Беларуси и Польши.

Накануне заседания СНБО также провели 2 больших совещания. В частности, одно из них состоялось в Главном управлении разведки Минобороны.

В ходе заседания заслушали доклады о ситуации на границе. Кроме того, приняли решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на границе Украины и Беларуси.

Заявление Монастырского

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Украина готовится к сценариям, похожим на те, которые сейчас фиксируют на границе Польши и Беларуси.

К охране границы привлекут силы Нацгвардии и Нацполиции. Также активизируют подразделения территориальной обороны в приграничных областях.

Политик пообещал жесткий и корректный ответ украинских гвардейцев на дестабилизацию ситуации.

Отчет Баканова

Глава СБУ Иван Баканов отчитался о борьбе с контрабандистами. Он отметил, что это стратегический вопрос, в котором говорится об интересах государства.

По словам Баканова, Владимир Зеленский дал ряд поручений по борьбе с контрабандой. СБУ системно работает в этом направлении.

Санкции против контрабандистов СНБО ввел весной.

Далее каждый государственный орган в пределах своей компетенции отрабатывает реализацию санкций на практике. То есть, существует определенное распределение полномочий при выполнении санкционного режима,

– заметил Баканов.

Санкции

Алексей Данилов заявил, что СНБО ввел санкции против людей, которые открывали "представительство Никарагуа" на территории оккупированного Крыма. В санкционном списке оказались 4 граждан Никарагуа и 4 – россиян.

Также СНБО ввел санкции против компаний, на которые зарегистрированы самолеты Виктора Медведчука и Тараса Козака. Данилов подчеркнул, что самолеты, которые "без разрешения будут передвигаться", будут преследовать, а их регистрации будут отслеживать.

СНБО по материалам СБУ с начала 2021 года ввела различные виды санкций против 22 физических и 140 юридических лиц.

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Третья потеря в семье покойного экс-мера Павлова

Источник: 24 канал

Ушел из жизни Борис Павлов – двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. Мужчину обнаружили повешенным в собственной квартире.

Тело погибшего обнаружила его бывшая жена Надежда Тесленко. Она рассказала, что незадолго до трагедии медики отказали Павлову в проведении операции. У мужчины диагностировали онкологию. К тому же он болел туберкулезом.

Тело Павлова направили на экспертизу.

Третья смерть в семье Павловых

За последнее время это третья смерть, которая произошла в семье Павлова.

Тело мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили в августе 2021 года. Правоохранители впоследствии сообщили, что основной версией трагедии является самоубийство.

В октябре 2021 года обнаружили тело родного брата покойного мэра – Андрея Павлова. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что мужчина умер от отравления алкоголем.

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СМИ сообщили об отставке Ткаченко

Источник: "Украинская правда. Жизнь"

Украинские СМИ сообщили, что Александр Ткаченко уходит с должности министра культуры. Соответствующее заявление политик якобы подаст уже в четверг, 11 ноября.

По данным СМИ, "последней каплей" для Ткаченко стало отделение Госкино от Министерства культуры и информационной политики. Соответствующее решение правительство поддержало 10 ноября.

Ткаченко был против обособления Госкино. Источник издания рассказал, что это "противоречит логике реформы, начатой ​​еще до того, как Ткаченко стал министром".

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МИД Беларуси открыто назвал Крым "российским"

Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей "отметился" циничным заявлением об оккупированном Крыме. Политик заявил, что в реальности полуостров – это якобы российская территория.

По словам Макея, "позиция Беларуси относительно Крыма остается такой, какой была, в реальности мы понимаем, что Крым теперь является российской территорией".

Реакция МИД Украины

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что такие заявления могут иметь непоправимые последствия для отношений государств. По словам политика, в министерстве исходят из того, что официально, как и раньше, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границах.

Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений,

– подчеркнул Николенко.

Кроме того, спикер МИД выразил мнение, что в Минске осознают этот аспект.

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В какие страны ЕС могут путешествовать украинцы

Источники: твитер Дмитрия Кулебы

Хотя ЕС изъял Украину из "зеленого" списка, некоторые страны остаются открытыми для украинских вакцинированных путешественников. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Какие страны остались открытыми

Австрия;

Чехия;

Дания;

Кипр;

Эстония;

Хорватия;

Нидерланды;

Бельгия.