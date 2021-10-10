Главные новости Украины и мира за воскресенье, 10 октября:

Трагедия в Татарстане

В Татарстане разбился самолет L-410. На борту находились 22 парашютистов и членов экипажа. К сожалению, жертвами трагедии стали 16 человек.

Кроме того, известно о 6 пострадавших. Все они оказались на больничной койке.

Авиалайнер перестал выходить на связь сразу после того, как вылетел из Мензелинска. Впоследствии установили, что самолет совершил жесткую посадку, пролетев всего 6 километров.

Спасенный рассказал о катастрофе

Дмитрию Дербишеву – повезло. Он уцелел во время катастрофы. Мужчина рассказал, что при падении самолета не чувствовал сильной боли.

По словам Дербишева, причиной трагедии стала проблема с двигателем. Пилоты действовали в соответствии с инструкциями, одновременно самолет даже не успел подняться на нужную высоту.

Заявление президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов также заявил, что самолет разбился по технической причине. Пилоты пытались посадить L-410 как можно дальше от жилых домов.

В 09:05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку,

– заявил Минниханов.

Жертвами трагедии стали:

Михаил Беляев: пилот, 60 лет;

Александр Зыков: пилот, 61 год;

Ольга Минибаева;

Павел Музыченко;

Динар Давлетгареев;

Андрей Тимофеев;

Дмитрий Филина;

Денис Прохоров;

Сергей Кузенко;

Ксения Самигуллина, прыгала в тандеме;

Олег Кобеляцкий;

Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме;

Игорь Алексеев;

Александр Цивинский, прыгал в тандеме;

Равиль Шарафутдинов;

Виктория Соловьева, прыгала в тандеме.

Самолет разбился в Татарстане: смотрите видео

Что происходило на месте катастрофы: смотрите видео​

Рассекретили дату и место прощания с Поляковым

Источник: фейсбук Антона Полякова

Прощание с Антоном Поляковым состоится 11 октября. Попрощаются с нардепом в его родном городе Чернигове.

Траурная церемония начнется в 10:00 в Черниговском областном филармоническом центре по адресу проспект Мира, 15.

Смерть Антона Полякова: главное

Политик ушел из жизни ночью 8 октября. Трагедия произошла в такси. Медики, прибывшие на вызов, пытались реанимировать политика, однако спасти его не удалось.

Перед смертью политика тошнило. Впоследствии у него начались конвульсии.

Вскрытие показало, что смерть могла наступить в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Нардеп Галина Янченко заявила: в крови Полякова якобы нашли метадон и алкоголь.

В то же время в полиции заявили, что результаты экспертизы к ним еще не поступали.

Собчак попала в ДТП

Источник: "Дождь"

Российская журналистка Ксения Собчак 9 октября попала в ДТП в Сочи. По предварительным данным, автомобили Mercedes и Volkswagen врезались "лоб в лоб".

Жертвой аварии стал как минимум один человек. Кроме того, двое пострадавших госпитализированы.

Сама Собчак в момент ДТП находилась в салоне Mercedes.

Журналистка прокомментировала трагедию

Собчак 10 октября рассказала, что сейчас находится дома. Она хотела как можно быстрее вернуться к сыну. По словам журналистки, у нее – "сотрясение мозга и многочисленные травмы".

У ассистентки тоже (сотрясение мозга – 24 канал). Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину,

– рассказала Собчак.

Она также призналась, что когда пришла в себя, то чувствовала себя очень плохо.

Собчак также сообщила: она не подгоняла водителя. Журналистка отметила, что во время поездки общалась по работе в зуме и даже имеет запись этого общения.

Заметьте! По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, водитель Mercedes уже признал свою вину в ДТП.

ДТП с Собчак: смотрите видео

США ведут переговоры с "Талибаном"

Источник: BBC

Официальные представители США и талибы проводят переговоры в Катаре. Это происходит впервые со времени, когда "Талибан" захватил Афганистан.

В то же время в Штатах отметили, что переговоры не означают признания легитимности правительства "Талибана".

Представители США и боевики обсуждают следующие вопросы:

сдерживание экстремистских групп;

эвакуация граждан США;

гуманитарная помощь.

Заметьте! Боевики сообщили, что обе стороны согласились соблюдать условия Дохийского соглашения.

Украинский военный забег

Источник: 24 канал

В Киеве провели первый Украинский военный забег. Участие в нем приняли около 1 000 человек. Среди них – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Мероприятие состоялось по случаю 30-й годовщины создания Вооруженных Сил Украины.

Участие в забеге также приняли военные из:

США;

Канады;

Литвы.

Украинский военный забег: смотрите видео