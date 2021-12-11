Скандал с Гогилашвили, 20 миллионов на усиление границы от США: главные новости 11 декабря

Замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" на блокпосте. США выделят 20 миллионов долларов на усиление границы Украины. Гитанас Науседа выразил опасения по поводу худшего сценария в случае атаки России. Боевики ранили украинского защитника. Таковы были главные новости 11 декабря.

Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

Скандал с Гогилашвили

Источник: канал "Остання Крапля"

Заместитель Дениса Монастырского Александр Гогилашвили устроил скандал с полицейскими. Это произошло на блокпосте в Краматорске. 11 декабря в сети обнародовали соответствующее видео.

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Детали "разборок" с участием Гогилашвили

Предварительно, правоохранители остановили автомобиль, в котором был Гогилашвили, на блокпосте и попросили показать документы. Заместитель Дениса Монастырского возмутился из-за этого.

На видео также слышно, как он использовал нецензурную лексику.

Единственный заместитель министра, с таким е***ом, как у меня, он только один. Я 3 года уже замминистра! Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятно не будет,

– сказал он.

Затем полицейский извинился и пытался объяснить, почему он хотел проверить документы.

Чиновника отстранят от должности

На инцидент отреагировал сам Монастырский. Министр отметил, что инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны установить все обстоятельства и сделать выводы.

На период дисциплинарного производства я буду предлагать правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление в Кабмин.

– сообщил Монастырский.

Глава МВД также заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие решения.

Извинения Гогилашвили

Впоследствии замминистра извинился за свое поведение.

Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность,

– заявил он.

Гогилашвили согласился с решением начать дисциплинарное производство и добавил, что готовит рапорт на имя министра МВД и будет способствовать изучению инцидента.

. Александр Гогилашвили является заместителем министра с 2019 года, то есть со времен Арсена Авакова. Когда министерство возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили остался на должности.

"Разборки" на блокпосте в Краматорске – смотрите видео 18+

Деньги от США на усиление границы

Источник: Госпогранслужба

Украина и США начали проект по усилению безопасности Северного и восточного участков границы Украины. Реализовывать его начнут уже в 2022 году.

Заметьте Украинским пограничникам передали 60 современных дронов

Пресс-служба Госпогранслужбы заявила, что накануне заместитель председателя ГПСУ Владимир Никифоренко и представители Посольства США в Украине, а также Международной организации по миграции находились в главном центре подготовки личного состава пограничников. О старте проекта проинформировала представительница посольства Сара Лангенкамп.

Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 миллионов долларов,

– подчеркнула Лангенкамп.

Цель проекта – оказание помощи пограничникам для:

повышение эффективности служебной деятельности подразделений;

эффективного противодействия угрозам национальной безопасности Украины.

В его рамках Госпогранслужба может получать:

беспилотные авиационные системы;

спецтранспорт;

средства видеомониторинга;

экипировку.

Науседа о нападении России

Источник: DELFI

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал возможное широкомасштабное нападение России на Украину. Произошло это после его разговора с американским лидером.

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Может произойти худший сценарий со стороны России

Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высока, есть много признаков, которые показывают, что может произойти и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства,

– заявил Науседа.

По его мнению, страны "совместно должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было".

Науседа рассказал, что он сказал президенту США, что действия России являются сигналом не только для Украины: "Это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу".

США обещают поддержку

Президент Литвы объяснил, что они с Байденом "договорились, что ответ Вашингтона в военном смысле этого слова будет адекватной" и Литва может рассчитывать на подкрепление в военном смысле", что позволит чувствовать себя более защищенными.

Кроме того, литовский лидер подчеркнул, что в условиях военной угрозы Кремля важно единство НАТО.

Нельзя говорить о странах Балтии или о других членах НАТО без их участия. Самый прозрачный формат, который обуславливает наивысшее взаимное доверие – это формат НАТО. И мы намерены в будущем интенсивно в этом формате работать,

– заверил президент.

Науседа заверил, что в случае обострения со стороны России мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким.

По последней информации, у украинских границ уже по меньшей мере более 94 тысяч российских военных . Государство-агрессор может напасть в январе – феврале 2022 года.

Боевики ранили бойца

Источник: штаб ООС

Боевики 11 декабря цинично обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. К сожалению, пострадал военный.

Важно В Краматорске установили памятник 16-летнему Герою Украины Степану Чубенко

Российские наемники с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты били

возле Песчаного – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

возле Каменки – из стрелкового оружия;

вблизи Катериновки – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских атак один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую домедицинскую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.