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Скандал з Гогілашвілі

Джерело: канал "Остання Крапля"

Заступник Дениса Монастирського Олександр Гогілашвілі влаштував скандал із поліцейськими. Це трапилось на блокпості в Краматорську. 11 грудня у мережі оприлюднили відповідне відео.

Тут детальніше "Ви не бачите хто я": заступник Монастирського влаштував "розборки" на блокпості

Деталі "розборок" за участю Гогілашвілі

Попередньо, правоохоронці зупинили авто, в якому був Гогілашвілі, на блокпості та попросили показати документи. Заступник Дениса Монастирського обурився через це.

На відео також чутно, як він вживав нецензурну лексику.

Єдиний заступник міністра, з таким є***ом, як у мене, він лише один. Я 3 роки вже заступник міністра! Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде,

– сказав він.

Далі поліцейський вибачився та намагався пояснити, чому він хотів перевірити документи.

Посадовця відсторонять від посади

На інцидент відреагував сам Монастирський. Міністр зазначив, що ініціював проведення дисциплінарного провадження, під час якого мають встановити всі обставини та зробити висновки.

На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади, для чого підписав відповідне подання до Кабміну,

– повідомив Монастирський.

Глава МВС також запевнив, що особисто вивчить всі деталі того, що сталося, та ухвалить відповідні рішення.

Вибачення Гогілашвілі

Згодом заступник міністра вибачився за свою поведінку.

Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність,

– заявив він.

Гогілашвілі погодився з рішенням почати дисциплінарне провадження та додав, що готує рапорт на ім'я міністра МВС і буде сприяти у вивченні інциденту.

Довідка. Олександр Гогілашвілі є заступником міністра з 2019 року, тобто з часів Арсена Авакова. Коли міністерство очолив Денис Монастирський, то Гогілашвілі залишився на посаді.

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Гроші від США на посилення кордону

Джерело: Держприкордонслужба

Україна та США започаткували проєкт з посилення безпеки північної та східної ділянок кордону України. Реалізовувати його почнуть вже у 2022 році.

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Пресслужба Держприкордонслужби заявила, що напередодні заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко та представники Посольства США в Україні, а також Міжнародної організації з міграції перебували в головному центрі підготовки особового складу прикордонників. Про старт проєкту проінформувала представниця посольства Сара Лангенкамп.

Початок реалізації проєкту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 мільйонів доларів,

– наголосила Лангенкамп.

Мета проєкту – надання допомоги прикордонникам для:

підвищення ефективності службової діяльності підрозділів;

ефективної протидії загрозам національній безпеці України.

У його межах Держприкордонслужба може отримувати:

безпілотні авіаційні системи;

спецтранспорт;

засоби відеомоніторингу;

екіпірування.

Науседа про напад Росії

Джерело: DELFI

Президент Литви Ґітанас Науседа прокоментував можливий широкомасштабний напад Росії на Україну. Сталося це після його розмови з американським лідером.

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Може статися найгірший сценарій зі сторони Росії

Ми констатували, що ймовірність російської агресії дуже висока, є багато ознак, які показують, що може статися і найгірший сценарій – військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави,

– заявив Науседа.

На його думку, країни "спільно повинні зробити все, щоб цього гіршого сценарію не було".

Науседа розповів, що він сказав президенту США, що дії Росії є сигналом не тільки для України: "Це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу".

США обіцяють підтримку

Президент Литви пояснив, що вони з Байденом "домовилися, що відповідь Вашингтона у військовому сенсі цього слова буде адекватною" й Литва може розраховувати "на підкріплення у військовому сенсі", що дозволить почуватися більш захищеними.

Крім того, литовський лідер наголосив, що в умовах військової загрози Кремля важлива єдність НАТО.

Не можна говорити про країни Балтії або про інших членів НАТО без їхньої участі. Найпрозоріший формат, який обумовлює найвищу взаємну довіру – це формат НАТО. І ми маємо намір у майбутньому інтенсивно в цьому форматі працювати,

– запевнив президент.

Науседа запевнив, що у випадку загострення зі сторони Росії світова і навіть європейська політична архітектура дуже сильно зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим.

Важливо! За останньою інформацією, біля українських кордонів вже щонайменше понад 94 тисячі російських військових . Держава-агресорка можу напасти у січні – лютому 2022 року.

Бойовики поранили бійця

Джерело: штаб ООС

Бойовики 11 грудня цинічно обстріляли позиції Збройних сил України. На даль, постраждав військовий.

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Російські найманці від початку доби тричі порушили режим припинення вогню.

Окупанти гатили

біля Піщаного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Кам'янки – зі стрілецької зброї;

поблизу Катеринівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У результаті ворожих атак один український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу домедичну допомогу та відвезли у госпіталь. Наразі стан його здоров'я – задовільний.

Втрата: на Волині внаслідок важкої хвороби зупинилося серце 54-річного Михайла Харківа. Чоловік під псевдо "Ураган" захищав Станицю Луганську, Малінове, Тепле.