Первые итоги обсуждений "гарантий безопасности", самая холодная ночь: главные новости 12 января

Йенс Столтенберг подвел первые итоги обсуждений НАТО и России о "гарантиях безопасности". На Донбассе погибли украинские военные Илья Супрун и Виктор Кучеренко. Петр Порошенко может быть принудительно доставлен в суд. Украинцев ждет самая холодная ночь в году. Такими были главные новости 12 января.

Самые важные новости Украины и мира сегодня:

Рекомендуем В ближайшее время в Украине начнут выдавать кредиты под 5%: в ОП назвали условия для получения

Первые итоги обсуждений "гарантий безопасности"

Источник: 24 канал

В Женеве продолжаются обсуждения "гарантий безопасности", которые Россия требует от НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг рассказал, что переговоры – непростые, ведь между сторонами есть большие разногласия. Однако уже то, что Кремль и НАТО сели за общий стол – прогресс. Стороны планируют и дальше продолжать диалог.

Детали переговоров

В НАТО отклонили требование России о нерасширении, то есть двери Украине в Альянс никто не закроет.

Столтенберг призвал Москву к деэскалации возле границ Украины. Он отметил важность не нарушать суверенитет нашей страны.

Политик назвал Россию оккупантом, управляющим боевиками на Донбассе.

Достичь мира можно без одобрения нерасширения НАТО.

Альянс не исключает политических и экономических санкций против Москвы в случае наступления, однако воевать за Украину НАТО не будет.

Россия оккупировала Крым в 2014 году и контролирует сепаратистов в Восточной Украине. И если говорить, что Украина угрожает России – это просто переворачивать все вверх ногами. Это Россия применяла и продолжает применять силу против Украины,

– заявил Столтенберг.

Заседание Совета НАТО – Россия

В Брюсселе стартовало заседание Совета НАТО – Россия. На нем политики обсудили безопасность в Европе, в том числе возле границ Украины. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, а возглавлял заседание Столтенберг.

На брифинге после переговоров генсек НАТО заявил, что Москва дорого заплатит за агрессию против Украины.

Болезненные потери на Донбассе

Илья Супрун

Источник: фейсбук Анны Кириченко

10 января возле села Крутая Балка в Донецкой области двое украинских военных взорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений. От полученных травм защитники умерли моментально. 12 января стало известно, что одним из погибших был офицер 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Илья Супрун.

Важно США готовы увеличить оборонную помощь Украине, – Госдеп

Воину из Днепра было всего лишь 23 года. Ранее он учился в Днепровском лицее информационных технологий, а затем окончил Национальную академию сухопутных войск имени Сагайдачного.



На Донбассе погиб 23-летний Илья Супрун / Фото Анны Кириченко

Погибший герой был родом из Днепра / Фото Анны Кух

Виктор Кучеренко

Источник: Баштанская РГА

В этот день стало известно имя еще одного героя, отдавшего жизнь за нашу независимость. Так, 11 января в результате обстрелов возле Новотошкивского погиб 28-летний Виктор Кучеренко. Старший солдат служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка.

Родился военный в селе Антоновка Николаевской области, однако проживал в Новолазаровке на Луганщине. Там у него остались родители.

Друзья рассказали, что характер у Кучеренко был спокойный, веселый, добрый, уравновешенный и ответственный. Воин часто был душой компании.

На Донбассе погиб Виктор Кучеренко / Фото "Новости"

Порошенко могут принудительно доставить в суд

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи Супруна и Виктора Кучеренко.

Источник: 24 канал

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что уже есть постановление Печерского суда Киева о задержании пятого президента. Так, лидера "Европейской Солидарности" могут доставить в суд принудительно. Однако защитник политика уверяет, что оснований для этого нет. Ведь Порошенко сам планирует прийти в суд, когда вернется в Украину.

Сейчас политик находится в Варшаве. Он прибудет в Киев самолетом утром 17 января. Еще раньше политик говорил, что планирует сразу встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Заседание просят назначить на 17 января

Адвокаты Порошенко уже обратились в Печерский суд. Они просят назначить заседание по избранию меры пресечения политику на день его возвращения из Польши.

Требуем назначить судебное заседание на 17 января 2022 года для того, чтобы обеспечить возможность политику по прибытию в Украину добраться до суда и принять участие в судебном заседании,

– подчеркнул Головань.

К слову, в Государственном бюро расследований сообщили, что будут требовать самую жестокую меру пресечения для нардепа.

Коротко о деле Порошенко

Лидера "ЕС" подозревают в государственной измене. Речь идет о поставках угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий. Другим фигурантом дела является кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Суд арестовал имущество нардепа, однако он может им пользоваться.

Кстати, перед вызовом в ГБР Порошенко проигнорировал следователей, которые принесли ему повестку на допрос.

Интересно Несмотря на "завершение миссии" ОДКБ: США не уверены, что армия России уйдет из Казахстана

В Украине прогнозируют самую холодную ночь

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Ночь на 13 января станет в Украине самой холодной за эту зиму. По словам синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в северо-восточных регионах местами будет достигать до -18...-24 градусов. Днем будет теплее – столбики термометров будут колебаться в пределах -4...-9 градусов.

Северо-западный ветер будет порывистым, временами – штормовым.

Это крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки. Одевайтесь, будто собрались в полярную экспедицию,

– посоветовала синоптик.

Кстати, днем на Западе прогнозируют потепление. Там температура воздуха будет в пределах нуля.