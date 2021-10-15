Заседание СНБО в Киеве, 4 области "покраснели": главные новости 15 октября

В Киеве провели заседание СНБО: говорили об обороноспособности и безопасности Украины. В 4 областях Украины с 18 октября усилят карантин. Виктор Ляшко рассказал, что список профессий для обязательной вакцинации увеличат. Самочувствие Саакашвили ухудшилось. Тунис отменяет 7-дневный карантин для вакцинированных туристов. Такими были главные новости Украины и мира за 15 октября.

Главные новости Украины и мира за пятницу 15 октября:

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Заседание СНБО

Источник: 24 канал

Заседание СНБО состоялось по инициативе президента Владимира Зеленского. На повестке дня был ряд важных вопросов.

О чем говорилось во время заседания СНБО

Приняли План обороны Украины. Данилов подчеркнул, что это – огромный документ. Работа над ним длилась 2 года. По словам секретаря СНБО, документ четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной.

Данилов подчеркнул, что это – огромный документ. Работа над ним длилась 2 года. По словам секретаря СНБО, документ четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной. Утвердили стратегию биобезопасности и биологической защиты. Данилов отметил, что это поможет различным органам власти отрабатывать вызовы, которые встают перед государством. Речь идет не только о коронавирусе, но и о других инфекционных болезнях.

Данилов отметил, что это поможет различным органам власти отрабатывать вызовы, которые встают перед государством. Речь идет не только о коронавирусе, но и о других инфекционных болезнях. Обсудили стратегию информационной безопасности. Ее представил Александр Ткаченко. По словам Данилова, этот документ необходим во время гибридной войны, которую ведет Россия. Страна-агрессор использует СМИ для влияния на Украину и других людей.

Ее представил Александр Ткаченко. По словам Данилова, этот документ необходим во время гибридной войны, которую ведет Россия. Страна-агрессор использует СМИ для влияния на Украину и других людей. Ввели санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму России. Их страна-агрессор провела на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса.

из-за выборов в Госдуму России. Их страна-агрессор провела на территории временно оккупированных Крыма и Донбасса. Приняли решение по Mere. Российской сети супермаркетов запретили работать на территории Украины. Данилов отметил, что сейчас есть только один супермакет – в Белой Церкви. Его деятельность Данилов описал как "что-то там возятся".

Брифинг СНБО по результатам заседания: смотрите видео

Еще 4 области попали в красную зону

Источник: телеграм Олега Немчинова

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации сразу в 4 областях усилят карантин. С 18 октября в красной зоне окажутся такие области:

Запорожская;

Одесская;

Донецкая;

Днепропетровска.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Эпидемиологическая ситуация в Украине

В течение суток 14 октября в Украине обнаружили 13 624 новых зараженных.

К сожалению, из жизни ушли 202 инфицированных.

Госпитализировали – 4 947 инфицированных.

Кроме того, за сутки вакцинировали 34 897 человек.

Сейчас в красной зоне уже находится Херсонская область . В то же время карантинные ограничения не будут распространяться на заведения и массовые мероприятия при условии, что 100% посетителей будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации.

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Заявление Ляшко об обязательной вакцинации

Источник: "Радио Свобода"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в Украине уже в ближайшее время расширят перечень профессий, представители которых должны быть вакцинированы.

Это может произойти в течение следующих 10 дней.

Я думаю, неделю – 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должен быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике,

– заявил Ляшко.

В перечень войдут:

работники органов местного самоуправления;

сотрудники органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и учреждений.

Состояние Саакашвили ухудшилось

Источник: "Грузия онлайн"

Политик из "Единого национального движения" Анна Цитлидзе заявила, что самочувствие Саакашвили ухудшилось. В частности, политику трудно передвигаться.

Он худой, бледный и медленный, ему трудно передвигаться,

– заявила Цитлидзе.

По словам политика, Саакашвили не дал ей много говорить о его здоровье. Он убежден, что сейчас важно спасать страну. Кроме того, политик ожидает, что его врачу дадут право как-то войти к нему.

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Тунис снимает карантин для туристов

Источник: Travel Weekly

Отныне все вакцинированные туристы по прибытии в Тунис смогут избежать 7-дневного карантина. Кроме того, обязательный ПЦР-тест для детей до 12 лет.

Если же турист не получил вакцину от коронавируса, то будет вынужден провести на карантине неделю. Исключение – те, кто заказал у туроператора инклюзивный отдых, освобождаются от карантина.

В то же время обязательным для всех требованием остается наличие отрицательного ПЦР-теста с QR-кодом.