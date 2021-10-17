Путаница с санкционным списком, жалобы Кремля на Зеленского: главные новости 17 октября

Алексей Данилов объяснил ошибки в санкционных списках против "воров в законе". У Арсена Авакова отреагировали на обвинения Офиса Президента в допущении ошибок в перечне подсанкционных человек. В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского в ближайшее время маловероятна. В России заявили о готовности "Северного потока-2" к запуску. Такими были главные новости Украины и мира за 17 октября.

Главные новости Украины и мира за воскресенье 17 октября:

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Ошибки в санкционных списках

Источник: hromadske

Данилов объяснил ситуацию

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что к майскому списку подсанкционных лиц внесли 108 человек не по ошибке, а с допущением ошибок в данных лиц, против которых применили ограничения. Все неточности уже исправили.

Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены,

– заявил Данилов.

Всего в списках, в которые внесли более 650 человек, только одна особа оказалась по ошибке. Однако Данилов не назвал имени. По информации СМИ, Мехак Алексанян.

Реакция Авакова на обвинения ОП

Источник: "Украинская правда"

Соратник Арсена Авакова и экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало заявил, что информация об ошибочном включении в санкционный список 108 человек не соответствует действительности.

По словам Тракало, изменения, которые внесли в санкционный список были "косметическими" и в основном касались транслитерации имен и фамилий. Например Yesin Yegor теперь стал Esin Egor. Причиной этого Тракало назвал наличие нескольких загранпаспортов у тех, кого внесли в список. По его словам, в разных документах могут подавать различную транслитерацию.

Кроме того, соратник Авакова рассказал, что проекты решений готовит аппарат СНБО, все представленные материалы утверждает секретарь, а решение вводит в действие президент. Между теми этапами тот или иной документ рассматривают генпрокурор, председатель СБУ, министр обороны и другие члены СНБО.

Ошибки в санкционных списках СНБО: главное

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседание 15 октября заявил, что в майский санкционный список против так называемых "воров в законе" по ошибке внесли 108 человек.

17 октября в Офисе Президента заявили, что выясняют, как эти люди попали в список и были ли эти ошибки сделаны преднамеренно.

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что ошибки допустили в МВД, когда его главой был еще Арсен Аваков.

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Встречи Путина и Зеленского не будет

Источник: ТАСС

Первая причина – Минские соглашения

Кремль в очередной раз сделал упрек в сторону Украины о том, что действия нашего государства являются "неправильными". В Кремле уже традиционно винят Украину в одностороннем нарушении минских соглашений.

Среди причин, которые "блокируют возможность встречи" Владимира Путина и Владимира Зеленского, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал закон о переходном периоде. По словам пресс-секретаря Путина, этот документ якобы доказывает, что Украина не стремится работать над минскими договоренностями

Вторая причина – Зеленский

Закон о переходном периоде одобрен Кабмином еще 5 августа 2021 года. Основным пунктом является внедрение юстиций переходного периода на оккупированных территориях и "красные линии" деоккупации. Кроме того, документ предлагает законодательно закрепить за Россией статус страны-агрессора.

Дмитрий Песков заявил, что Путину будто бы сложно строить диалог с Зеленским. Из-за этого якобы глава Кремля не общается напрямую с украинским президентом. По словам Пескова, посредниками в диалоге двух президентов являются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они поочередно коммуницируют двумя сторонами.

Кроме того, по словам рупора Кремля, Путин якобы придерживается своего слова, а Зеленский нет.

Он (Путин – 24 канал) говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно,

– заявил Песков.

Из-за названых причин Песков резюмировал, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в ближайшее время невозможна.

Серия смертельных ДТП

Источник: 24 канал

ДТП на Львовщине

Утром около 7:45 на трассе Львов – Тернополь возле села Ясеновцы Золочевского района легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель не справился с управлением.

Последствия ДТП на Львовщине / Фото ГСЧС

В результате мощного удара, авто Lada Proara отлетело на обочину, а грузовик перекрыл дорогу. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля.

Авария на Житомирщине

В ночь на 17 октября на трассе Киев – Чоп Блия поселка Пулины также произошло столкновение легковушки Audi с грузовиком. Последняя превратила автомобиль в груду лома.

Грузовик протаранил легковушку / Фото полиции Житомирской области

Из-за аварии, к сожалению, погибли водитель и пассажир автомобиля.

ДТП на Буковине

Вечером 16 октября возле села Ивановцы в Черновицкой области легковой автомобиль Mazda влетел на скорости в припаркованный на обочине грузовик. Из-за этого погибли пассажир легковушки и водитель КАМАЗа. За рулем авто был 48-летний местный житель.

В Главном управлении ГСЧС Черновицкой области заявили, что один из погибших, Виталий Федорюк, был старшиной службы гражданской защиты.



Погибший в ДТП Виталий Федорюк / Фото ГСЧС

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Готовность "Северного потока-2"

Источник: ВВС

Требуется только разрешение Германии

По словам посла России в Великобритании Андрея Келина, газопровод "Северный поток-2" уже готов к эксплуатации полностью. Единственным препятствием к запуску пока является лишь отсутствие разрешения Германии на поставку газа.

На упреки о давлении на Европу из-за сокращения поставок газа российский дипломат ответил, что политика здесь не причастна. Кроме того, Келин заявил, что "Газпром" увеличил поставки через Украину, но из-за "технических проблем" не может этого больше делать.

Мы увеличили поставки через Украину на 10%, но больше не получится, потому что оборудование на этом трубопроводе ни разу не обновлялось, поэтому наращивать поставки опасно,

– заявил дипломат.

Однако журналисты не нашли никаких данных о тех 10%, о которых говорил Келинг.