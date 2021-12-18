В Киеве засияла главная елка страны, Омикрон – уже в Украине: главные новости 18 декабря
Источник:24 канал
В канун Дня святого Николая в Киеве зажгли главную елку страны. В Украине был обнаружен первый инфицированный Омикроном. Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. На Донбассе погиб герой Станислав Запорожец. На праздники в Украине усилят карантин. Таковы были главные новости 18 декабря.
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Источник: 24 канал
В Киеве накануне Дня святого Николая украинцам подарили настоящее чудо: зажгли главную елку страны. Искусственную красавицу украсили гирляндами, сияющими белым, оранжевым, желтым, красным и холодным блеском.
Кроме того, на елке – более 20 тысяч игрушек. Они создают иллюзию, будто дерево усыпано бисером.
В общей сложности 31-метровая елка стоила Киеву 9 миллионов гривен. Их предоставили спонсоры.
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Первый зараженный омикроном в Украине
Источник: фейсбук Виктора Ляшко
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Украине 18 декабря был обнаружен первый зараженный Омикроном. Соответствующие данные предоставил Центр общественного здоровья.
Инфицированного обнаружили путем секвенирования. Известно, что зараженный прибыл из ОАЭ. Там он контактировал с зараженным коронавирусом.
Глава Минздрава призвал украинцев избегать поездок в страны мира, где циркуляция штамма Омикрон доминирует.
Мужчину уже выписали из больницы
- Главный санитарный врач Киева Сергей Чумак отметил: штамм диагностировали уже после того, как мужчину выписали из больницы.
- Зараженный Омикроном в этом году уже болел коронавирусом.
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Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной
Источник: Medium
В исследовании DFRLab говорится, что Россия продолжает наращивать войска вощле украинской границы. Об этом свидетельствуют данные спутников, а также информация из соцсетей.
С начала декабря зафиксировали, что подразделения Центрального военного округа "продолжают использовать железную дорогу, чтобы перемещать оборудование на сотни километров в направлении локаций возле украинской границы".
Также недавно заметили перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск. До украинской границы – около 100 километров.
Учитывая большое количество техники вокзле границы с Украиной и небольшой размер известных лагерей, существует несколько других, не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях,
– говорится в сообщении.
Снимки со спутника свидетельствуют об увеличении российских войск / Коллаж DFRLab
В целом, новую волну активности зафиксировали поблизости:
- Курска;
- Брянска;
- Валуйков;
- Клетни.
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Погиб Станислав Запорожец
Источник: фейсбук "Вернись живым"
На Донбассе 16 декабря погиб военный Станислав Запорожец. Он воевал в рядах 74 отдельного разведывательного батальона.
Героя убил вражеский снайпер.
Отныне Станиславу навсегда останется 30. Ни на миг не забываем, кто начал эту проклятую войну. Кто и за что убивает украинцев, вставших на защиту своей страны,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба фонда "Вернись живым" отметила, что, как настоящий разведчик, Запорожец оставил на всеобщее обозрение немного: два фото и пустой профиль в соцсетях.
Станислав Запорожец / 24 канал
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На рождественские праздники Минздрав ужесточит требования карантина
Источник: телеграм Михаила Радуцкого
Минздрав на новогодние и рождественские праздники ужесточит карантинные ограничения. В частности, из-за штамма Омикрон, стремительно распространяющегося в мире.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий отметил, что Украине придется пережить еще одну волну эпидемии COVID-19. Насколько она будет мощной, зависит от украинцев. В частности, от темпов вакцинации.
Минздрав усиливает противоэпидемические требования проведения массовых мероприятий, и, я считаю, действует совершенно правильно,
– заявил Радуцкий.
Главное об усилении карантина
- Территория массового мероприятия должна быть огражденной, а на входе установлен пункт контроля. Там у посетителей будут проверять наличие сертификата вакцинации, отрицательного результата тестирования или справки о выздоровлении.
- В регионах красной зоны необходимо иметь сертификат о проведении двух прививок, в желтой – не менее одной.
- Для уменьшения очередей на входе Минздрав рекомендует нанести разметку на расстоянии в полтора метра от одного места до другого. Посетителям придется подождать на входе, но внутри площадки для празднования будет безопасно.
- Не теряют силу также требования предыдущего года: все посетители и персонал, проводящий мероприятие, должны быть в масках, плотно прилегающих к лицу, закрывая нос и рот.