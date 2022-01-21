Крупнейшая помощь от США, намерение России запретить криптовалюту: главные новости 20 января
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил о поставке в Украину летального оружия и крупнейшей с 2014 года помощи от США. Центральный банк России официально предложил запретить криптовалюту. Аноним сообщил о "заминировании" офиса Президента. Минфин США ввел санкции против Тараса Козака. Какими были главные новости 20 января.
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 20 января:
Крупнейшая с 2014 года помощь Украине от США
Источник: 24 канал
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Украина получила от США крупнейшую военную помощь со времен начала войны на Донбассе. Недавно Вашингтон предоставил Киеву 200 миллионов долларов и летальное вооружение.
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Кулеба отметил, что Владимир Путин пугает Украину, Европу, США и другие страны. Однако министр пояснил, что глава Кремля и сам не знает, совершит ли он те действия, которыми пугает. Однако заверил, что США готовы и в дальнейшем укреплять оборонную способность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете размером в 60 миллионов долларов, который Украина получила в декабре 2021 года.
Но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия. Могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи,
– рассказал глава МИД.
Он также отметил, что это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины до 650 миллионов долларов за 2021 год.
Кулеба отметил, что "это больше, чем в любой год, начиная с 2014 года".
Вероятное нападение России: что известно
- Минобороны Украины 19 января заявило, что у границ с Украиной находится 127 тысяч российских военных.
- Международное сообщество угрожает России санкциями при условии обострения ситуации. Однако Алексей Резников заявил, что нужно принимать санкции уже – перед вероятным наступлением, а не после. По мнению министра обороны Украины, в случае вторжения Кремля в Украину будут миллионы беженцев.
- Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.
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В России хотят запретить криптовалюту
Источник: Банк России
Учреждение 20 января опубликовало доклад о "риске криптовалют и возможных мерах урегулирования". Документ теперь должны обсуждать.
К теме ФСБ убедила центральный банк России выступить за полный запрет криптовалюты, – Bloomberg
Центральный банк России предупредил частных инвесторов, что они могут полностью потерять вложения, а курс криптовалюты подвержен колебаниям. Он часто зависит от информационного фона. В частности, заявления публичных лиц, которые могут завалить рынок за короткое время.
Рост энтузиазма российских людей, значимый размер вложений и высокие опасности операций с криптовалютами создают возможные опасности. Статус российского рубля не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать рост рисков,
– говорится в докладе.
Центральный банк России предлагает
- ввести ответственность за оплату криптовалютой товаров и услуг;
- запретить оборот и обмен криптовалют на территории России и установить ответственность за нарушение;
- запретить финансовым организациям делать вложения в криптовалюты;
- назначить орган, который будет осуществлять мониторинг этих мер.
К слову, банк не запрещает россиянам просто владеть криптовалютой.
Причастна оппозиция
Одна из причин того, почему хотят запретить криптовалюту, это финансирование оппозиции и так называемых "иностранных агентов". Blomberg заявило, что лоббировало запрет криптовалюты ФСБ. Ведь платежи в цифровой валюте тяжело отслеживать. Россияне все чаще используют их для пожертвований в пользу оппозиции.
Более того, банк уже долгое время выступал против криптовалюты. Руководитель учреждения Эльвира Набиуллина говорила, что эту валюту используют "для нелегальных операций криминального характера".
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"Минирование" Офиса Президента
Источник: 24 канал
К правоохранителям 20 января поступило сообщение о якобы заминировании Офиса Президента. На место сразу прибыли взрывотехники, которые осмотрели здание.
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Офис Президента продолжал работу
Информация о минировании здания ОП появилась примерно в 16:30. Сначала сообщали, что из-за этого работники Офиса Президента не могут попасть на свои рабочие места. Мол, они вынуждены ждать, пока здание полностью проверят на наличие взрывчатки.
Однако позже источники в ОП сообщили 24 каналу, что ведомство работает в штатном режиме. В то же время неподалеку Банковой заметили карету скорой помощи. Также рядом были припаркованы авто правоохранителей.
Взрывчатки не нашли
В полиции Киева подтвердили, что действительно было сообщение о заминировании. По состоянию на 16:50 в здании все еще работали соответствующие службы. Другими деталями правоохранители не делились.
На видео, которое обнародовали в телеграмме "Киев LIVE", видно правоохранителей у входа в ОП.
Впоследствии в телеграмме "Новости. LIVE" уточнили, что по состоянию на 17:10 специалисты уже осмотрели территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.
Ситуация возле ОП: смотрите видео с телеграмму "Киев LIVE"Важно! В январе по всей стране, в том числе и в Киеве, участились случаи фейковых заминирований. Сначала в столице "заминировали" все школы, впоследствии – все аэропорты. Через несколько дней ситуация повторилась. В течение 12 января, например, "заминировали" 600 различных объектов в ряде городов. Ни в одном из этих случаев взрывчатки так и не нашли. СБУ подчеркнула, что всех "анонимных террористов" обязательно привлекут к ответственности.
Санкции США против Казака
Источник: Минфин США
В министерстве финансов США ввели санкции против пророссийского нардепа Тараса Козака. В список также попали еще три человека.
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В Минфине США также отметили, что эти 4 гражданина Украины действуют по указанию ФСБ и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.
Под санкции Министерства финансов США попали:
- соратник Виктора Медведчука Тарас Козак;
- нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин;
- бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык;
- экс-замсекретаря СНБО (до 2014 года) Владимир Сивкович.
Санкции СНБО против Казака: основное
- В феврале 2021 года Совет нацбезопасности ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.
- В мае того же года Казаку и Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.
- В июне сообщили, что Казак арендовал особняк в Беларуси. Сейчас его в Украине нет.
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