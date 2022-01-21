Крупнейшая помощь от США, намерение России запретить криптовалюту: главные новости 20 января

Дмитрий Кулеба заявил о поставке в Украину летального оружия и крупнейшей с 2014 года помощи от США. Центральный банк России официально предложил запретить криптовалюту. Аноним сообщил о "заминировании" офиса Президента. Минфин США ввел санкции против Тараса Козака. Какими были главные новости 20 января.

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 20 января:

Крупнейшая с 2014 года помощь Украине от США

Источник: 24 канал

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Украина получила от США крупнейшую военную помощь со времен начала войны на Донбассе. Недавно Вашингтон предоставил Киеву 200 миллионов долларов и летальное вооружение.

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Кулеба отметил, что Владимир Путин пугает Украину, Европу, США и другие страны. Однако министр пояснил, что глава Кремля и сам не знает, совершит ли он те действия, которыми пугает. Однако заверил, что США готовы и в дальнейшем укреплять оборонную способность Украины. Речь идет не только об оборонном пакете размером в 60 миллионов долларов, который Украина получила в декабре 2021 года.

Но и о дополнительных объемах оборудования и оборонительного оружия. Могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 миллионов долларов дополнительной помощи,

– рассказал глава МИД.

Он также отметил, что это увеличивает общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины до 650 миллионов долларов за 2021 год.

Кулеба отметил, что "это больше, чем в любой год, начиная с 2014 года".

Вероятное нападение России: что известно

Минобороны Украины 19 января заявило, что у границ с Украиной находится 127 тысяч российских военных.

Международное сообщество угрожает России санкциями при условии обострения ситуации. Однако Алексей Резников заявил, что нужно принимать санкции уже – перед вероятным наступлением, а не после. По мнению министра обороны Украины, в случае вторжения Кремля в Украину будут миллионы беженцев.

Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами заявил о необходимости немедленно ввести санкции против России. Ведь после российского вторжения в Украину ограничения не будут иметь эффективности.

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В России хотят запретить криптовалюту

Источник: Банк России

Учреждение 20 января опубликовало доклад о "риске криптовалют и возможных мерах урегулирования". Документ теперь должны обсуждать.

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Центральный банк России предупредил частных инвесторов, что они могут полностью потерять вложения, а курс криптовалюты подвержен колебаниям. Он часто зависит от информационного фона. В частности, заявления публичных лиц, которые могут завалить рынок за короткое время.

Рост энтузиазма российских людей, значимый размер вложений и высокие опасности операций с криптовалютами создают возможные опасности. Статус российского рубля не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать рост рисков,

– говорится в докладе.

Центральный банк России предлагает

ввести ответственность за оплату криптовалютой товаров и услуг;

запретить оборот и обмен криптовалют на территории России и установить ответственность за нарушение;

запретить финансовым организациям делать вложения в криптовалюты;

назначить орган, который будет осуществлять мониторинг этих мер.

К слову, банк не запрещает россиянам просто владеть криптовалютой.

Причастна оппозиция

Одна из причин того, почему хотят запретить криптовалюту, это финансирование оппозиции и так называемых "иностранных агентов". Blomberg заявило, что лоббировало запрет криптовалюты ФСБ. Ведь платежи в цифровой валюте тяжело отслеживать. Россияне все чаще используют их для пожертвований в пользу оппозиции.

Более того, банк уже долгое время выступал против криптовалюты. Руководитель учреждения Эльвира Набиуллина говорила, что эту валюту используют "для нелегальных операций криминального характера".

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"Минирование" Офиса Президента

Источник: 24 канал

К правоохранителям 20 января поступило сообщение о якобы заминировании Офиса Президента. На место сразу прибыли взрывотехники, которые осмотрели здание.

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Офис Президента продолжал работу

Информация о минировании здания ОП появилась примерно в 16:30. Сначала сообщали, что из-за этого работники Офиса Президента не могут попасть на свои рабочие места. Мол, они вынуждены ждать, пока здание полностью проверят на наличие взрывчатки.

Однако позже источники в ОП сообщили 24 каналу, что ведомство работает в штатном режиме. В то же время неподалеку Банковой заметили карету скорой помощи. Также рядом были припаркованы авто правоохранителей.

Взрывчатки не нашли

В полиции Киева подтвердили, что действительно было сообщение о заминировании. По состоянию на 16:50 в здании все еще работали соответствующие службы. Другими деталями правоохранители не делились.

На видео, которое обнародовали в телеграмме "Киев LIVE", видно правоохранителей у входа в ОП.

Впоследствии в телеграмме "Новости. LIVE" уточнили, что по состоянию на 17:10 специалисты уже осмотрели территорию. Никаких опасных предметов там не обнаружили.

Ситуация возле ОП: смотрите видео с телеграмму "Киев LIVE"

Санкции США против Казака

Источник: Минфин США

В министерстве финансов США ввели санкции против пророссийского нардепа Тараса Козака. В список также попали еще три человека.

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В Минфине США также отметили, что эти 4 гражданина Украины действуют по указанию ФСБ и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.

Под санкции Министерства финансов США попали:

соратник Виктора Медведчука Тарас Козак;

нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин;

бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык;

экс-замсекретаря СНБО (до 2014 года) Владимир Сивкович.

Санкции СНБО против Казака: основное

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности ввел санкции против Тараса Козака и его телеканалов. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

В мае того же года Казаку и Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

В июне сообщили, что Казак арендовал особняк в Беларуси. Сейчас его в Украине нет.

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