Жуткое ДТП с маршруткой во Львове, деревопад в Киеве: главные новости 20 ноября

20 ноября 2021 , 20:35
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Во Львове маршрутка сбила на переходе двух монахинь, одну из них автобус протянул пол города. Непогода разгулялась в Украине: в Киеве на машины падали деревья. В Карпатах выпал метр снега. Саакашвили прекратил голодовку. Таковы были главные новости 20 ноября.

Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

К теме На мгновение остановился и поехал дальше: видео смертельного ДТП с маршруткой во Львове 18+

Жуткое ДТП в центре Львова: погибла монахиня

Источник: Полиция Львовской области

Ужасное ДТП произошло утром 20 ноября в самом центре Львова. Маршрутка №138, которая поворачивала с проспекта Свободы на улицу Дорошенко, сбила двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Водитель сбежал с места ДТП

67-летнюю пострадавшую откинуло, а 48-летняя женщина оказалась под кузовом. Водитель остановился, но поехал дальше. О наезде полиции он не сообщил. Правоохранителям сообщили об аварии очевидцы. Правоохранители на месте обнаружили только одну потерпевшую.

Маршрутку нашли на конечной остановке – на улице Джорджа Вашингтона. Неподалеку находилось тело, которое автобус протянул с собой пол города. Водителя сразу задержали.

Смотрите видео момента наезда / Видео 18+:

В маршрутке были пассажиры

Источник: Varta1

Действительно, шокирует то, что по словам правоохранителей, в момент ДТП в маршрутке были пассажиры. Сейчас их разыскивают, чтобы допросить.

Больше здесь В маршрутке, которая тянула тело монахини, были люди: шокирующие подробности ДТП во Львове

Что известно о погибшей в ДТП

Как сообщили в Katedra Lwowska, погибшей оказалась 48-летняя сестра Ольга. Она вместе с другой монахиней утром шла на утреннюю мессу.

Деревопад в Киеве

Источник: "Киев Оперативный"

В Киеве 20 ноября объявили штормовое предупреждение. Мощные порывы ветра ломали деревья, которые падали на автомобили. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.

Где были повреждены машины:

  • На улице Генерала Матыкина дерево упало на припаркованный микроавтобус. Видео сняла владелица машины. Женщина сообщила, что накануне ОСМД вызвало комиссию по аварийному дереву. Комиссия решила, что его срезать не нужно.
  • Аналогичная ситуация произошла на Генерала Наумова, где на Ford упало большое дерево. Вся машина оказалась под ветками.
  • От деревопада пострадала машина в Лабораторном переулке.


В Киеве деревья падали на машины / скриншоты с видео


Инцидент в Лабораторном переулке / Фото "Киев сейчас"

Ветер срывал металлические листы с крыш

Источник: Dtp.kiev

На Васильковской очевидцы засняли, как мощный ветер сорвал металлические листы с крыши и приземлил их на машины. К счастью, пострадавших нет.

Смотрите видео мощного ветра / Видео Dtp.kiev:

Обратите внимание! Непогода разгулялась по центральным, северным и восточным областям. Больше всего пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина и Полтавщина.

Стоит прочитать По Украине пронеслась непогода: сильный ветер валил деревья – красноречивые фото

Саакашвили прекратил голодовку

Источник: DW

Михеил Саакашвили прекратил голодовку. Это произошло после того, как заключенного политика перевели в военный госпиталь в городе Гори.

Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии,
– сказал врач политика Николоз Кипшидзе.

В Минздраве Грузии заверили, что госпиталь владеет всей необходимой базой, чтобы вылечить Саакашвили. Для экс-президента Грузии уже была выделена отдельная оборудованная палата.

Политик принимает пищу по особой схеме

Впоследствии глава врачебного консилиума Александр Цискаридзе подчеркнул, что состояние политика – стабильное. Он уже начал принимать пищу – по особой схеме. Также врачи наблюдают положительную динамику.

Обратите внимание! Саакашвили объявил голодовку еще 1 октября, когда его задержали в Грузии.

Зимняя красота в Карпатах

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпаты 20 ноября пришла самая настоящая зима: вершины Черногоры покрыло снегом – порой его высота достигала метра.

Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что в 11: 45 зафиксировали видимость лишь на уровне 50 метров. Температура воздуха опустилась до -5. Также на высоте – мощные порывы ветра, их скорость достигает 50 метров в секунду.

Обратите внимание! 21 ноября синоптики тоже прогнозируют мокрый снег. Однако, предварительно, он должен выпасть только в Харьковской области. Именно там обещают и самую низкую среди всех регионов температуру - +5...+7.

Смотрите фото из заснеженных Карпат / Фото с инстаграм-страниц Василия Молдавчука, karpatybazan, Vasyl Perehinskiy, "Типичные Черновцы"

 

 

Автор: Ірина Пундор