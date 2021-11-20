Жуткое ДТП с маршруткой во Львове, деревопад в Киеве: главные новости 20 ноября
Источник:24 канал
Во Львове маршрутка сбила на переходе двух монахинь, одну из них автобус протянул пол города. Непогода разгулялась в Украине: в Киеве на машины падали деревья. В Карпатах выпал метр снега. Саакашвили прекратил голодовку. Таковы были главные новости 20 ноября.
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Жуткое ДТП в центре Львова: погибла монахиня
Источник: Полиция Львовской области
Ужасное ДТП произошло утром 20 ноября в самом центре Львова. Маршрутка №138, которая поворачивала с проспекта Свободы на улицу Дорошенко, сбила двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
Водитель сбежал с места ДТП
67-летнюю пострадавшую откинуло, а 48-летняя женщина оказалась под кузовом. Водитель остановился, но поехал дальше. О наезде полиции он не сообщил. Правоохранителям сообщили об аварии очевидцы. Правоохранители на месте обнаружили только одну потерпевшую.
Маршрутку нашли на конечной остановке – на улице Джорджа Вашингтона. Неподалеку находилось тело, которое автобус протянул с собой пол города. Водителя сразу задержали.
Смотрите видео момента наезда / Видео 18+:
В маршрутке были пассажиры
Источник: Varta1
Действительно, шокирует то, что по словам правоохранителей, в момент ДТП в маршрутке были пассажиры. Сейчас их разыскивают, чтобы допросить.
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Что известно о погибшей в ДТПКак сообщили в Katedra Lwowska, погибшей оказалась 48-летняя сестра Ольга. Она вместе с другой монахиней утром шла на утреннюю мессу.
Деревопад в Киеве
Источник: "Киев Оперативный"
В Киеве 20 ноября объявили штормовое предупреждение. Мощные порывы ветра ломали деревья, которые падали на автомобили. К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.
Где были повреждены машины:
- На улице Генерала Матыкина дерево упало на припаркованный микроавтобус. Видео сняла владелица машины. Женщина сообщила, что накануне ОСМД вызвало комиссию по аварийному дереву. Комиссия решила, что его срезать не нужно.
- Аналогичная ситуация произошла на Генерала Наумова, где на Ford упало большое дерево. Вся машина оказалась под ветками.
- От деревопада пострадала машина в Лабораторном переулке.
В Киеве деревья падали на машины / скриншоты с видео
Инцидент в Лабораторном переулке / Фото "Киев сейчас"
Ветер срывал металлические листы с крыш
Источник: Dtp.kiev
На Васильковской очевидцы засняли, как мощный ветер сорвал металлические листы с крыши и приземлил их на машины. К счастью, пострадавших нет.
Смотрите видео мощного ветра / Видео Dtp.kiev:Обратите внимание! Непогода разгулялась по центральным, северным и восточным областям. Больше всего пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина и Полтавщина.
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Саакашвили прекратил голодовку
Источник: DW
Михеил Саакашвили прекратил голодовку. Это произошло после того, как заключенного политика перевели в военный госпиталь в городе Гори.
Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии,
– сказал врач политика Николоз Кипшидзе.
В Минздраве Грузии заверили, что госпиталь владеет всей необходимой базой, чтобы вылечить Саакашвили. Для экс-президента Грузии уже была выделена отдельная оборудованная палата.
Политик принимает пищу по особой схеме
Впоследствии глава врачебного консилиума Александр Цискаридзе подчеркнул, что состояние политика – стабильное. Он уже начал принимать пищу – по особой схеме. Также врачи наблюдают положительную динамику.Обратите внимание! Саакашвили объявил голодовку еще 1 октября, когда его задержали в Грузии.
Зимняя красота в Карпатах
Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост
В Карпаты 20 ноября пришла самая настоящая зима: вершины Черногоры покрыло снегом – порой его высота достигала метра.
Пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщила, что в 11: 45 зафиксировали видимость лишь на уровне 50 метров. Температура воздуха опустилась до -5. Также на высоте – мощные порывы ветра, их скорость достигает 50 метров в секунду.Обратите внимание! 21 ноября синоптики тоже прогнозируют мокрый снег. Однако, предварительно, он должен выпасть только в Харьковской области. Именно там обещают и самую низкую среди всех регионов температуру - +5...+7.
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