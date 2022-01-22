Циничное заявление из Германии, празднование Дня Соборности: главные новости 22 января
Источник:24 канал
В Украине отметили День Соборности. Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не станет украинским. В офисе АТБ вспыхнул мощный пожар. США и Германия начнут эвакуацию семей своих дипломатов из Украины. Таковы были главные новости 22 января.
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День Соборности Украины
Источник: 24 канал
В городах Украины 22 января состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня Соборности. В этот день в 1919 году провозгласили Акт Воссоединения УНР и ЗУНР. В этом году в Киеве развернули 30-метровый флаг и создали "живую цепь" на мосту Патона. К акции присоединились киевляне разного возраста.
Кроме того, в столице соединили Софиевскую и Михайловскую площади 500-метровым флагом.
"Живая цепь" в Киеве / Фото Валентины Полищук для 24 канала
Зеленский поздравил украинцев с праздником
По случаю праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он отметил, что соборность – это не только об истории, но и о прошлом и будущем Украины. Глава государства прибыл в Запорожье и открыл первую часть крупнейшего вантового моста в Украине. После этого он присоединился к "живой цепи" на мосту.
Более 100 лет назад был провозглашен Акт Воссоединения – соединились веками оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. Но я знаю, что мы точно будем вместе и уверен, что произойдет это не через века, а как можно скорее,
– заявил Зеленский.
Зеленский присоединился к "живой цепи" в Запорожье / Фото Офиса Президента
В Запорожье отметили День Соборности / Фото офиса Президента
Как праздновали в других городах
- Между Львовом и Запорожьем организовали телемост под лозунгом "Мы – это Украина". Кроме того, в городе Льва люди образовали "живую цепь".
- В Сумах люди собрались на митинг в сквере Тараса Шевченко, а также возложили цветы к подножию памятника Кобзарю. Впоследствии горожане создали из свечей карту Украины.
- В Тернопольской области отметили День Соборности на границе с Хмельницкой областью. Празднование сопровождалось угощением традиционными блюдами и выступлениями творческих коллективов. Кроме того, возле села Окопы встретились жители сразу трех областей – Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.
- "Живые цепи" образовали также в Херсоне и Ужгороде.
- Даже украинские полярники возле станции "Академик Вернадский" образовали "живую цепь" в снежном тоннеле. Вокруг них были многометровые сугробы снега.
Украинцы отметили День Соборности / Фото Валентины Полищук, Суспільного, Шумской территориальной общины, National Antarctic Scientific Center of Ukraine
Скандал вокруг циничного заявления главы ВМС Германии
Источник: Manohar Parrikar IDSA
Командующий военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что временно оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины.
Мы не можем согласиться с тем, что делает Россия, и в Чечне, и в других точках, ситуация в которых должна была быть решена. И да, это также касается того, что произошло в Украине. Крымский полуостров потерян. Он никогда не вернется. Это факт. И мы должны понять, что политические вопросы – это фактические вопросы,
– заявил Шенбах.
Он цинично отметил, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в НАТО из-за того, что части их территорий оккупированы.
Шенбах также неоднозначно высказался в отношении президента России Владимира Путина. В частности вице-адмирал сказал, что политик хочет уважения и он готов ему его дать. А Россия, мол, "древнее и важное государство, которое нужно и Германии, и Индии".
Реакция Украины на циничное заявление
Источник: 24 канал
В украинском Министерстве иностранных дел возмутились из-за таких высказываний главы ВМС Германии. Представитель ведомства Олег Николенко в комментарии журналистам 24 канала отметил, что Крым непременно вернется в состав Украины, а подобные заявления являются недопустимыми.
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МИД обратилось к Шенбаху с требованием прокомментировать свои слова, а также к немецкому правительству. Ведь Германия является частью Крымской платформы, которая занимается вопросом деоккупации полуострова.
Николенко отметил, что слова Шенбаха ставят под сомнение территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации на фоне угрозы российского вторжения.
В то же время украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что заявления немецкой стороны не соответствуют уровню угрозы, которая сейчас существует. Дипломат считает, что Берлин должен прекратить поощрять Россию к агрессии против Украины.Обратите внимание! МИД Украины вызвал "на ковер" посла Германии в Киеве Анку Фельдхузен. Ведомство обсудит с дипломатом последние резкие заявления из Берлина. В частности слова Шенбаха о Крыме и заявления о непредоставлении Украине оружия в случае агрессии России.
Шенбах будет отчитываться перед Минобороны Германии
Источник: Bild
В Министерстве обороны Германии отметили, что заявление командующего ВМС является его личным мнением и не соответствует официальной позиции страны по оккупации Крыма. Кроме того, вице-адмирал будет отчитываться перед генеральным инспектором вооруженных сил страны. Шенбах должен объяснить свои высказывания. Однако когда именно это произойдет – в ведомстве не уточнили.
Кстати, впоследствии вице-адмирал отметил, что заявление о Крыме было "ошибкой" и его личным мнением. Он, мол, "неосторожно и неправильно оценил ситуацию".
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Пожар в офисе АТБ
Источник: ГСЧС Украины
В Днепре на проспекте Александра Поля, 40 около 14:15 вспыхнул пожар на первом этаже ресторана "Пальмира". Впоследствии огонь распространился до 7 этажа. Известно, что дом является офисным зданием сети АТБ.
По предварительным данным, пожар возник из-за того, что загорелся утеплитель. Огонь охватил 7 этажей из 9-ти.
Пламя локализовали в 15:48, а полностью погасили через 30 минут. На месте происшествия работали 45 пожарных и 11 единиц техники.
Предварительно, жертв и пострадавших нет,
– заверили спасатели.
Кстати, огонь охватил и припаркованный неподалеку автомобиль. Всех работников из офиса эвакуировали, поскольку была угроза взрыва.
Смотрите видео мощного пожара в Днепре:
США и Германия готовятся к эвакуации своих дипломатов из Украины, – СМИ
Источник: твиттер Лукаса Томплинсона, Bild
Журналист Fox News Лукас Томплинсон заявил, что по его данным, Госдеп США все же одобрил эвакуацию семей своих дипломатов из Украины. Все из-за угрозы российского вторжения. Так, эвакуацию семей представителей дипломатической миссии Вашингтона в Украине якобы начнут уже в понедельник, 24 января.
Кстати, ранее в Госдепе говорили, что не планируют эвакуацию своих граждан. А если она и состоится, то для этого не будут использовать правительственные американские самолеты. То есть люди полетят в США обычными рейсами.
В то же время немецкие СМИ пишут, что их МИД разрабатывает план эвакуации своих дипломатов на случай российской агрессии.
Война между Украиной и Россией, очевидно, становится все более вероятной,
– подчеркнуло издание.
Так, немецких дипломатов вывезут из Украины только в том случае, если ситуация обострится. Заметим, что вскоре после заявления издания в МИД Германии заверили, что не планируют эвакуацию.