Запуск судебной реформы, переливание крови Саакашвили: главные новости 23 октября

23 октября 2021 , 20:30
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24 канал

В Украине наконец разблокировали судебную реформу. Михеилу Саакашвили провели переливание крови в Грузии. В красную зону карантина попали еще 2 области. Двум молодым людям объявили о подозрении в нападении на дом заместителя Ермака. Российскую поэтессу не впустили в Украину, потому что та посещала оккупированный Крым. Таковы были главные новости 23 октября.

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Разблокировка судебной реформы

Источник: Интерфакс – Украина

Совет судей все же выбрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте. Претендентов уже направили на утверждение Высшего совета правосудия. То есть судебную реформу наконец разблокировали.

Кого делегировал Совет судей

  • судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,
  • судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,
  • судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,
  • судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

Реакция ЕС

К слову, в Евросоюзе приветствовали разблокирование процесса реформы. Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что теперь Этический совет можно создать за неделю. Чиновник назвал это хорошим шагом.

Что этому предшествовало

  • Судебная реформа предусматривает создание Этического совета. Орган должен состоять из представителей международных партнеров и Совета судей.
  • Международные уже делегировали своих представителей, однако Совет судей заблокировал избрание 13 сентября.

Переливание крови Саакашвили

Источник: "Новости Грузия"

Саакашвили понадобилась медицинская помощь в тюрьме Грузии. Политику провели переливание крови. Его врач Николоз Кипшидз рассказал, что один из показателей здоровья экс-президента был плохим.

Как прошло переливание

Состояние политика сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидз заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо". Правда, его проводили в "полевых условиях", поскольку медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения пациента. Мол, это нужно делать в другом учреждении.

Что известно о состоянии Саакашвили

  • В конце сентября 2021 года незаконно пересек границу и вернулся в Грузию. 1 октября был задержан из-за открытых уголовных дел. В тот же день он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.
  • Накануне врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили. Мол, это не срочно, но поскольку вероятность осложнений высока.
  • Адвокат политика объяснил, что его подзащитный готов. Он согласился на госпитализацию, чтобы "сохранить здравый ум и работоспособность".

Подозрения о нападении на дом заместителя Ермака

Источник: Киевская городская прокуратура

Прокуратура объявила подозрения двум молодчикам, которые могут быть причастны к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы.

Что известно о подозреваемых

Подозрения получили 20-летний киевлянин и 25-летний житель Черкасской области. У киевлянина якобы заказали поджог за 7 тысяч долларов. Тот привлек своего товарища, обещал ему половину суммы.


Задержан подозреваемый / Фото прокуратуры

Как планировали нападение

Фигуранты, по версии следствия, купили бензин, керосин, емкости и клейкие ленты. С помощью этого приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и пришли к дому Жовквы.

Сначала они писали оскорбительные надписи на заборе, а потом стали бросать "коктейли". Их заметили люди, а вскоре задержали правоохранители.

Обратите внимание! Молодым людям инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и хулиганство. Их взяли пол стражу на 2 месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.

Красная зона расширяется

Источник: телеграм Немчинова

Еще 2 области Украины решили отнести к красной зоне карантина. Говорится о Ровненской и Николаевской областях. Дело в том, что в регионах стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Другие "красные" области

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Сумская.

Коронавирус в Украине: что нужно знать сейчас

  • В течение суток 22 октября в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса.
  • За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 361 365 человек.
  • Глава Минздрава сообщил, что в Украине уже около 30% взрослого населения вакцинировали от коронавируса. Отмечается, что это единственный путь избежать полного локдауна.


Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Российскую поэтессу не впустили в Украину

Источник: Госпогранслужба

Российскую поэтессу Алису Денисову не впустили в Украину. В 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Ей запретили въезд на 3 года.

Женщина пояснила, что в оккупированный полуостров она ездила в 2020 году.

Россиянку не пустили в Украину, смотрите видео:

 

Автор: Ольга Музика