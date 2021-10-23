Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Кстати Почему украинцы завидуют семьям погибших военных: откровенные признания

Разблокировка судебной реформы

Источник: Интерфакс – Украина

Совет судей все же выбрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте. Претендентов уже направили на утверждение Высшего совета правосудия. То есть судебную реформу наконец разблокировали.

Кого делегировал Совет судей

судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,

судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,

судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,

судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.

Реакция ЕС

К слову, в Евросоюзе приветствовали разблокирование процесса реформы. Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что теперь Этический совет можно создать за неделю. Чиновник назвал это хорошим шагом.

Что этому предшествовало

Судебная реформа предусматривает создание Этического совета. Орган должен состоять из представителей международных партнеров и Совета судей.

Международные уже делегировали своих представителей, однако Совет судей заблокировал избрание 13 сентября.

Переливание крови Саакашвили

Источник: "Новости Грузия"

Саакашвили понадобилась медицинская помощь в тюрьме Грузии. Политику провели переливание крови. Его врач Николоз Кипшидз рассказал, что один из показателей здоровья экс-президента был плохим.

Как прошло переливание

Состояние политика сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидз заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо". Правда, его проводили в "полевых условиях", поскольку медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения пациента. Мол, это нужно делать в другом учреждении.

Что известно о состоянии Саакашвили

В конце сентября 2021 года незаконно пересек границу и вернулся в Грузию. 1 октября был задержан из-за открытых уголовных дел. В тот же день он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.

Накануне врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили. Мол, это не срочно, но поскольку вероятность осложнений высока.

Адвокат политика объяснил, что его подзащитный готов. Он согласился на госпитализацию, чтобы "сохранить здравый ум и работоспособность".

Подозрения о нападении на дом заместителя Ермака

Источник: Киевская городская прокуратура

Прокуратура объявила подозрения двум молодчикам, которые могут быть причастны к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы.

Что известно о подозреваемых

Подозрения получили 20-летний киевлянин и 25-летний житель Черкасской области. У киевлянина якобы заказали поджог за 7 тысяч долларов. Тот привлек своего товарища, обещал ему половину суммы.



Задержан подозреваемый / Фото прокуратуры

Как планировали нападение

Фигуранты, по версии следствия, купили бензин, керосин, емкости и клейкие ленты. С помощью этого приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и пришли к дому Жовквы.

Сначала они писали оскорбительные надписи на заборе, а потом стали бросать "коктейли". Их заметили люди, а вскоре задержали правоохранители.

Обратите внимание! Молодым людям инкриминируют умышленное повреждение имущества путем поджога и хулиганство. Их взяли пол стражу на 2 месяца с альтернативой залога в сумме более 680 тысяч гривен для каждого.

Красная зона расширяется

Источник: телеграм Немчинова

Еще 2 области Украины решили отнести к красной зоне карантина. Говорится о Ровненской и Николаевской областях. Дело в том, что в регионах стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.

Другие "красные" области

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская,

Сумская.

Коронавирус в Украине: что нужно знать сейчас

В течение суток 22 октября в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 361 365 человек.

Глава Минздрава сообщил, что в Украине уже около 30% взрослого населения вакцинировали от коронавируса. Отмечается, что это единственный путь избежать полного локдауна.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Российскую поэтессу не впустили в Украину

Источник: Госпогранслужба

Российскую поэтессу Алису Денисову не впустили в Украину. В 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Ей запретили въезд на 3 года.

Женщина пояснила, что в оккупированный полуостров она ездила в 2020 году.

Россиянку не пустили в Украину, смотрите видео: