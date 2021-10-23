Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Кстати Почему украинцы завидуют семьям погибших военных: откровенные признания
Разблокировка судебной реформы
Источник: Интерфакс – Украина
Совет судей все же выбрал кандидатов в первый состав Этического совета по своей квоте. Претендентов уже направили на утверждение Высшего совета правосудия. То есть судебную реформу наконец разблокировали.
Кого делегировал Совет судей
- судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич,
- судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун,
- судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин,
- судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко.
Реакция ЕС
К слову, в Евросоюзе приветствовали разблокирование процесса реформы. Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас отметил, что теперь Этический совет можно создать за неделю. Чиновник назвал это хорошим шагом.
Что этому предшествовало
- Судебная реформа предусматривает создание Этического совета. Орган должен состоять из представителей международных партнеров и Совета судей.
- Международные уже делегировали своих представителей, однако Совет судей заблокировал избрание 13 сентября.
Переливание крови Саакашвили
Источник: "Новости Грузия"
Саакашвили понадобилась медицинская помощь в тюрьме Грузии. Политику провели переливание крови. Его врач Николоз Кипшидз рассказал, что один из показателей здоровья экс-президента был плохим.
Как прошло переливание
Состояние политика сейчас уже лучше, чем раньше. Кипшидз заверил, что переливание крови прошло "достаточно хорошо". Правда, его проводили в "полевых условиях", поскольку медицинская комната в тюрьме не предназначена для лечения пациента. Мол, это нужно делать в другом учреждении.
Что известно о состоянии Саакашвили
- В конце сентября 2021 года незаконно пересек границу и вернулся в Грузию. 1 октября был задержан из-за открытых уголовных дел. В тот же день он объявил голодовку, которую продолжает до сих пор.
- Накануне врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили. Мол, это не срочно, но поскольку вероятность осложнений высока.
- Адвокат политика объяснил, что его подзащитный готов. Он согласился на госпитализацию, чтобы "сохранить здравый ум и работоспособность".
Подозрения о нападении на дом заместителя Ермака
Источник: Киевская городская прокуратура
Прокуратура объявила подозрения двум молодчикам, которые могут быть причастны к попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Игоря Жовквы.
Что известно о подозреваемых
Подозрения получили 20-летний киевлянин и 25-летний житель Черкасской области. У киевлянина якобы заказали поджог за 7 тысяч долларов. Тот привлек своего товарища, обещал ему половину суммы.
Задержан подозреваемый / Фото прокуратуры
Как планировали нападение
Фигуранты, по версии следствия, купили бензин, керосин, емкости и клейкие ленты. С помощью этого приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и пришли к дому Жовквы.
Сначала они писали оскорбительные надписи на заборе, а потом стали бросать "коктейли". Их заметили люди, а вскоре задержали правоохранители.
Красная зона расширяется
Источник: телеграм Немчинова
Еще 2 области Украины решили отнести к красной зоне карантина. Говорится о Ровненской и Николаевской областях. Дело в том, что в регионах стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом.
Другие "красные" области
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Сумская.
Коронавирус в Украине: что нужно знать сейчас
- В течение суток 22 октября в Украине заболели коронавирусом 23 229 человек. В больницы были госпитализированы 5 362 человека с выраженными симптомами коронавируса.
- За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 748 614 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 2 361 365 человек.
- Глава Минздрава сообщил, что в Украине уже около 30% взрослого населения вакцинировали от коронавируса. Отмечается, что это единственный путь избежать полного локдауна.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
Российскую поэтессу не впустили в Украину
Источник: Госпогранслужба
Российскую поэтессу Алису Денисову не впустили в Украину. В 2020 году она незаконно посещала временно оккупированный Россией Крым. Ей запретили въезд на 3 года.
Женщина пояснила, что в оккупированный полуостров она ездила в 2020 году.
Россиянку не пустили в Украину, смотрите видео: