Согласован кандидат в министры обороны, пожар на судне с химикатами: главные новости 24 октября

По информации СМИ, президент Зеленский согласовал нового министра обороны Алексея Резникова. В Кремле заявили, что не против вступления Украины в НАТО, однако боятся последствий. У берегов Канады вспыхнул пожар на судне с химикатами. В США россиян причислили к "бездомным национальностям". Такими были главные новости 24 октября.

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Согласован новый министр обороны, – СМИ

Источник: фейсбук Юрия Бутусова

По информации журналиста Юрия Бутусова, президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны. Им станет действующий вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. На пост Андрея Тарана претендовала еще одна кандидатка – нардеп Ирина Верещук.

По словам Бутусова, глава государства хотел видеть министра, который "больше говорит", ведь у действующего главы ведомства была проблема именно в коммуникации и отсутствии пресс-конференций.

Новый кандидат в министры Резников не был ранее связан с вопросами обороны и безопасности. Это профессиональный адвокат, который не имел отношения к боевым действиям и оборонному планированию,

– написал главный редактор "Цензор.НЕТ"

Бутусов отметил, что Резникова рассматривают больше, как коммуникатора и дипломата, а не структурного реформатора, однако есть надежда, что он сможет навести порядок хотя бы в тех критических сферах.

Ранее СМИ сообщали, что вполне вероятно, что в правительстве в конце октября заменят с разу нескольких министров . Среди претендентов "на выход" называли главу Минсоцполитики Марину Лазебную и именно министра обороны Андрея Тарана.

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Кремль вроде бы не против вступления Украины в НАТО

Источник: ТАСС

Визит главы Пентагона Ллойда Остина наделал немало переполоха в государстве-агрессоре. В Кремле изрядно обеспокоены сближением Украины и НАТО, однако уверяют: совсем не против присоединения украинцев к Альянсу.

С таким странным заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Несмотря на это рупор Кремля добавил, что Россия боится не самого присоединения, а его последствий. Их, мол, россияне будут стараться минимизировать.

У меня нет сомнения, что в случае дальнейшего сближения Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо,

– сказал Песков.

Что раньше говорил о визите Остина в Украину Путин?

Ранее глава Кремля очень резко высказался по поводу визита американского министра обороны в Киев. , что глава Пентагона своими заявлениями прямо открывает двери для Киева в Альянс. Более того, российский президент уверен, что НАТО уже осваивает украинскую территорию. Ранее глава Кремля очень резко высказался по поводу визита американского министра обороны в Киев. Путин заверил

Пожар на судне с химикатами

Источник: CBC

В Тихом океане произошел опасный инцидент – на контейнеровозе, перевозивший химикаты, произошел пожар. Несмотря на быстрое реагирование, несколько десятков контейнеров с опасными веществами уже попали в воду.

Судно Zim Kingston направлялось в Ванкувер и везло химикаты для горнодобывающей промышленности. На момент аварии контейнеровоз был всего в 8 километрах от берега.

Контейнеры с опасными веществами упали в воду / Фото из твиттера Canadian Coast Guard

Береговая охрана заявила, что судно перевозило более 52 тысяч килограммов ксантатов, включающих амилксантат калия. Специалисты уверяют, что опасности для людей на берегу нет, как и для членов команды.

Смотрите видео с места пожара:

В США россиян причислили к "бездомным национальностям"

Источник: Государственный департамент США

Государственный департамент США 21 октября обновил перечень Homeless Nationalities – "бездомных национальностей". Теперь в нем фигурируют граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России.



Список "бездомных национальностей" от Госдепа / Скриншот с сайта

Что такое Homeless Nationalities:

В список зачисляют граждан тех стран, у которых в США нет консульского представительства.

В перечне – те страны, где политическая ситуация настолько нестабильна, что американские дипломаты не могут рассматривать заявки на визы.

Россия в список попала из-за очень напряженных отношений с Вашингтоном. Еще в мае 2021 года Кремль обнародовал свой перечень – на этот раз "недружественных стран", к которым причислил и Соединенные Штаты. Этому американцы не обрадовались и американские дипломатические миссии в России начали оказывать услуги только в экстренных случаях, да и то для своих граждан.