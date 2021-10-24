Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Раніше Підкорився РНБО, – міністр Абрамовський пояснив, чому написав заяву про відставку

Погоджений новий міністр оборони, – ЗМІ

Джерело: фейсбук Юрія Бутусова

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним стане чинний віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков. На посаду Андрія Тарана претендувала ще одна кандидатка – нардепка Ірина Верещук.

За словами Бутусова, глава держави хотів бачити міністра, що "більше говорить", адже у чинного глави відомства була проблема саме в комунікації та відсутності пресконференцій.

Новий кандидат в міністри Резніков не був раніше пов'язаний з питаннями оборони і безпеки. Це професійний адвокат, який не мав відношення до бойових дій і оборонного планування,

– написав головний редактор "Цензор.НЕТ"

Бутусов зауважив, що Резнікова розглядають більше, як комунікатора та дипломата, а не структурного реформатора, проте є надія, що він зможе навести порядок хоча б у тих критичних сферах.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ повідомляли, що цілком ймовірно, що в уряді наприкінці жовтня замінять одразу кількох міністрів. Серед претендентів "на вихід" називали голову Мінсоцполітики Марину Лазебну та саме міністра оборони Андрія Тарана.

Лише кілька днів тому Немає підстав, — Стефанчук спростував ймовірні зміни в уряді

Кремль начебто не проти вступу України в НАТО

Джерело: ТАСС

Візит голови Пентагону Ллойда Остіна наробив чимало переполоху у державі-агресорці. У Кремлі неабияк занепокоєні зближенням України та НАТО, проте запевняють: зовсім не проти приєднання українців до Альянсу.

З такою дивною заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Попри це рупор Кремля додав, що Росія боїться не самого приєднання, а його наслідків. Їх, мовляв, росіяни старатимуться мінімізувати.

У мене немає сумніву, що у разі подальшого зближення України і НАТО, в Росії буде зроблено все, що необхідно,

– сказав Пєсков.

Що раніше казав про візит Остіна в Україну Путін? Раніше глава Кремля дуже різко висловився щодо візиту американського міністра оборони до Києва. Раніше глава Кремля дуже різко висловився щодо візиту американського міністра оборони до Києва. Путін запевнив , що глава Пентагону своїми заявами прямо відкриває двері для Києва в Альянс. Ба більше, російський президент впевнений, що НАТО вже освоює українську територію.

Пожежа на судні з хімікатами

Джерело: CBC

У Тихому океані стався небезпечний інцидент – на контейнеровозі, що перевозив хімікати, сталась пожежа. Попри швидке реагування, кілька десятків контейнерів з небезпечними речовинами вже потрапили у воду.

Судно Zim Kingston прямувало до Ванкувера і везло хімікати для гірничовидобувної промисловості. На момент аварії контейнеровоз був всього за 8 кілометрів від берега.



Контейнери з небезпечними речовинами впали у воду / Фото з твітеру Canadian Coast Guard

Що було у контейнерах? Берегова охорона заявила, що судно перевозило понад 52 тисячі кілограмів ксантатів, що включають амілксантат калію. Фахівці запевняють, що небезпеки для людей на березі немає, як і для членів команди немає.



Дивіться відео з місця пожежі:

У США росіян зарахували до "бездомних національностей"

Джерело: Державний департамент США

Державний департамент США 21 жовтня оновив перелік Homeless Nationalities – "бездомних національностей". Тепер у ньому фігурують громадяни Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели, Ємену та Росії.

Список "бездомних національностей" від Держдепу / Скриншот з сайту

Що таке Homeless Nationalities:

До списку зараховують громадян тих країн, у яких у США немає консульського представництва.

У переліку – ті країни, де політична ситуація настільки нестабільна, що американські дипломати не можуть розглядати заявки на візи.

Росія до списку потрапила через дуже напружені відносини з Вашингтоном. Ще у травні 2021 року Кремль оприлюднив свій перелік – цього разу "недружніх країн", до яких зарахував і Сполучені Штати. Цьому американці не зраділи і американські дипломатичні місії у Росії почали надавати послуги тільки в екстрених випадках, та й то для своїх громадян.

