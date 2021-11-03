Рада уволила 5 министров, в России упал самолет с украинцами: главные новости 3 ноября

Верховная Рада поддержала отставку сразу 5 министров. В России разбился белорусский самолет с украинцами на борту. Нардепы устранили юридические коллизии в законопроекте об олигархах. В Киеве антивакцинаторы устроили протест. Правоохранители провели массовые обыски в налоговой. Такими были главные новости 3 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 3 ноября:

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Рада уволила 5 министров

Источник: 24 канал

Парламентарии одобрили решение об увольнении сразу 5 министров. Накануне они подали заявления об отставках.

Кого уволили

Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. За его отставку проголосовали 322 нардепов.

Первого вице-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко – 320 голосов.

Вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова – 329 голосов.

Вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Урусского – 342 голоса.

Министра обороны Алексея Тарана – 341 голос.

Кто заменит министров

Премьер Денис Шмыгаль уже внес представление в Раду о назначении кандидатов на должности трех министров:

Юлии Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики; Ирины Верещук – вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Павла Рябикина – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, президент Владимир Зеленский рекомендует кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов может возглавить Руслан Стрелец – заместитель Абрамовского по вопросам цифровых преобразований.

Авиакатастрофа с погибшими украинцами в России

Источник: Интерфакс

В Иркутской области во время захода на посадку разбился грузовой самолет Ан-12. Это был рейс белорусской авиакомпании "Гродно", который летел из Якутска в Иркутск. На борту находились 7 членов экипажа.

Когда самолет упал, его охватило пламя.

Обломки самолета / Фото из телеграм-канала Shot

Погибли украинцы

Все семеро членов экипажа погибли. На борту находились двое украинцев, двое россиян и трое белорусов. В телеграм-каналах отмечали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.

Кстати, в министерстве транспорта Беларуси рассказали, что экипаж был опытным. Например, командир имел более 12 часов налета.

Окончательные причины аварии еще устанавливают.

Смотрите видео с места авиакатастрофы:

Нардепы устранили противоречия в законопроекте об олигархах

Источник: 24 канал

Верховная Рада устранила противоречия в законопроекте о деолигархизации. Спикеру парламента Руслану Стефанчуку поручили безотлагательно подписать документ.

Так, парламентарии устранили противоречивую поправку о том, кто будет вносить олигархов в реестр. Поэтому проголосовали, что этим будет заниматься СНБО, как и предлагали в Офисе президента. Отчитываться о своей деятельности олигархи также будут на заседаниях Совета нацбезопасности.

Решение приняли в соответствии со статьей 131 Регламента. Таким образом весь законопроект не выносили на переголосование.

Что этому предшествовало

Рада 23 сентября проголосовала за законопроект об олигархах. Его поддержали 279 нардепов.

Правда, приняли 3 противоречивых поправки – 396, 398, 406. Они касаются того, кто должен вносить лица в реестр олигархов – СНБО или НАПК.

Сначала заявляли, что придется голосовать за инициативу повторно.

Однако профильный комитет парламента 22 октября рекомендовал народным депутатам устранить неточности в законе в соответствии с регламентом.

Митинг антивакцинаторов в Киеве

Источник: 24 канал

В Киеве на митинг вышли противники вакцинации. Несмотря на дождь и запрет проведения массовых мероприятий в красной зоне, сотни людей перекрыли движение в столице. В центре образовались пробки.

Демонстранты требовали:

отменить карантин;

запретить принудительную вакцинацию.



Митинг антивакцинаторов в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Протест в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Министр здравоохранения Виктор Ляшко раскритиковал такую меру. Он назвал это насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.

В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают,

– подчеркнул Ляшко.

Кстати, из-за протеста антивакцинаторов в киевских пробках застряли скорые и врачи.



На акцию собралось около сотни человек / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обыски в Налоговой и у Любченко

Источник: 24 канал

Следователи Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины проводили обыски у Алексея Любченко, которого уволили с должности министра экономики, и у исполняющего обязанности председателя Государственной службы Евгения Олейникова.

Кроме того, обыски были в ГНС в Полтавской области, а также в Днепропетровской и Запорожской областях. Правоохранители утверждали, что разоблачили коррупционный механизм в Налоговой. Схема якобы заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помощи фиктивным предприятиям.

Реакция Любченко и Олейникова

Любченко уверяет, что "то, что происходило, не имело к нему никакого отношения".

Олейников тоже подтвердил обыски у себя. Он рассказал, что это связано с проверкой задекларированных активов. Также, по его словам, обыски касаются действий правоохранителей в главном управлении Налоговой.