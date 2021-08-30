Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Ураган Ида в США

Источник: 24 канал

Соединенным Штатам грозит мощный ураган Ида. Юг страны уже подвергся атаке стихии.

Читайте также Разрушены дома, десятки погибших: в Венесуэле чрезвычайное положение из-за наводнения

Ураган атаковал Луизиану

Сперва Ида получил 4 категорию из 5 возможных, он достиг побережья Луизианы. Впоследствии в NYT сообщили, что категорию урагана ослабили до 3, однако:

скорость ветра превышает 240 километров в час;

идут обильные осадки;

уровень воды в реках и озерах существенно поднимется.

Относительно этого выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.

Это буря, которая угрожает человеческой жизнью. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и, Бог знает, возможно, еще дальше на восток — сделайте все, чтобы предотвратить беду,

- сказал Байден.

Глава Белого дома по большей части имел в виду то, что надо эвакуироваться уже, а не ожидать, пока ураган ударит в полную силу.

К борьбе со стихией готовятся

Американский лидер заверил, что за всю жизнь не видел столь тщательной подготовки к урагану:

власти приготовили 2,5 миллиона порций пищи, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.

13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи находятся в режиме полной готовности.

К слову, ураган царит в США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году стихия унесла жизни более 1 800 человек, а убытки оценили в 125 миллиардов долларов.

Здесь подробнее Ураган Катрина затопил почти целый город в США, люди оказались в ловушке: факты и фото

Вид урагана из космоса: фото NASA, астронавта Томаса Пескета и US NHC

В США свирепствует ураган Ида: смотрите видео

Стихия уже нанесла ущерб: видео

Власть боится масштабных разрушений: видео

Успехи Украины на Паралимпиаде

Источник: 24 канал

Украинские паралимпийцы продолжают завоевывать медали на соревнованиях в Токио. Копилка наград 30 августа пополнилась еще 11 медалям: 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми.

Здесь подробно обо всем Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020

Золотые медали получили

Марина Литовченко – победила в классе 6 по настольному теннису.

Андрей Трусов – победил в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.

"Серебро" завоевали

Обладателями бронзовых наград стали

Ирина Щетник – в стрелковом спорте.

Мужская сборная Украины по плаванию взяла "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100.

Роман Павлик – в прыжках в длину.

Зоя Овсий – в метании диска.

Справка. В целом сборная Украины за 6 дней на Паралимпиаде завоевала 54 награды – 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. Украинцы уверенно держатся среди лидеров медального зачета Паралимпиады в Токио.

Геращенко снова в МВД

Источник: ГПСУ

Антон Геращенко принял участие в межведомственном совещании в Администрации Госпогранслужбы. Там обсудили вопросы благоустройства земель под обустройство государственной границы.

Ранее Его воспринимали как спикера Авакова, – Солонтай объяснил увольнение Геращенко

Геращенко стал советником Монастырского

В нем (совещании – 24 канал) приняли участие первый заместитель председателя ГПСУ Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко,

– говорится в сообщении.

Участники встречи договорились о проведении полной инвентаризации земель, чтобы обеспечить надлежащее оформление, а также инженерное обустройство границы.

Ранее Геращенко покинул пост замглавы МВД

Отметим, что Геращенко работал в МВД с 2019 года. В июле покинул кресло министра Арсен Аваков. Вместо него назначили нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.

На заседании Кабмина 4 августа согласовали увольнение Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. СМИ писали, что Геращенко уволился по собственному желанию.

Украина эвакуировала 700 человек из Кабула

Источник: фейсбук ГУР Минобороны

В разведке сообщили, что от 16 августа Украина вывезла с территории Афганистана 700 человек, среди которых есть украинцы и иностранцы.

К теме Одесса приняла беженцев из Афганистана: сидели под автобусами и на клумбе

Надежность Украины в эвакуации

Мы доказали, что готовы спасать наших граждан независимо от места мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также напомнили, что над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны, в частности Главное управление разведки. Специалисты ведомства проделали и отработали безопасные пути эвакуации, а также осуществили сопровождение эвакуированных людей.

Усилия Украины не остались незамеченными – в СМИ и соцсетях Нидерландов, Беларуси, Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример.

Мир восхищается мужеством украинцев