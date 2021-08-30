Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Ураган Ида в США
Источник: 24 канал
Соединенным Штатам грозит мощный ураган Ида. Юг страны уже подвергся атаке стихии.
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Ураган атаковал Луизиану
Сперва Ида получил 4 категорию из 5 возможных, он достиг побережья Луизианы. Впоследствии в NYT сообщили, что категорию урагана ослабили до 3, однако:
- скорость ветра превышает 240 километров в час;
- идут обильные осадки;
- уровень воды в реках и озерах существенно поднимется.
Относительно этого выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.
Это буря, которая угрожает человеческой жизнью. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и, Бог знает, возможно, еще дальше на восток — сделайте все, чтобы предотвратить беду,
- сказал Байден.
Глава Белого дома по большей части имел в виду то, что надо эвакуироваться уже, а не ожидать, пока ураган ударит в полную силу.
К борьбе со стихией готовятся
Американский лидер заверил, что за всю жизнь не видел столь тщательной подготовки к урагану:
- власти приготовили 2,5 миллиона порций пищи, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.
- 13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи находятся в режиме полной готовности.
К слову, ураган царит в США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году стихия унесла жизни более 1 800 человек, а убытки оценили в 125 миллиардов долларов.
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В США свирепствует ураган Ида: смотрите видео
Стихия уже нанесла ущерб: видео
Власть боится масштабных разрушений: видео
Успехи Украины на Паралимпиаде
Источник: 24 канал
Украинские паралимпийцы продолжают завоевывать медали на соревнованиях в Токио. Копилка наград 30 августа пополнилась еще 11 медалям: 2 золотыми, 5 серебряными и 4 бронзовыми.
Здесь подробно обо всем Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020
Золотые медали получили
- Марина Литовченко – победила в классе 6 по настольному теннису.
- Андрей Трусов – победил в заплыве на 100 метров на спине в классе S7.
"Серебро" завоевали
- Виктор Дидух – по настольному теннису в классе 8.
- Андрей Дорошенко – в стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки стоя.
- Михаил Сербин – на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM11.
- Игорь Цветов – на дистанции 100 метров в классе T35. Медаль Цветова стала юбилейной 50 для Украины в Токио.
- Яна Лебедева – в метании диска.
Обладателями бронзовых наград стали
- Ирина Щетник – в стрелковом спорте.
- Мужская сборная Украины по плаванию взяла "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100.
- Роман Павлик – в прыжках в длину.
- Зоя Овсий – в метании диска.
Геращенко снова в МВД
Источник: ГПСУ
Антон Геращенко принял участие в межведомственном совещании в Администрации Госпогранслужбы. Там обсудили вопросы благоустройства земель под обустройство государственной границы.
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Геращенко стал советником Монастырского
В нем (совещании – 24 канал) приняли участие первый заместитель председателя ГПСУ Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко и первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко,
– говорится в сообщении.
Участники встречи договорились о проведении полной инвентаризации земель, чтобы обеспечить надлежащее оформление, а также инженерное обустройство границы.
Ранее Геращенко покинул пост замглавы МВД
- Отметим, что Геращенко работал в МВД с 2019 года. В июле покинул кресло министра Арсен Аваков. Вместо него назначили нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.
- На заседании Кабмина 4 августа согласовали увольнение Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. СМИ писали, что Геращенко уволился по собственному желанию.
Украина эвакуировала 700 человек из Кабула
Источник: фейсбук ГУР Минобороны
В разведке сообщили, что от 16 августа Украина вывезла с территории Афганистана 700 человек, среди которых есть украинцы и иностранцы.
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Надежность Украины в эвакуации
Мы доказали, что готовы спасать наших граждан независимо от места мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность,
– подчеркнули в ведомстве.
Там также напомнили, что над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны, в частности Главное управление разведки. Специалисты ведомства проделали и отработали безопасные пути эвакуации, а также осуществили сопровождение эвакуированных людей.
Усилия Украины не остались незамеченными – в СМИ и соцсетях Нидерландов, Беларуси, Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример.
Мир восхищается мужеством украинцев
- После ряда взрывов, которые недавно прогремели в Кабуле, 19 граждан Афганистана пытались эвакуироваться. Правительство Канады предложило их принять и разместить, но только если они смогут добраться до аэропорта.
- Все отказали афганцам в трансфере, кроме спецназа ГУР Минобороны. Украинцы пешком вышли в город, дошли до рынка, встретили людей на двух автомобилях и провели их до аэропорта. Мужество украинцев описали в статье издания The Globe and Mail.