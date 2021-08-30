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Ураган Іда у США

Джерело: 24 канал

Сполученим Штатам загрожує потужний ураган Іда. Південь країни вже зазнав атаки стихії.

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Ураган атакував Луїзіану

Спершу Іда отримав 4 категорію з 5 можливих, він досяг узбережжя Луїзіани. Згодом у NYT повідомили, що категорію урагану послабили до 3, однак:

швидкість вітру перевищує 240 кілометрів на годину;

йдуть рясні опади;

рівень води у річках та озерах суттєво підійметься.

Щодо цього виступив президент США Джо Байден. Він наголосив, що Іда матиме руйнівні наслідки.

Це буря, яка загрожує людським життям. Тому, будь ласка, всі ви, люди – в Луїзіані, Міссісіпі й, Бог знає, можливо, ще далі на схід — зробіть все, щоб запобігти біді,

– сказав Байден.

Глава Білого дому здебільшого мав на увазі те, що треба евакуюватися вже, а не очікувати, поки ураган вдарить на повну силу.

До боротьби зі стихією готуються

Американський лідер запевнив, що за все життя не бачив настільки ретельної підготовки до урагану:

влада приготувала 2,5 мільйона порцій їжі, 3 мільйони літрів води, електрогенератори тощо.

13 команд рятувальників і понад 100 бригад швидкої допомоги перебувають у режимі повної готовності.

До слова, ураган панує у США рівно через 16 років після Катріни. У 2005 році стихія забрав життя понад 1 800 людей, а збитки оцінили у 125 мільярдів доларів.

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Успіхи України на Паралімпіаді

Джерело: 24 канал

Українські паралімпійці продовжують здобувати медалі на змаганнях у Токіо. Скарбничка нагород 30 серпня поповнилася ще 11 медалям: 2 золотими, 5 срібними та 4 бронзовими.

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Золоті медалі отримали

Марина Литовченко – перемогла у класі 6 з настільного тенісу.

перемогла у класі 6 з настільного тенісу. Андрій Трусов – переміг у запливі на 100 метрів на спині у класі S7.

"Срібло" здобули

Власниками бронзових нагород стали

Ірина Щетник – у стрілецькому спорті.

Чоловіча збірна України з плавання взяла "бронзу" в естафеті вільним стилем 4х100.

Роман Павлик – у стрибках у довжину

Зоя Овсій – у метанні диску.

Довідка. Загалом збірна України за 6 днів на Паралімпіаді завоювала 54 нагород – 12 золотих, 27 срібних та 15 бронзових. Українці впевнено тримаються серед лідерів медального заліку Паралімпіади в Токіо.

Геращенко знову у МВС

Джерело: ДПСУ

Антон Геращенко взяв участь у міжвідомчій нараді в Адміністрації Держприкордонслужби. Там обговорили питання впорядкування земель під облаштування державного кордону.

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Геращенко став радником Монастирського

Із вказаного у повідомленні статусу Геращенка стало відомо, що він повернувся працювати у Міністерство внутрішніх справ.

У ній (нараді – 24 канал) взяли участь перший заступник голови ДПСУ Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та перший заступник голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Анатолій Мірошниченко,

– йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі домовились про проведення повної інвентаризації земель, аби забезпечити належне оформлення, а також інженерне облаштування кордону.

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Зазначимо, що Геращенко працював у МВС з 2019 року. У липні покинув крісло міністра Арсен Аваков. Замість нього призначили нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.

На засіданні Кабміну 4 серпня погодили звільнення Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ. ЗМІ писали, що Геращенко звільнився за власним бажанням.

Україна евакуювала 700 людей з Кабула

Джерело: фейсбук ГУР Міноборони

У розвідці повідомили, що від 16 серпня Україна вивезла з території Афганістану 700 людей, серед яких є українці та іноземці.

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Надійність України в евакуації

Ми довели, що готові рятувати наших громадян незалежно від місця світу. Також цей результат демонструє міжнародній спільноті нашу надійність,

– наголосили у відомстві.

Там також нагадали, що над плануванням операції та втіленням її в життя працювало Міністерство оборони, зокрема Головне управління розвідки. Спеціалісти відомства проробили та відпрацювали безпечні шляхи евакуації, а також здійснили супровід евакуйованих людей.

Зусилля України не зосталися непоміченими – у ЗМІ та соцмережах Нідерландів, Білорусі, Польщі, Іспанії, Великої Британії ставили Україну у приклад.