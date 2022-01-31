Важнейшие новости Украины и мира сегодня:

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Массовые беспорядки в Украине

Источник: 24 канал

Глава Министерства внутренних дел заявил, что в Украине задержали группу людей, планировавших массовые беспорядки. 31 января в Киеве хотели устроить стычки под Офисом Президента, участие в которых должны были принять 5 тысяч человек.

Злоумышленники планировали дестабилизацию также в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. В эпицентре внимания оказались территории на расстоянии 1 – 1,5 часа езды от Киева. Черниговщина и Сумщина граничат с Россией.

Злоумышленники связаны с Россией

Известно, что у организаторов был опыт работы в правоохранительных органах и они могли быть связаны со спецслужбами России. Лозунгами провокаций должны были быть: "Наступление на Крым и Донбасс" и "Война до победы". Дальше "активисты" должны были говорить о тарифах.

Организаторы массовых беспорядков выделили своим марионеткам более 1 миллиона гривен. Более того, это только аванс, а сколько в целом стоила дестабилизация Украины неизвестно.

Организаторов, планировавших беспорядки, задержали: смотрите видео

Как пишут СМИ, якобы одним из организаторов массовых беспорядков в Украине был полковник Юрий Голубан. Его, вероятно, подозревают в связях с самопровозглашенными "республиками" на оккупированной части Донбасса.

Обстрел Светлодарская

Источник: фейсбук-страница ООС

Российские оккупанты нагло нарушают договоренности о перемирии на Донбассе. 31 января они обстреляли окрестности Светлодарска, из-за чего пострадал местный житель.

Террористы начали атаку около 11:30. Они открыли огонь из стрелкового оружия по направлению временно оккупированного поселка Лозовое. Российские оккупанты выпустили 5 очередей из автоматического оружия.

Российские наемники ранили мужчину

Из-за атаки врага пострадал 68-летний мужчина из Светлодарска. Он получил огнестрельное шаровое сквозное ранение мягких тканей правого бедра.

Когда российские оккупанты начали обстрел, он рыбачил в районе Углегорского водохранилища. Военные Вооруженных сил Украины оперативно транспортировали мужчину в Светлодарскую городскую больницу.

В ООС отмечают, что боевики в очередной раз показали свое безразличие и циничность к жизни и здоровью местных жителей Донбасса.

Обратите внимание! Украинские разведчики зафиксировали, что российские вооруженные силы активизировали набор боевиков. Речь идет об армейских корпусах на Донбассе.

Заседание Совбеза ООН

Источник: 24 канал

Совет Безопасности ООН 31 января провел заседание. Главной темой обсуждения был вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Москва в традиционной манере отвергла все обвинения, а США и Украина решительно призывали к деэскалации на границе.

Основные тезисы союзников:

Представитель Великобритании во время выступления подчеркнул, что наращивание российских войск у границ Украины является самым существенным за последние десятилетия.

Великобритания утверждает, что Россия отрицает то, что ее войска представляют угрозу Украине. Но очевидны факты дезинформации, кибератаки и другие виды дестабилизации.

США в ходе Совбеза ООН заявили, что Россия направляет еще больше сил к границе с Украиной. Представительница во время выступления заявила, что это делается прямо в этот момент. Она также предупредила, что угроза может быть со стороны Беларуси.

Угрозы и истерика России

Во время заседания Совета Безопасности ООН США проинформировали, что Россия угрожала военными действиями, если ее требования по "гарантиям безопасности" не выполнят. Штаты же надеются на дипломатию.

Американская дипломат Линда Томас-Гринфилд также прокомментировала истерику российского коллеги, который заявил, что собрание созвали, чтобы поставить страну-агрессора в неловкое положение. Она иронически попросила его представить, как бы неловко он себя чувствовал, когда у границ его государства стояло бы войско врага.

Важно! Совет безопасности Организации Объединенных Наций поддержал проведение заседания по Украине, которое инициировало Постоянное представительство США. Совбез соберется 18 февраля.

Выступление представителя Украины

Представитель Украины Сергей Кислица опроверг пропагандистские заявления Кремля – Киев не планирует военное наступление на Донбассе или в Крыму. Также добавил, что Россия не может ветировать права Украины на участие в НАТО.

Дипломат подчеркнул, что для Украины первоочередной приоритет – режим тишины на Донбассе и деэскалация у границ. По его словам, президент Владимир Зеленский готов ко встрече с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Поставки оружия от Польши

Источник: Onet News

В Бюро нацбезопасности Польши 31 января сообщили, что страна предоставит Украине вооружение. Сейчас речь идет о средствах противовоздушной обороны.

По словам главы Бюро нацбезопасности Польши Павела Солоха, президент страны Анджей Дуда поддержал эту идею. Доставить помощь польская сторона готова в любое время.

Было решено передать украинской стороне оборонные боеприпасы. Это решение разрабатывает министр обороны. Украинская сторона получила информацию, ждем их реакции,

– заявил Солох.

Из Польши в Киев также везут 29 грузовиков с гуманитарной помощью. Поляки передали 9 тысяч комплектов одеял, матрасов и лагерных кроватей. Другую часть погрузки составляют различные виды одежды, а также медицинские принадлежности – в частности бинты и марля.

Обратите внимание! Лидеры Великобритании и Польши планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной. Премьер-министры должны сделать это во время своего визита в Киев 1 февраля.

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