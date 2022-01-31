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Масові заворушення в Україні

Джерело: 24 канал

Очільник Міністерства внутрішніх справ заявив, що в Україні затримали групу людей, які планували масові заворушення. 31 січня у Києві хотіли влаштувати сутички під Офісом Президента, участь у яких мали взяти 5 тисяч осіб.

Зловмисники планували дестабілізацію також у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Черкаських областях. В епіцентрі уваги опинилися території на відстані 1 – 1,5 години їзди від Києва. Чернігівщина та Сумщина межують з Росією.

Зловмисники пов'язані з Росією

Відомо, що організатори мали досвід роботи в правоохоронних органах і могли бути пов'язані із спецслужбами Росії. Гаслами провокацій мали бути: "Наступ на Крим та Донбас" і "Війна до перемоги". Далі "активісти" мали говорити про тарифи.

Організатори масових заворушень виділили своїм маріонеткам понад 1 мільйон гривень. Ба більше, це тільки аванс, а скільки загалом коштувала дестабілізація України невідомо.

Організаторів, які планували заворушення, затримали: дивіться відео

Як пишуть ЗМІ, нібито одним із організаторів масових заворушень в Україні був полковник Юрій Голубан. Його ймовірно підозрюють в зв'язках з самопроголошеними "республіками" на окупованій частині Донбасу.

Обстріл Світлодарська

Джерело: фейсбук-сторінка ООС

Російські окупанти нахабно порушують домовленості про перемир'я на Донбасі. 31 січня вони обстріляли околиці Світлодарська, через що постраждав місцевий житель.

Терористи почали атаку близько 11:30. Вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї з напрямку тимчасово окупованого селища Лозове. Російські окупанти випустили 5 черг з автоматичної зброї.

Російські найманці поранили чоловіка

Через атаку ворога постраждав 68-річний чоловік зі Світлодарська. Він отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення м'яких тканин правого стегна.

Коли російські окупанти почали обстріл, він рибалив у районі Вуглегірського водосховища. Військові Збройних сил України оперативно транспортували чоловіка до Світлодарської міської лікарні.

В ООС наголошують, що бойовики вкотре показали свою байдужість та цинічність до життя і здоров'я місцевих мешканців Донбасу.

Зверніть увагу! Українські розвідники зафіксували, що російські збройні сили активізували набір бойовиків. Мовиться про армійські корпуси на Донбасі.

Засідання Радбезу ООН

Джерело: 24 канал

Рада Безпеки ООН 31 січня провела засідання. Головною темою обговорення було питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Москва у традиційній манері відкидала всі звинувачення, а США та Україна рішуче закликали до деескалації на кордоні.

Основні тези союзників:

Представник Великої Британії під час виступу наголосив, що нарощення російських військ біля кордонів України є найсуттєвішим за останні десятиліття.

Велика Британія стверджує, що Росія заперечує те, що її війська становлять загрозу для України. Але є очевидними факти дезінформації, кібератаки та інші види дестабілізації.

США під час Радбезу ООН заявили, що Росія спрямовує ще більше сил до кордону з Україною. Представниця під час виступу заявила, що це робиться просто в цей момент. Також вона попередила, що загроза може бути з боку Білорусі.

Погрози та істерика Росії

Під час засідання Ради Безпеки ООН США поінформували, що Росія погрожувала воєнними діями, якщо її вимоги щодо "гарантій безпеки" не виконають. Штат ж сподіваються на дипломатію.

Американська дипломатка Лінда Томас-Грінфілд також прокоментувала істерику російського колеги, який заявив, що зібрання скликали, аби поставити країну-агресора у незручне становище. Вона іронічно попросила його уявити, як би незручно він себе почував, коли біля кордонів його держави стояло б військо ворога.

Важливо! Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй підтримала проведення засідання щодо України, яке ініціювало Постійне представництво США. Радбез збереться 18 лютого.

Виступ представника України

Представник України Сергій Кислиця спростував пропагандистські заяви Кремля – Київ не планує військового наступу на Донбасі чи у Криму. Також додав, що Росія не може заветувати права України на участь в НАТО.

Дипломат наголосив, що для України першочерговий пріоритет – режим тиші на Донбасі та деескалація біля кордонів. За його словами, президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з кремлівським лідером Володимиром Путіним.

Поставки зброї від Польщі

Джерело: Onet News

У Бюро нацбезпеки Польщі 31 січня повідомили, що країна надасть Україні озброєння. Наразі мовиться про засоби протиповітряної оборони.

За словами голови Бюро нацбезпеки Польщі Павела Солоха, президент країни Анджей Дуда підтримав цю ідею. Доставити допомогу польська сторона готова будь-коли.

Вирішили передати українській стороні оборонні боєприпаси. Це рішення опрацьовує міністр оборони. Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію,

– заявив Солох.

Із Польщі до Києва також везуть 29 вантажівок з гуманітарною допомогою. Поляки передали 9 тисяч комплектів ковдр, матраців і табірних ліжок. Іншу частину навантаження становлять різні види одягу, а також медичне приладдя – зокрема бинти та марля.

Зверніть увагу! Лідери Великої Британії та Польщі планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною. Прем'єр-міністри країн мають зробити це під час свого візиту в Київ 1 лютого.

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