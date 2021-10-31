Выборы в Харькове и 2 округах, РФ стягивает войска к границе Украины: главные новости 31 октября

В Харькове прошли выборы мэра города и нардепов на одномандатных избирательных округах в Херсонской и Черкасской областях. Россия снова наращивает войска на границе с Украиной. Грузинская оппозиция не признала результаты выборов и собрала сотни людей на протест в центре Тбилиси. Киевляне выстраиваются в длинные очереди на вакцинацию перед красной зоной. Таковы были главные новости 31 октября.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 31 октября:

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В Украине прошли выборы мэра Харькова и нардепов на одномандатных избирательных округах

Источник: 24 канал

В Украине 31 октября состоялся первый тур выборов мэра города Харькова, а также довыборы народных депутатов в двух округах Херсонской (округ №184) и Черкасской (округ №197) областей. Кроме того, выбирали еще 3 городских, 2 поселковых и 5 сельских голов. Также в некоторых районах проходят выборы местных советов.

Выборы в Херсонской и Черкасской областях

Промежуточные выборы в Верховную Раду проходят на округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области. Причиной тому стало то, что Игорь Колыхаев, который был нардепом от первого округа, стал мэром Херсона, а Александр Скичко – председателем Черкасской ОГА.

На должность народного депутата баллотируются 15 кандидатов в округе №184 и 25 кандидатов в округе №197.

В Харькове прошел первый тур выборов мэра города

В Харькове 31 октября в первом туре выбирали мэра города Харькова. За кресло мэра сражаются 10 кандидатов.

По состоянию на 16:00 в голосовании приняли участие 22,7% избирателей,

– сообщили в ОПОРЕ.

Активисты сети отметили, что погрешность в подсчетах явки избирателей составляет 0,9%. Согласно информации на сайте Харьковского горсовета, по состоянию на 13:00 избирательные бюллетени были выданы 130 416 горожанам.



Кандидаты в мэры Харькова / Инфографика 24 канала

Выборы мэра Харькова: экзит-полы назвали вероятным победителем Терехова

Источник: 24 канал

По результатам экзит-полов, фаворитом горожан стал Игорь Терехов. Он обошел ближайшего конкурента примерно на 23%.

Данные экзит-пола "Социальный мониторинг":

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 51%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 5,1%.

Алина Мустафаева (самовыдвижение) – 3,0%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 2,5%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 1,4%;

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец) – 0,8%;

Виктор Величков (самовыдвиженец) – 0,3%;

Сергей Ряполов (самовыдвиженец) – 0,2%.

Против всех – 0,8%

Данные экзит-пола New Image Marketing Group:

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 53,8%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 24,5%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,7%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 5,3%;

Алина Мустафаева (самовыдвижение) – 3,4%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 1,5%.

. Этот экзит-пол проводили на 100 случайно выбранных участках. Респондентов, прежде всего, спрашивали о том, кого они избрали. Также спрашивали, кого выберут, если будет 2 тур, возраст и социальный статус. До начала опросов в центре отметили, что планируется опрос от 12 до 20 тысяч человек.. Это социологическое исследование проводилось по заказу общественной организации "Комитет избирателей Украины". Специалисты опросили людей на 70 случайно выбранных участках.

Кстати, выборы назначили из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса в декабре 2020 года.

Россия снова наращивает войска на границе с Украиной, – СМИ

Источник: The Washington Post

Россия снова стягивает войска и технику к границе с Украиной. Это вызвало озабоченность у официальных лиц в США и Европе. Чиновники, говорившие с журналистами на условиях анонимности, заявили, что говорится о передвижении войск, как в апреле 2021 года. Тогда деяния России вызвали резкую интернациональную реакцию.

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The Washington Post написало, что:

возобновление передвижения российских войск возле украинской границы произошло на фоне того, как Кремль занял более жесткую позицию по отношению к Украине;

мол, российские официальные лица, в частности – Путин, в последние месяцы усилили свою риторику, "нападая" на связи Киева с Западом;

война на Донбассе, "переходит в новую стадию", ведь 26 октября украинские военные использовали турецкий беспилотник Bayraktar. ВСУ впервые применили эту технологию в бою, что вызвало негодование у Москвы.

Чем занимаются российские войска, которые собираются у границы с Украиной, пока неясно. Впрочем, в соцсетях распространяют видео, где видно, как военные поезда и колонны на юге и западе России перемещают большое количество военной техники, в частности танки и ракеты.

Дело в том, что это не обучение. Это не похоже на тренировку. Что-то происходит. Но что?,

– отметил Майкл Кофман, директор программы изучения России аналитической группы CNA.

По его словам:

спутниковые снимки свидетельствуют о том, что силы 41 общевойсковой армии России, которые обычно базируются в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений;

они объединились с другими русскими войсками у границы с Украиной;

Первая гвардейская танковая армия России (элитное подразделение, базирующееся под Москвой) также перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

На Донбассе ранение получил один украинский военнослужащий. Это произошло в результате вражеских обстрелов пророссийских боевиков. Известно, что военного эвакуировали. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Грузинская оппозиция не признала результаты выборов и собрала сотни людей на протест в центре Тбилиси

Источник: ЦИК Грузии

По информации ЦИК Грузии, кандидаты от "Грузинской мечты" победили во всех 5 самоуправляющихся городах – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави. В столице Грузии победил действующий мэр Каха Каладзе, набравший 55,5%. Его конкурент Никанор Мелия набрал 44,5% голосов. Победу в других городах получили:

Рустави – Нино Лацебидзе,

Батуми – Арчил Чиковани,

Кутаиси – Иосеб Хахалеишвили,

Поти – Бека Вачарадзе.

Никанор Мелия заявил, что оппозиционная партия "Национальное движение" не признает итоги второго тура выборов и представит "конкретный план борьбы с действующим режимом, который будет бескомпромиссным". А еще один лидер оппозиции Георгий Барамидзе заявил, что оппозиция начинает "мирную революцию".

Оппозиция собрала сотни человек на протест в центре Тбилиси

Источник: телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

В центре грузинского Тбилиси началась масштабная акция протеста. Оппозиция и ее сторонники не согласны с результатами второго тура местных выборов.

Ника Мелия подчеркнул, что после второго тура местных выборов "борьба не закончилась, а только началась". Политик заверил, что:

оппозиция планирует бороться "решительно, непоколебимо и мирно";

призвал сторонников оппозиции выходить 31 октября на проспект Руставели (близ грузинского парламента), чтобы обсудить "план борьбы с действующим режимом";

назвал прошедшие в стране выборы "сфальсифицированными, насильственными и украденными".

Сторонники оппозиции вышли на протест в Тбилиси: смотрите видео

Кстати, Михеил Саакашвили с 1 октября находится в тюрьме в Грузии. Его задержали сразу же после возвращения в Грузию. В тот же день он объявил голодовку.

Врачи бьют тревогу, ведь состояние здоровья Саакашвили из-за голодания постоянно ухудшается. В то же время действующая власть утверждает, что никаких угроз для его жизни нет.

В преддверии выборов Саакашвили призвал грузин идти на участки и голосовать. Мол, от этого может зависеть его жизнь. На своей странице в Facebook политик проводит прямую трансляцию с акции протеста.

Что происходит в центре Тбилиси: смотрите видео с фейсбук-страницы Саакашвили

Киевляне выстраиваются в длинные очереди на вакцинацию перед красной зоной

Источник: 24 канал

В Киеве уже несколько дней фиксируют рекордные очереди на вакцинацию. 31 октября – не исключение. Жители столицы выстраиваются в длиннющие очереди, чтобы получить прививку еще до того, как в городе начнут действовать ограничения красной зоны. Наибольший пункт массовой вакцинации обустроили в Международном выставочном центре. О ситуации в столице в течение 31 октября эксклюзивно рассказала журналистка 24 канала:

желающих получить прививку – сотни, чтобы получить возможность вакцинироваться, приходится ждать достаточно долго;

перед входом в выставочный центр даже поставили мобильное кафе. Есть две очереди: "живая" и по записи (намного меньше);

большинство людей, пришедших в центр 31 октября, будут вакцинированы первой дозой. Очевидно, что ажиотаж вокруг вакцинации обусловлен тем, что уже завтра, 1 ноября, в Киеве начинаются действовать жесткие коронавирусные ограничения.

Несмотря на огромное скопление людей перед входом в Международный выставочный центр все происходит довольно спокойно и организованно. Впрочем, стоит отметить, что многие в очереди не соблюдают необходимую социальную дистанцию ​​и находятся без масок. Тем не менее, они уже готовы на любую вакцину.

Если не успеем сегодня, придем завтра или послезавтра. Будем стоять здесь до вечера, до утра. Так, как партизаны против немцев в 1943 году при освобождении Киева,

– прокомментировал один из желающих вакцинироваться.

Огромные очереди на вакцинацию в Киеве / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

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