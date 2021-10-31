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В Україні відбулись вибори мера Харкова та нардепів на одномандатних виборчих округах

Джерело: 24 канал

В Україні 31 жовтня відбувся перший тур виборів мера міста Харкова, а також довибори народних депутатів у двох округах на Херсонщині (округ №184) та на Черкащині (округ №197). Окрім того, обирали ще 3 міських, 2 селищних та 5 сільських голів. Також у деяких районах проходять вибори депутатів місцевих рад.

Вибори на Херсонщині та Черкащині

Проміжні вибори до Верховної Ради проходять на округах №184 у Херсонські області та №197 на Черкащині. Причиною цього стало те, що Ігор Колихаєв, який був нардепом від першого округу, став мером Херсона, а Олександр Скічко – головою Черкаської ОДА.

На посаду народного депутата балотуються 15 кандидатів на окрузі №184 та 25 кандидатів на окрузі №197.

У Харкові відбувся перший тур виборів мера міста

У Харкові 31 жовтня у першому турі обирали мера міста Харкова. За крісло мера борються 10 кандидатів.

Станом на 16:00 участь у голосуванні взяли 22,7% виборців,

– повідомили в ОПОРІ.

Активісти мережі зазначили, що похибка у підрахунках щодо явки виборців становить 0,9%. Згідно з інформацією на сайті Харківської міськради, станом на 13:00 виборчі бюлетені були видані 130 416 містянам.



Кандидати у мери Харкова / Інфографіка 24 каналу

Вибори мера Харкова: екзитполи назвали ймовірним переможцем Терехова

Джерело: 24 канал

За результатами екзитполів, фаворитом містян став Ігор Терехов. Він обійшов найближчого конкурента приблизно на 23%.

Дані екзитполу "Соціальний моніторинг":

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 51%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 27,6%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,4%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 5,1%.

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,0%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 2,5%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 1,4%;

Дмитро Маринін (самовисуванець) – 0,8%;

Віктор Величков (самовисуванець) – 0,3%;

Сергій Ряполов (самовисуванець) – 0,2%.

Проти всіх – 0,8%

Довідка. Цей екзит-пол проводили на 100 випадково вибраних дільницях. Респондентів передусім запитували про те, кого вони обрали. Також питали, кого оберуть, якщо буде 2 тур, який вік і соціальний статус. До початку опитувань в центрі зазначили, що планують опитати від 12 до 20 тисяч осіб.

Дані екзитполу New Image Marketing Group:

Ігор Терехов ("Блок Кернеса – Успішний Харків!") – 53,8%;

Михайло Добкін (самовисуванець) – 24,5%;

Олександр Скорик ("Європейська солідарність") – 6,7%;

Костянтин Немічев (самовисуванець) – 5,3%;

Аліна Мустафаєва (самовисуванка) – 3,4%;

Володимир Плетньов ("Партія Шарія") – 3,3%;

Денис Ярославський (самовисуванець) – 1,5%.

Довідка. Це соціологічне дослідження проводили на замовлення громадської організації "Комітет виборців України". Фахівці опитували людей на 70 випадково вибраних дільницях.

До речі, вибори призначили через смерть чинного міського голови Геннадія Кернеса у грудні 2020 року.

Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною, – ЗМІ

Джерело: The Washington Post

Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною. Це викликало стурбованість в офіційних осіб у США та Європі. Чиновники, які говорили з журналістами на умовах анонімності, заявили, що мовиться про пересування військ, як у квітні 2021 року. Тоді дії Росії викликали різку міжнародну реакцію.

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The Washington Post написало, що:

відновлення пересування російських військ біля українського кордону відбулося на тлі того, як Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України;

мовляв, російські офіційні особи, зокрема – Путін, впродовж останніх місяців посилили свою риторику, "нападаючи" на зв'язки Києва із Заходом;

війна на Донбасі, "переходить у нову стадію", адже 26 жовтня українські військові використали турецький безпілотник Bayraktar. ЗСУ вперше застосували цю технологію у бою, що викликало обурення у Москви.

Чим займаються російські війська, які збираються біля кордону з Україною, поки що незрозуміло. Втім, у соцмережах поширюють відео, на яких видно, як військові потяги та колони на півдні та заході Росії переміщують велику кількість військової техніки, зокрема – танки та ракети.

Річ у тім, що це не навчання. Це не схоже на тренування. Щось відбувається. Але що?,

– зазначив Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії аналітичної групи CNA.

За його словами:

супутникові знімки свідчать про те, що сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які зазвичай базуються у Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань;

вони об'єдналися з іншими російськими військами біля кордону з Україною;

перша гвардійська танкова армія Росії (елітний підрозділ, що базується під Москвою) також перекидає особовий склад та техніку в бік України.

Зверніть увагу! На Донбасі поранення отримав один український військовослужбовець. Це трапилось внаслідок ворожих обстрілів проросійських бойовиків. Наразі відомо, що військового евакуювали. Стан його здоров'я – задовільний.

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Грузинська опозиція не визнала результатів виборів та зібрала сотні людей на протест у центрі Тбілісі

Джерело: ЦВК Грузії

За інформацією ЦВК ГРузії, кандидати від "Грузинської мрії" перемогли у всіх 5 самоврядних містах – Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Поті та Руставі. У столиці Грузії переміг чинний мер Каха Каладзе, який набрав 55,5%. Його конкурент Ніканор Мелія набрав 44,5% голосів.Перемогу в інших містах здобули:

Руставі – Ніно Лацабідзе,

Батумі – Арчіл Чіковані,

Кутаїсі – Йосеб Хахалеїшвілі,

Поті – Бека Вачарадзе.

Ніканор Мелія заявив, що опозиційна партія "Національний рух" не визнає підсумків другого туру виборів і представить "конкретний план боротьби з чинним режимом, який буде безкомпромісним". А ще один лідер опозиції Георгій Барамідзе заявив, що опозиція розпочинає "мирну революцію".

Опозиція зібрала сотні людей на протест у центрі Тбілісі

Джерело: телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

У центрі грузинського Тбілісі розпочалася масштабна акція протесту. Опозиція та її прихильники не погоджуються з результатами другого туру місцевих виборів.

Ніка Мелія наголосив, що після другого туру місцевих виборів "боротьба не закінчилася, а лише почалася". Політик запевнив, що:

опозиція планує боротися "рішуче, непохитно та мирно";

закликав прихильників опозиції виходити 31 жовтня на проспект Руставелі (поблизу грузинського парламенту), аби обговорити "план боротьби з чинним режимом";

назвав вибори, які пройшли у країні, "сфальсифікованими, насильницькими та вкраденими".

Прихильники опозиції вийшли на протест у Тбілісі: дивіться відео

До речі, Міхеіл Саакашвілі з 1 жовтня перебуває у в'язниці в Грузії. Його затримали одразу ж після повернення у Грузію. У той же день він оголосив голодування.

Лікарі б'ють на сполох, адже стан здоров'я Саакашвілі через голодування постійно погіршується. Натомість чинна влада стверджує, що ніяких загроз для його життя немає.

Напередодні виборів Саакашвілі закликав грузинів йти на дільниці й голосувати. Мовляв, від цього може залежати його життя. На своїй сторінці в фейсбуці політик проводить пряму трансляцію з акції протесту.

Що відбувається у центрі Тбілісі: дивіться відео з фейсбук-сторінки Саакашвілі

Кияни вишиковуються у довжелезні черги на вакцинацію перед червоною зоною

Джерело: 24 канал

У Києві вже кілька днів поспіль фіксують рекордні черги на вакцинацію. 31 жовтня – не виняток. Мешканці столиці вишиковуються у довжелезні черги, аби отримати щеплення ще перед тим, як у місті почнуть діяти обмеження червоної зони.Найбільший пункт масової вакцинації облаштували у Міжнародному виставковому центрі. Про ситуацію у столиці протягом 31 жовтня ексклюзивно розповіла журналістка 24 каналу:

охочих отримати щеплення – сотні, щоб отримати можливість вакцинуватися, доводиться чекати досить довго;

перед входом у виставковий центр навіть поставили мобільну кав'ярню. Є дві черги: "жива" й по запису (набагато менша);

більшість людей, які прийшли у центр 31 жовтня, будуть вакцинуватися першою дозою. Очевидно, що такий ажіотаж навколо вакцинації зумовлений тим, що вже завтра, 1 листопада, у Києві починаються діяти жорсткі коронавірусні обмеження.

Попри величезне скупчення людей перед входом у Міжнародний виставковий центр, все відбувається досить спокійно та організовано. Втім, варто відзначити, що чимало людей у черзі не дотримуються необхідної соціальної дистанції й перебувають без масок. Проте вони вже готові на будь-яку вакцину.

Як не встигнемо сьогодні, прийдемо завтра або післязавтра. Будемо стояти тут до вечора, до ранку. Так, як партизани проти німців у 1943 році при звільненні Києва,

– прокоментував один з охочих вакцинуватися.

Величезні черги на вакцинацію у Києві / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

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