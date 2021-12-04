Дата встречи Байдена и Путина, сбой в Facebook и Instagram: главные новости 4 декабря
Источник:24 канал
Джо Байден и Владимир Путин проведут переговоры в формате видеосвязи 7 декабря. Беларусь заявляет, якобы военный вертолет Украины нарушил ее воздушное пространство. В работе Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой. Мороз едва не привел к авиакатастрофе в России. Такими были главные новости 4 декабря.
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Детали встречи Байдена и Путина
Источник: Интерфакс
США и Россия согласовали дату переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Разговор запланирован на 7 декабря.
Россия делает большие ставки на эту встречу
Накануне помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден могут поднять вопрос о невступлении Украины в НАТО.
Это наше предложение о необходимости проведения работы по достижению договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение военных на территории сопредельных с Россией государств. Включая и Украину,
– отметил помощник российского лидера.
По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по не расширению альянса на восток. Также Ушаков упомянул о напряженной ситуации на границе с Украиной, но "забыл", что именно Россия виновата в эскалации и дестабилизационных действиях.
Зато в Госдепе США сообщили, что во время переговоров с Путиным Байден заявит о поддержке территориальной целостности Украины и готовности к ее защите. Также глава Белого дома будет настаивать на более стабильных и предсказуемых отношениях.
Другие темы встречи
Кроме того, не исключил Ушаков, президенты России и США могут обсудить и положение на рынке нефти. Среди других тем:
- стратегическая стабильность,
- двусторонние отношения,
- Афганистан, Иран и Ливия,
- пандемия COVID-19,
- борьба с изменением климата.
Очередной сбой в Facebook и Instagram
Источник: DownDetector
В соцсетях Instagram и Facebook в очередной раз произошел сбой в работе. У многих пользователей не работали или работали некорректно как мобильное приложение, так и веб-версия. На глобальный сбой в работе соцсетей жаловались преимущественно пользователи из Украины.
DownDetector, отслеживающий в реальном времени работу различных онлайн-сервисов и порталов, отмечает, что:
- 61% пользователей жалуются на сбой мобильного приложения Instagram,
- 20% жалуются на веб-версию,
- а еще у 20% вообще ничего не грузится.
Последний раз масштабный сбой в работе происходил не так давно – 19 ноября. Проблемы в работе Facebook были в западной и восточной частях США, а также на территории западной Европы.
Что известно о глобальном сбое в работе соцсетейМасштабный сбой в работе соцсетей, о котором до сих пор много говорят, произошел 4 октября. Тогда внезапно перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Из-за этого акции ведущих американских IT-компаний начали стремительно падать. В конце концов основатель и глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями соцсетей. После почти 7 часов отсутствия в сети они возобновили работу.
Беларусь обвинила Украину в нарушении воздушного пространства
Источник: Белта
Беларусь заявила, что военный вертолет Украины якобы нарушил ее воздушное пространство. Речь идет о Ми-8, который летел на высоте примерно 100 метров. Белорусская сторона заявила, что вертолет якобы залетел на территорию ее страны на глубину до 1 километра. Это якобы произошло около 12:00 в районе пропуска "Новая Рудня".
Реакция Украины
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что вертолет Ми-8 не нарушал воздушное пространство Беларуси. Помощник главы ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Украина проводит на границе с Беларусью масштабные учения. В частности, в процессе используют авиацию и беспилотники.
В то же время никакого пересечения границы со стороны украинской авиации не было. Украинские пограничники опровергли заявление белорусской стороны.
В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности,
– подчеркнул Демченко.
Что известно об обучениях
Активная фаза специальной пограничной операции "Полесье" началась еще 23 ноября. Участие в учениях приняли подразделения системы МВД. По данным ГСЧС, участники тренировок отработали алгоритм действий на границе с Беларусью.
Также подразделения отработали гуманитарные задачи. В частности, оказание помощи и установление пунктов временного пребывания людей и пунктов обогрева.Обратите внимание! В целом участие в "Полесье" приняли бойцы полиции, государственной пограничной службы, нацгвардии, спасатели и патрульные. Также к ним привлекли сотрудников Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
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В России чудом удалось избежать авиакатастрофы
Источник: "Дождь"
Мороз едва не привел к авиакатастрофе пассажирского S7 в России. Воздушное судно, на борту которого находилось 206 человек, летело из Магадана в Новосибирск. Однако уже через 4 минуты воздушное судно "провалилось" на 2,5 километра.
Выяснилось, что причиной этого было обледенение датчика. Командир экипажа сообщил диспетчерам о проблеме и решил вернуться в аэропорт. Однако на этом неприятности не закончились. Льдом покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей. Из-за этого у лайнера снизилась подъемная сила.Обратите внимание! После этого самолет начал раскачиваться в воздухе, за считанные минуты он снизился на 2,5 километра. Экипаж "дотянул" до Магадана, однако в это время там началась метель.
После неудачной попытки посадки лайнер направился в Якутск, однако там самолет уже набрал необходимую высоту и экипаж был готов к продолжению рейса. До Новосибирска самолету просто не хватило горючего и он сел в Иркутске.
Проверку инцидента начал транспортный отдел Следственного комитета России. Вероятно, что причиной стала недостаточная подготовка самолета. Вместо антифриза на основе пропиленгликоля сотрудники аэропорта могли применить средство на основе этилового спирта.
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Одессу заснежило
Источник: 24 канал
В Одессе и области 4 декабря выпал первый снег. Из-за "плюсовой температуры" снег быстро таял. Местные жители очень обрадовались снежку и сразу же начали публиковать видео и фото. Однако были и те, кто не очень радовался такому снегу. Речь идет об автомобилистах. Ведь снег быстро растаял и вызвал гололедицу.
Первый снег выпал в Одессе и области / Фото Суспільне, Odessa ONLINE
Ранее Западную Украину изрядно притрусило снегом. Он укрыл белым одеялом деревья, машины и крыши домов. Зимней сказкой наслаждались жители Львовщины, Закарпатья и Прикарпатья.
Заметим, что в результате снежной непогоды во Львовской и Закарпатской областях без света остались 90 населенных пунктов. Как пояснили в ГСЧС, из-за мокрого снега сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Зимняя сказка во Львове / Фото журналистов 24 канала
Какой будет погода 5 декабря
Погода в Украине в воскресенье, 5 декабря, будет морозной. На Западной Украине синоптики прогнозируют снегопады и "минусовую" температуру. В других регионах будет ненамного теплее, но без осадков. Теплее всего будет на Юге. Там столбики термометров покажут до +8 градусов.
Прогноз погоды в Украине 5 декабря / Карта Укргидрометцентра
Хороших выходных!