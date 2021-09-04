Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Оккупанты ранили бойца ВСУ

Источник: ООС

Российские оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных вблизи Старогнатовки. Враг открывал огонь из стрелкового оружия.

  • В результате атаки противника один боец Вооруженных сил Украины получил огнестрельное ранение.
  • После оказания первой медицинской помощи его эвакуировали в больницу. Состояние здоровья защитника – тяжелое.

Наши воины уже уведомили представителей ОБСЕ о нарушениях со стороны наемников России. Сейчас ситуация в районе ООС под контролем воинов ВСУ.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

ФСБ похитила заместителя главы Меджлиса

Источник: фейсбук "Крымской солидарности"

ФСБ России провела обыск в оккупированном Крыму. Силовики пришли к заместителю председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джеляла.

Проходит обыск у Наримана Джеляла – крымско-татарского политика, преподавателя, политолога и журналиста, заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного России в 2016 году,
– сообщили правозащитники.

Впоследствии уточнили, что его повезли куда-то на синем микроавтобусе Volkswagen. Юридическую помощь будет оказывать адвокат Эмине Авамилева.

ФСБ похитила замглавы Меджлиса / Фото "Крымской солидарности"

Похитили также крымского татарина Одаманова

ФСБ утром 3 сентября обыскивала дом Эльдара Одаманова в Симферополе. Силовики изъяли технику и схватили крымского татарина.

  • Родные и адвокаты пытались разыскать мужчину, но пока тщетно.

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Авария на Житомирщине

Джерело: Нацполиция

В Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего из Польши в Мариуполь, и автовоза. После аварии рейсовый транспорт загорелся. В нем находились 25 пассажира – все украинцы.

  • В результате ДТП 1 человек погиб второй водитель Neoplan, который отдыхал и не был за рулем

Сейчас также известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Более точную информацию обещают обнародовать позже. По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство.

Смертельное ДТП на Житомирщине / Фото Нацполиции

Депутата взяли под стражу

Источник: Суспільне

Октябрьский суд Полтавы избрал меру пресечения городскому депутату от группы "За майбутнє" Евгению Диканю. Его подозревают в коррупции при выдаче разрешений на строительство.

  • Отправили депутата под арест на 2 месяца с правом внесения залога 681 тысячи гривен.

В свою очередь Дикань заявляет, что дело против него сфабриковали политические оппоненты. По его словам, конкуренты хотят развалить коалицию в горсовете и сместить мэра города Александра Мамая.

Украина получит "Джавелины"

Источник: "РБК-Украина"

До конца 2021 года Украина может получить партию бронебойных систем "Джавелин". Это предусмотрено новым пакетом помощи безопасности США.

  • Дмитрий Кулеба заявил, что украинское государство планирует продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.

В Украину приедет глава Пентагона

Глава МИД отметил, что не может сейчас сообщить, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.

  • Диалог между Украиной и Штатами по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства.
  • Первое заседание комиссии, о перезапуске которой договорились президенты Владимир Зеленский и Джо Байден, состоится уже этой осенью.

Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,
– проинформировал министр.

К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Что такое "Джавелин"?

"Джавелін" – противотанковый ракетный комплекс нового поколения, который разработали в США и приняли на вооружение в 1996 году.

Может обезвреживать бронетехнику, вертолеты и беспилотники. Его успешно использовали в Ираке, а с 2018 года "Джавелины" появились на вооружении Украины.