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Окупанти поранили бійця ЗСУ

Джерело: ООС

Російські окупаційні війська обстріляли позиції українських військових поблизу Старогнатівки. Ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Унаслідок атаки противника один боєць Збройних сил України зазнав вогнепального поранення.

Після надання першої медичної допомоги його евакуювали до лікарні. Стан здоров'я захисника – важкий.

Наші воїни вже повідомили представників ОБСЄ про порушення зі сторони найманців Росії. Наразі ситуація в районі ООС під контролем воїнів ЗСУ.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

ФСБ викрала заступника глави Меджлісу

Джерело: фейсбук "Кримської солідарності"

ФСБ Росії провела обшук в окупованому Криму. Силовики прийшли до заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Проходить обшук у Нарімана Джеляла – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, забороненого Росії у 2016 році,

– повідомили правозахисники.

Згодом уточнили, що його повезли кудись на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичну допомогу надаватиме адвокатка Еміне Авамілєва.

В українській прокуратурі Криму відреагували на обшуки та затримання Нарімана Джеляла і відкрили кримінальне провадження.

ФСБ викрала заступника голови Меджлісу / Фото "Кримської солідарності"

Викрали також кримського татарина Одаманова

ФСБ вранці 3 вересня обшукувала будинок Ельдара Одаманова у Сімферополі. Силовики вилучили техніку та схопили кримського татарина.

Рідні та адвокати намагалися розшукати чоловіка, але наразі марно.

Зверніть увагу! Після окупації Криму Росією у 2014 році на півострові силовики регулярно приходять з обшуками, затримують активістів, журналістів. Особливо агресивні окупанти до членів Меджлісу.

Зауважте Орієнтовно 40 затриманих: кримські татари вийшли на протест під ФСБ в окупованому Криму

Аварія на Житомирщині

Джерело: Нацполіція

У Житомирській області сталася ДТП за участю автобуса, що прямував з Польщі до Маріуполя, та автовоза. Після аварії рейсовий транспорт спалахнув. У ньому перебували 25 пасажирі – усі українці.

У результаті ДТП загинув другий водій Neoplan, який відпочивав та не був за кермом

Наразі також відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Точнішу інформацію обіцяють оприлюднити згодом. За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Смертельна ДТП на Житомирщині / Фото Нацполіції

Депутата взяли під варту

Джерело: Суспільне

Октябрський суд Полтави обрав запобіжний захід міському депутатові від групи "За майбутнє" Євгену Диканю. Його підозрюють у корупції під час видачі дозволів на будування.

Відправили депутата під арешт на 2 місяці з правом внесення застави 681 тисячі гривень.

Своє чергою Дикань заявляє, що справу проти нього сфабрикували політичні опоненти. З його слів, конкуренти хочуть розвалити коаліцію в міськраді та змістити мера міста Олександра Мамая.

Що відомо про обшуки? Поліція та СБУ провели обшуки у Полтавській міській раді 2 вересня. Правоохоронці викрили корупційну схему при видачі документів на будівництво. Керував цією схемою начебто міський депутат Євген Дикань. Слідчі дії провели також і в кабінетах головного архітектора міста Миколи Шевельова та мера Олександра Мамая.

Україна отримає "Джавеліни"

Джерело: "РБК-Україна"

До кінця 2021 року Україна може отримати партію бронебійних систем "Джавелін". Це передбачено новим пакетом безпекової допомоги США.

Дмитро Кулеба заявив, що українська держава планує продовжувати переговори зі Штатами для отримання інших видів летальної зброї та нелетального обладнання.

До України приїде голова Пентагону

Глава МЗС зазначив, що не може зараз повідомити як і про що планують домовлятися, бо Україна чекає на візит міністра оборони США Ллойда Остіна.

Діалог між Україною та Штатами з питань безпеки та оборони продовжуватиме робоча група комісії стратегічного партнерства.

Перше засідання комісії, про перезапуск якою домовились президенти Володимир Зеленський і Джо Байден, відбудеться вже цієї осені.

Восени разом із моїм колегою державним секретарем Ентоні Блінкеном ми проведемо в Вашингтоні чергове засідання комісії. Там ми плануємо ухвалити нову Хартію стратегічного партнерства України та США,

– поінформував міністр.

До слова, першу Хартію стратегічного партнерства України та США підписали ще у 2008 році держсекретарка США Кондоліза Райс та міністр закордонних справ Володимир Огризко.