Метадон в крови у Полякова: главные новости 9 октября

В крови умершего нардепа Антона Полякова якобы обнаружили метадон и алкоголь. Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры так и не избрали. В Украине 15 областей близки к оранжевой зоне карантина. Руководство Рады заработало в сентябре более 172 тысяч гривен. В Батуми из-под завалов дома достали, вероятно, последнюю жертву. Таковы были главные новости 9 октября.

Главные новости Украины и мира за субботу, 9 октября:

Важно Мне пришлось хоронить одного за другим, – интервью с военным капелланом Андреем Зелинским

Метадон в крови у Полякова

Источник: фейсбук Галины Янченко

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что ее коллега из группы "За майбутнє" Антон Поляков умер в результате реакции алкоголя и метадона. Токсикологи якобы нашли наркотик в крови у политика.

Янченко отметила, что получила эту информацию из собственных источников. Поэтому, по ее словам, следствие должно проверить, как метадон попал в организм.

Заметим, что метадон – это наркотическое лекарственное средство. Он запрещен во всех странах мира, поскольку вызывает интоксикацию и зависимость.

Что известно о смерти Полякова

Главу САП так и не избрали

Источник: "Украинская правда"

На заседание комиссии 9 октября должны были избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако этого не сделали из-за отсутствия кворума. Один из членов комиссии не явился – Андрей Гуджал.

Журналисты, ссылаясь на источник в комиссии, пишут, что ряд членов блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

Реакция международного сообщества

Евросоюз и США отреагировали на задержку в выборе главы САП. Они призвали отборочную комиссию как можно скорее возобновить работу.

В посольстве США назвали задержки в выборе главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры непонятными и неоправданными.

Зеленский говорит, что объяснений даже быть не может

Президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на задержку с избранием главы САП. Политик подчеркнул, что члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг.

Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП,

– сказал Зеленский.

Что известно о конкурсе

Конкурс на должность главы САП начали в конце января 2021 года.

В марте комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов. Кстати, временный глава САП Максим Грищук не прошел отбор на постоянного руководителя.

В финал вышли 2 кандидата: Александр Клименко – детектив НАБУ, Андрей Синюк – прокурор в Офисе генерального прокурора.

15 областей близки к оранжевой зоне

Источник: МОЗ

Показатели распространения коронавируса превышены в 15 областях. Они соответствуют оранжевому уровню эпидемической опасности, но сейчас все регионы находятся в желтой зоне карантина.

В этих регионах превышены показатели госпитализаций.

О каких областях говорится:

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Луганская

Львовская

Полтавская

Ровненская

Сумская

Тернопольская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черновицкая

Киевская

К слову, самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черновицкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях.



Показатели в регионах / Фото МОЗ

Заработки руководства Рады

Источник: 24 канал

В сентябре руководство парламента заработало более 172 тысяч гривен. Эту сумму получили Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заработал 63 957,25 гривны;

экс-глава Рады Дмитрий Разумков заработал 54 497,88 гривны;

вторая заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк – 53 820,46 гривны.



Заработки руководства Совета / Фото 24 канала

В Батуми из-под завалов дома достали жертву – вероятно, последнюю

Источник:"Sputnik Грузия"

В Батуми, что в Грузии спасатели достали из-под завалов многоэтажки тело еще одной жертвы. Вероятно, это последняя. Поиски людей уже прекратили.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури посочувствовал родным погибших

Всего погибли девять человек. Пять минут назад (говорится ориентировочно о 17:25 по местному времени 9 октября – 24 канал) мы нашли девятого человека,

– сказал чиновник.

Обвал многоэтажки в Батуми: что известно