Получили доступ ко всем силовым структурам Беларуси: к чему могут готовиться вагнеровцы

Вагнеровцы в Беларуси не только проводят военные учения. Наемники Евгения Пригожина могут стать основой режима Александра Лукашенко.

Об этом 24 Каналу сказал основатель первого военного братства Беларуси и первой парамилитарной организации "Белый легион" Сергей Бульба. Как известно, Евгений Пригожин хвастался сделать беларусскую армию второй в мире.

К теме Путин устроил театр с бунтом наемников Пригожина: зачем вагнеровцев сгоняют в Беларусь

"Вагнеровцы получили доступ ко всем силовым структурам Беларуси. Очень опасно, что боевики авторитетны для беларусских военных", – отметил Бульба.

Вагнеровцы перебирают власть в Беларуси: смотрите видео

Более того, беларусы живут под влиянием российской пропаганды, которая постоянно рассказывает о "риске нападения НАТО". Многие граждане верят, что вагнеровцы якобы пришли их защищать.

Как настроения у беларусских силовиков

"Силовики недовольны, потому что раньше они были основой режима. Теперь появились конкуренты, серьезно претендующие на эту роль", – пояснил Бульба.

В этом контексте следует рассматривать также готовность Лукашенко давать вагнеровцам беларусское гражданство. С ним боевики смогут легче попасть в страны НАТО, чтобы устроить на их территории провокации.

Вагнеровцы провоцируют Польшу: последние новости

После мятежа Евгения Пригожина вагнеровцы, отказавшиеся подписать контракт с минобороны России, перемещаются в Беларусь. Их первые колонны, двигавшиеся в лагерь под Осиповичами, зафиксировали 15 июля.

В ходе встречи с Владимиром Путиным 23 июля Александр Лукашенко сказал, что вагнеровцы "хотят сходить на экскурсию в Варшаву или в Жешув".

Кроме того, вагнеровцы двигались из Беларуси в сторону Сувалкского коридора, соединяющий территорию Литвы с Польшей и другими странами НАТО.

На фоне перемещения вагнеровцев в Беларусь участились попытки незаконного пересечения границы с соседней Польшей. По словам уполномоченного польского правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина, эти попытки руководствуются непосредственно беларусскими властями.