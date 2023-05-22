Граница России – это решето, – Ступак допустил, как должен отреагировать Кремль на события под Белгородом

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, утром 22 мая приступили к военной операции на территории Белгородской области. Одной из ее целей может быть попытка оттянуть часть резервов российской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, наступление Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" стал очередной публичной оплеухой России, как стране с якобы мощными вооруженными силами.

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Россия не способна защитить себя, не то что членов ОДКБ

Он считает, что эта спецоперация, по крайней мере, ее часть, направлена на то, чтобы заставить россиян оттянуть часть своих вооруженных сил с оккупированных территорий защищать российские земли. В то же время, долгосрочные планы этой группировки пока не до конца ясны.

"Возникает вопрос, откуда россияне могут забрать войска: с юга или с востока Украины, или же достанут какие-то резервы, чтобы закрыть дыры на российско-украинской границе. Это большая оплеуха публичному имиджу России. Они создают свой аналог НАТО – ОДКБ, где собираются гарантировать безопасность своим союзникам, но не могут обеспечить безопасность на своих границах", – отметил Ступак.

Если раньше на территорию России проникали одиночные группы боевиков с Кавказа, то на европейскую часть России беспрепятственно зашли по крайней мере 1 танк и несколько БМП. По словам вражеских чиновников, на строительство укреплений на границе в Белгородской области потратили 125 млн. долларов, но их преодолели без большого сопротивления.

Российская граница – это решето. На этом фоне появилось сообщение от премьер-министра Армении, что страна планирует выйти из ОДКБ. И такие заявления будут раздаваться все чаще,

– добавил эксперт Украинского института будущего.

Что известно о "контрнаступлении на Белгород"