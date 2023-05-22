Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, наступ Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" став черговим публічним ляпасом Росії, як країні з нібито потужними збройними силами.

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Росія не здатна захистити себе, не те що членів ОДКБ

Він вважає, що ця спецоперація, принаймні її частина, спрямована на те, щоб змусити росіян відтягнути частину своїх збройних сил з окупованих територій захищати російські землі. Водночас довгострокові плани цього угрупування наразі не до кінця зрозумілі.

"Виникає питання, звідки росіяни можуть забрати війська: з півдня чи зі сходу України, або ж дістануть якісь резерви, щоб закрити дірки на російсько-українському кордоні. Це великий ляпас публічному іміджу Росії. Вони створюють свій аналог НАТО – ОДКБ, де збираються гарантувати безпеку своїм союзникам, але не можуть гарантувати безпеку на своїх кордонах", – зазначив Ступак.

Якщо раніше на територію Росії проникали поодинокі групи бойовиків з Кавказу, то тут на європейську частину Росії безперешкодно зайшли принаймні 1 танк та кілька БМП. За словами ворожих чиновників, на будівництво укріплень на кордоні у Бєлгородській області витратили 125 млн доларів, але їх подолали без великого спротиву.

Російський кордон – це решето. На цьому фоні з’явилось повідомлення від прем’єр-міністра Вірменії, що його країна планує вийти з ОДКБ. І такі заяви лунатимуть дедалі частіше,

– додав експерт Українського інституту майбутнього.

Що відомо про "контрнаступ на Бєлгород"