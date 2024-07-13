Россия не оставляет попыток наступать на Харьковщине: карта боевых действий 13 июля
Источник:Генштаб
Начались 871 сутки борьбы Украины против российских захватчиков. За минувшие сутки, 12 июля, ВСУ зафиксировали 149 боевых столкновений.
Россияне нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 64 авиаударов с использованием 94 КАБов. Также враг совершил почти 5000 обстрелов, 143 из которых – из РСЗО.
Смотрите также Сколько "Шахедов" ночью запустили россияне и сколько удалось сбить
Какая ситуация на фронтеНа Харьковском направлении Россия продолжала наступательные действия. ВСУ зафиксировали 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.
Россия пытается наступать на Харьковщине: смотрите на картеНа Купянском направлении россияне атаковали 11 раз. ВСУ отбили все вражеские штурмы у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.
ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на картеНа Лиманском направлении российская армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.
Россия атаковала вблизи Невского: смотрите на картеНа Северском направлении Силы обороны отбили 5 штурмов неподалеку Белогоровки, Роздоловки и Выемки.
Россияне штурмовали Белогоровку: смотрите на картеНа Краматорском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Ивановского, Андреевки и Часового Яра.
Враг атаковал Часов Яр: смотрите на картеНа Торецком направлении российские войска совершили 19 атак возле населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк.
ВСУ отражали атаки возле Торецка: смотрите на картеНа Покровском направлении ВСУ отбили 42 штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. Там россияне при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Наибольшая концентрация российских войск была вблизи Новоалександровки.
Сейчас сложная ситуация возле Новоалександровки: смотрите на картеНа Кураховском направлении ВСУ успешно отбили 22 попытки прорвать украинскую оборону неподалеку Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки.
Россия пыталась прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте
Россия штурмовала возле Урожайного: смотрите на карте
На Ореховском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения возле Малой Токмачки и Роботино.
Зафиксирована атака возле Малой Токмачки: смотрите на картеНа Волынском и Полесском направлениях ситуация неизменна. Признаков формирования наступательных группировок врага нет. На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет свое военное присутствие, обстреливает населенные пункты и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.