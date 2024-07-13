Россия не оставляет попыток наступать на Харьковщине: карта боевых действий 13 июля

Начались 871 сутки борьбы Украины против российских захватчиков. За минувшие сутки, 12 июля, ВСУ зафиксировали 149 боевых столкновений.

Россияне нанесли по украинским позициям и населенным пунктам 64 авиаударов с использованием 94 КАБов. Также враг совершил почти 5000 обстрелов, 143 из которых – из РСЗО.

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Какая ситуация на фронте

НаРоссия продолжала наступательные действия. ВСУ зафиксировали 13 боевых столкновений вблизи населенных пунктов Глубокое, Старица, Липцы и Волчанск.

Россия пытается наступать на Харьковщине: смотрите на карте

Нароссияне атаковали 11 раз. ВСУ отбили все вражеские штурмы у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

ВСУ отбили атаки возле Синьковки: смотрите на карте

Нароссийская армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны и Торское, а также в Серебрянском лесу.

Россия атаковала вблизи Невского: смотрите на карте

НаСилы обороны отбили 5 штурмов неподалеку Белогоровки, Роздоловки и Выемки.

Россияне штурмовали Белогоровку: смотрите на карте

Навраг 11 раз атаковал вблизи Ивановского, Андреевки и Часового Яра.

Враг атаковал Часов Яр: смотрите на карте

Нароссийские войска совершили 19 атак возле населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк.

ВСУ отражали атаки возле Торецка: смотрите на карте

НаВСУ отбили 42 штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Лозоватское, Сокол, Яснобродовка, Воздвиженка и Карловка. Там россияне при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Наибольшая концентрация российских войск была вблизи Новоалександровки.

Сейчас сложная ситуация возле Новоалександровки: смотрите на карте

НаВСУ успешно отбили 22 попытки прорвать украинскую оборону неподалеку Красногоровки, Парасковиевки и Константиновки.

Россия пыталась прорвать оборону возле Красногоровки: смотрите на карте

Навраг совершил 6 штурмов позиций ВСУ возле Водяного и Урожайного.

Россия штурмовала возле Урожайного: смотрите на карте

На Ореховском направлении зафиксировано 3 боевых столкновения возле Малой Токмачки и Роботино.

Зафиксирована атака возле Малой Токмачки: смотрите на карте

Наситуация неизменна. Признаков формирования наступательных группировок врага нет. НаРоссия сохраняет свое военное присутствие, обстреливает населенные пункты и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы Украины.