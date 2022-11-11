Новые "двухсотые": ВСУ уничтожили вертолет с ранеными кадыровцами
Все внимание украинцев на днях приковано к Херсонской области – там ВСУ активно освобождает населенные пункты. Но "горячо" было и на других участках фронта – в частности, в Запорожье.
Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он также отметил, что на днях возле Энергодара заметили два вражеских вертолета. Через полтора часа – один уже был на земле.
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Как оказалось впоследствии, эти вертолеты должны были эвакуировать раненых кадыровцев с поля боя. Предварительно, вертолеты были Ми-8 и один из них "приземлили" ВСУ,
– говорит корреспондент.
Отметим, что оккупанты пренебрежительно относятся к своим солдатам и почти никогда не забирают после боев раненых или мертвых. Но к кадыровцам – другое отношение, с ними носятся, как с писаной торбой.
Быстрее всего соглашаются обменять не только российских пилотов, но и кадыровцев.
Освобождение Херсонской области украинскими Силами Обороны
- В Генштабе рассказали, что 9 ноября защитники освободили 12 населенных пунктов.
- В ОК "Юг" объяснили, что ВСУ в Херсонской области продвигаются медленно из-за плотного заминирования территорий. Однако военные делают это уверенно и закрепляются на позициях. Они просят соблюдать режим информационной тишины.
- Россияне заявили, что Антоновский мост непригоден для передвижения. В ВСУ не комментируют это.
- В Институте изучения войны считают, что Украина получила преимущество в войне и близится к деоккупации Херсона. Это не будет последней победой ВСУ.
- Оккупанты усиленно бегут из Херсонской области – они экстренно упаковываются в плавсредства.
- Аналитик Андрей Харук считает, что оккупанты могут оставить часть техники на правобережье. Кроме того, живая сила врага все еще есть в Херсоне.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что защитники на Юге деоккупировали 41 населенный пункт. Он отметил военных, освобождавших территории.