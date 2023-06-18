Грузят загадочные ящики: что и куда оккупанты везут через Мариуполь

С начала оккупации русские террористы превратили Мариуполь в логистический и военный хаб. Там постоянно происходит движение техники и живой силы, перекидывание на другие направления.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он предположил, что русские могут перевозить в новых ящиках без маркировки и определений.

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В первую очередь перекидывание техники через Мариуполь происходит на Бердянское направление. Двигаются россияне как по основной трассе по суше, так и вдоль приморской линии. Эта дорога заканчивается Бердянским аэропортом, куда периодически наведывается меткий "хлопок".

В основном россияне перемещают именно боекомплекты. К тому же, вчера и сегодня заметили новые коробки, не те же ящики, которые возят обычно, не окрашены в зеленый цвет и не маркированы россиянами.

Это мы сейчас пытаемся узнать и отслеживать. Вполне возможно, что они что-то стали получать от союзников. А, возможно, это результат запуска их производства тех же снарядов, на которые они постоянно жалуются.

– сообщил Андрющенко.

Россияне не на шутку боятся контрнаступления

Россиян очень беспокоит систематический "хлопок" на временно оккупированных территориях. Поэтому они предпринимают различные меры безопасности, пытаются дезориентировать "украинские глаза в городе", делая фейковые маневры по Мариуполю системами ПВО для того, чтобы понимали, где они находятся.

Места, где размещались лагеря бурят, наемников из ТОТ Донетчины и Луганщины, мобилизованных так и остались, иногда даже могут переодеваться в гражданскую одежду, чтобы труднее было понять, где русские, а где мариупольцы.

Все это свидетельствует, что враг серьезно опасается украинского контрнаступления и прибегает к радикальным решениям.

По словам советника городского головы Мариуполя, сейчас наемников российской армии периодически перебрасывают из Мариуполя на новые направления, заселяя новых. В основном это азиатская часть населения России.

Большинство отведенных подразделений, как ни странно, составляют наемники с временно оккупированой территории Донбасса. Эти подразделения доукомплектовываются бурятами или другими привезенными из России и бросают снова на фронт. Раньше их опрокидывали из Мариуполя раз в 2 – 3 недели, сейчас фактически еженедельно.

Украинцы-предатели с оккупированных территорий, которые воюют за Россию, все же принимают участие в боевых действиях с 2014 года, поэтому их не стоит недооценивать. Именно они составляют скелет русских формирований на территории Мариупольского района. Вместо этого мобилизованных из России там не так и много.

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