Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, що можуть росіяни перевозити у нових ящиках без маркування та означень.

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Першою чергою перекидання техніки через Маріуполь відбувається на Бердянський напрям. Рухаються росіяни як основною трасою суходолом, так і вздовж приморської лінії. Ця дорога закінчується Бердянським аеропортом, куди періодично навідується влучна "бавовна".

Здебільшого росіяни переміщують саме боєкомплекти. До того ж вчора та сьогодні помітили нові коробки, не ті самі ящики, які возять зазвичай, не пофарбовані в зелений колір і не марковані росіянами.

Це ми зараз намагаємося з'ясувати і відстежувати. Цілком можливо, що вони щось почали отримувати від союзників. А, можливо, це результат запуску їхнього виробництва тих самих снарядів, на які вони постійно скаржаться,

– повідомив Андрющенко.

Росіяни не на жарт бояться контрнаступу

Росіян дуже турбує систематична "бавовна" на тимчасово окупованих територіях. Тому вони вдаються до різних заходів безпеки, намагаються дезорієнтувати "українські очі в місті", роблячи фейкові маневри по Маріуполю системами ППО для того, щоб розуміли, де вони саме перебувають.

Місця, де розміщувалися табори бурятів, найманців з ТОТ Донеччини та Луганщини, мобілізованих так і залишилися, ті іноді навіть можуть переодягатися в цивільний одяг, щоб важче було зрозуміти, де росіяни, а де маріупольці.

Все це свідчить, що ворог серйозно побоюється українського контрнаступу і вдається до радикальних рішень.

За словами радника міського голови Маріуполя, зараз найманців російської армії періодично перекидають з Маріуполя на нові напрямки, натомість заселяють нових. Здебільшого це азійська частина населення Росії.

Більшість відведених підрозділів, як не дивно, становлять найманці з тимчасово окупованої території Донеччини. Ці підрозділи доукомплектовують бурятами чи іншими привезеними з Росії і кидають знову на фронт. Раніше їх перекидали з Маріуполя раз у 2 – 3 тижні, зараз фактично щотижня.

Українці-зрадники з окупованих територій, які нині воюють за Росію, все ж беруть участь у бойових діях з 2014 року, тому їх не варто недооцінювати. Саме вони становлять кістяк російських формувань на території Маріупольського району. Натомість мобілізованих з Росії там не так і багато.

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