Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він припустив, що можуть росіяни перевозити у нових ящиках без маркування та означень.
Читайте Знають, що ЗСУ прорвуть Запорізький фронт, – Світан сказав, де окупанти готуються до оборони
Першою чергою перекидання техніки через Маріуполь відбувається на Бердянський напрям. Рухаються росіяни як основною трасою суходолом, так і вздовж приморської лінії. Ця дорога закінчується Бердянським аеропортом, куди періодично навідується влучна "бавовна".
Здебільшого росіяни переміщують саме боєкомплекти. До того ж вчора та сьогодні помітили нові коробки, не ті самі ящики, які возять зазвичай, не пофарбовані в зелений колір і не марковані росіянами.
Це ми зараз намагаємося з'ясувати і відстежувати. Цілком можливо, що вони щось почали отримувати від союзників. А, можливо, це результат запуску їхнього виробництва тих самих снарядів, на які вони постійно скаржаться,
– повідомив Андрющенко.
Росіяни не на жарт бояться контрнаступу
Росіян дуже турбує систематична "бавовна" на тимчасово окупованих територіях. Тому вони вдаються до різних заходів безпеки, намагаються дезорієнтувати "українські очі в місті", роблячи фейкові маневри по Маріуполю системами ППО для того, щоб розуміли, де вони саме перебувають.
Місця, де розміщувалися табори бурятів, найманців з ТОТ Донеччини та Луганщини, мобілізованих так і залишилися, ті іноді навіть можуть переодягатися в цивільний одяг, щоб важче було зрозуміти, де росіяни, а де маріупольці.
Все це свідчить, що ворог серйозно побоюється українського контрнаступу і вдається до радикальних рішень.
За словами радника міського голови Маріуполя, зараз найманців російської армії періодично перекидають з Маріуполя на нові напрямки, натомість заселяють нових. Здебільшого це азійська частина населення Росії.
Більшість відведених підрозділів, як не дивно, становлять найманці з тимчасово окупованої території Донеччини. Ці підрозділи доукомплектовують бурятами чи іншими привезеними з Росії і кидають знову на фронт. Раніше їх перекидали з Маріуполя раз у 2 – 3 тижні, зараз фактично щотижня.
Українці-зрадники з окупованих територій, які нині воюють за Росію, все ж беруть участь у бойових діях з 2014 року, тому їх не варто недооцінювати. Саме вони становлять кістяк російських формувань на території Маріупольського району. Натомість мобілізованих з Росії там не так і багато.
Андрющенко детально розповів про ситуацію в Маріуполі: дивитися відео
Останні новини з Маріуполя
- Метушня в Маріуполі наростає. Окрім традиційного совання техніки та живої сили, росіяни періодично підіймають авіацію над Азовським морем. Створюється враження, що вони його буквально патрулюють.
- Потужна "бавовна" сталася 5 червня в районі заводу "Азовсталь". Туди одразу промчала колона швидких, а над заводом було видно хмару білого диму. Колаборанти та зрадники не на жарт перелякалися.
- Загалом раніше повідомлялося, що росіян в окупованому Маріуполі меншає, адже після низки прильотів у місті їм уже не до жартів, пакують валізи і виїжджають до Росії.