Мариуполь - военный хаб окупантов, поэтому "бавовна" здесь прибавится, - городской совет
Россияне начали перебрасывать большое количество техники через трассу Донецк – Мариуполь. Они уже некоторое время накапливают как живую силу, так и военную технику в Мариуполе.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что количество попадающего в город будет уменьшаться в дальнейшем благодаря работе украинских защитников.
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Мариупольцам нужно быть очень осторожными
По его словам, Мариуполь является для окупантов военно-логистическим хабом, в который с территории России заходит техника и живая сила, и дальше они распределяются на Донецкое и Запорожское направление.
То, что сейчас в Мариуполе происходит "бавовна", свидетельствует о том, что кому надо, известно об этом. И количество того, что попадает в Мариуполь и едет дальше будет уменьшаться,
– отметил депутат.
Он отметил, что мариупольцам нужно быть очень осторожными. Ведь обстрелы Херсона, Донецка, а теперь и Мариуполя, которые сами оккупанты устраивают для того, чтобы запугать местное население, продолжаются.
"Это они делают, чтобы потом показать картинку и сказать, что якобы какие-то "нацисты" обстреливают эти города. Поэтому жителям Мариуполя нужно быть бдительными и не подвергать себя опасности", - отметил Забавин.
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Мариуполь готовится к контрнаступлению ВСУ
По его словам, из-за того, что у окупантов есть дефицит живой силы, они формируют "винегрет" из всего, что у них осталось: из кадыровцыв и представителей разных национальностей. Жители города говорят, что сейчас в Мариуполе меньше мариупольцев, чем "понаехавших".
Город готовится к контрнаступлению ВСУ. Поэтому оккупанты, имея опыт Макеевки (там в новогоднюю ночь были уничтожены российские военные, поселившиеся в здании училища – 24 Канал), расселяются ограниченной численностью по всему Мариупольскому району,
– подчеркнул он.
Кстати, оккупанты очень болтливы и рассказывают местным жителям о планах врага.
"Из того, что нам известно, у них в планах двигаться по направлениям Угледарском и Запорожской области, куда они направляются из Мариуполя. Также в городе формируются колонны и отправляются на Бердянск по Запорожскому направлению", - подчеркнул Дмитрий Забавин.
"Бавовна" в Мариуполе: последние новости
- 23 февраля в Мариуполе уже третьи сутки подряд неспокойно. Оккупанты в панике и пытаются вывозить боеприпасы из уцелевших складов. Ведь по территории временно оккупированной Мариупольщины наносятся высокоточные удары.
- За последние сутки в городе раздалось 18 взрывов. Было попадание в склад окупантов, который находится на территории Мариупольского аэропорта. Также "бавовна" прилетела на территории Мариупольского ТК имени Ильича, где было сосредоточено большое количество живой силы, техники, боекомплектов, и на территорию 18-го причала порта.
- Также ликвидированы две российские базы с горюче-смазочными материалами.
- "Бавовна" в Мариуполе так испугал оккупантов, что они подняли в небо авиацию.
- Прессслужба Мариупольского городского совета сообщила, что вражеские самолеты улетают в сторону "Азовстали".