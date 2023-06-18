Перестрелки и новые фейки, – Федоров рассказал, чем заняты оккупанты в Мелитополе

С 26 февраля 2022 года город Мелитополь Запорожской области находится под оккупацией российских террористов. Там они продолжают терроризировать местное население в панике и предчувствии украинского контрнаступления.

Однако россиянам в Мелитополе неспокойно не только от украинского "хлопка", но и от собственных междоусобий и перестрелок. Об этом 24 Канала рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Оккупанты в городе настолько взбесились, что теперь терроризируют не только местное население, но и периодически стреляются между своими.

Пропаганда и выснение отношений россиян

На днях в центре города, в одном из жилых районов, началась перестрелка между военными минобороны России, тамошней фейковой полицией и ФСБ. Выяснение отношений вызвал отказ воевать и поиск крайних.

Их главная работа – пропаганда в Мелитополе сейчас направлена на подготовку фейковых выборов, которые оккупанты будут пытаться провести в сентябре 2023 года.

Ничтожность выборов подтверждают и заявления гауляйтеров, что голосовать можно будет не только по паспортам России, но и по любому документу, например, украинскому водительскому удостоверению.

Они точно не хотят делать выборы, чтобы какой-то результат получить, а провести очередной фейк. Так что сегодня настроения совершенно разные, по разным направлениям работает враг, но также видим тенденцию, что приехавшие из континентальной России коллаборанты и оккупанты хотят уезжать, но их попросту не выпускают,

– сообщил Федоров.

В свою очередь это приводит к усилению террора на местное население Мелитополя. Речь идет о давлении по полечению паспортов, тотальных обысках и проверкам прямо на мигрирующих блокпостах посреди города.

Оккупанты могут проверять телефоны, татуировки на теле, документы. Если у местных нет российского паспорта, россияне могут заставить его получать и морально-психологически давить на жителей города. Однако городской голова Мелитополя подчеркнул, что местное население не покорится и уверенно ждет освобождения Вооруженных Сил Украины.

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