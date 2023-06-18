Однак росіянам в Мелітополі неспокійно не лише від української "бавовни", але й від власних міжусобиць та перестрілок. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Окупанти в місті настільки сказилися, що тепер тероризують не лише місцеве населення, а й періодично стріляються між своїми.

Пропаганда та з'ясування стосунків росіян

Днями в центрі міста, в одному з житлових районів розпочалася перестрілка між військовими міноборони Росії, тамтешньою фейковою поліцією та ФСБ. З'ясування стосунків спричинила відмова воювати і пошук крайніх.

Натомість їхня головна робота – пропаганда в Мелітополі зараз направлена на підготовку фейкових виборів, які окупанти намагатимуться провести у вересні 2023 року.

Нікчемність виборів підтверджують і заяви гауляйтерів, що голосувати можна буде не лише за паспортами Росії, а за й будь-якими документом, наприклад, українським водійським посвідченням.

Вони точно не хочуть робити виборів, аби якийсь там результат отримати, а провести черговий фейк. Тож сьогодні настрої абсолютно різні, по різних напрямках працює ворог, але також бачимо тенденцію, що ті колаборанти й окупанти, що приїхали з континентальної Росії, хочуть виїжджати, але їх попросту не випускають,

– повідомив Федоров.

Своєю чергою це спричиняє посилення терору на місцеве населення Мелітополя. Мовиться про тиск щодо паспортів, тотальні обшуки та перевірки просто на мігруючих блокпостах посеред міста.

Окупанти можуть перевіряти телефони, татуювання на тілі, документи. Якщо в місцевих немає російського паспорта, росіяни можуть змусити піти його отримувати і морально-психологічно тиснути на мешканців міста. Однак міський голова Мелітополя наголосив, що місцеве населення не скоритися і впевнено чекає на звільнення Збройних Сил України.

Детальніше, як живе Мелітополь під окупацією: дивитися відео

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