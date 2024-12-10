Украина создала ракету "Рута", Россия ударила по Запорожью: хронология 1021 дня войны

В Украине начались 1021 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты ведут штурмы по всей линии фронта. Силы обороны дают отпор врагу. Также враг ведет атаки с воздуха на города.

О главных событиях дня по состоянию на 10 декабря 2024 года, ситуации на фронте, потерях противника, последствиях обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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