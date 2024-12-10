Украина создала ракету "Рута", Россия ударила по Запорожью: хронология 1021 дня войны
В Украине начались 1021 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты ведут штурмы по всей линии фронта. Силы обороны дают отпор врагу. Также враг ведет атаки с воздуха на города.
О главных событиях дня по состоянию на 10 декабря 2024 года, ситуации на фронте, потерях противника, последствиях обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
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Как сообщило Defence24, украинские артиллеристы смогли установить мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии. Они поразили цель на расстоянии в 70 километров. Портал Defense Express заметил, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах. Как подчеркнул глава государства в обращении, Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку. По его словам, Варшава и Киев и в дальнейшем должны работать именно вместе, чтобы обе страны совместно становились сильнее. Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе, Кандидат на пост канцлера Германии после ряда заявлений о предоставлении Украине Taurus уточнил, что решение о поставках дальнобойных ракет он будет принимать только после консультации с Вашингтоном и европейскими союзниками. Мерц также сомневается, что они смогут существенно изменить ситуацию на фронте. По его словам, обучение украинских военных, чтобы приучить их к тому, как правильно работать с вышеупомянутым типом ракет, продлится не менее 4 месяцев. За это время пост президента в США уже займет Дональд Трамп, который выиграл на выборах, и инаугурация которого состоится в январе 2025 года. Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение. Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение. По данным СМИ, белорусские военные испытали новую зенитную управляемую ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной. Из-за таких действий белорусских военных на севере Украины объявляли воздушную тревогу. Ракета предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей. США предоставили Украине 20 миллиардов долларов в долг. Он будет погашен доходами от замороженных активов России. Если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцев, это безусловно системы ПВО. Все понимают, что 10 – 12 дополнительных систем Patriot обеспечат нам жизнь, Если Украина будет иметь полностью защищенное небо, россияне не будут иметь преимущества в небе. Одна система стоит 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины отметил, что эти деньги партнеры могут взять из замороженных российских активов. Это будет стоить 30 миллиардов, чтобы полностью закрыть наше небо, Предположение основывается на том, что Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Именно там производят Су-35. Об этом он сказал на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона. Украинские ракеты и дроны. Словосочетания, которые до недавнего времени были из области фантастики. А сегодня – это реальность. Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов. Дроны украинского производства – разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные "Лютый" и Fire Point-1. На территории Ровенской и Волынской областей, вероятно, участится воздушная тревога, сообщил мэр Ровно. Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 лет. У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину, На 18:18 10 декабря известно о 16 раненых и 2 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированные в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи. Спасательная операция продолжается, под завалами по меньшей мере шесть человек – с большинством нет контакта. Чтобы разобрать завалы, надо минимум 5 – 7 часов. Впрочем, есть обнадеживающая новость. Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков, Командир батальона 108 ОМБ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что на Покровском направлении критическая ситуация. Главная причина катастрофы на Покровском направлении – высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения, Это экспериментальный проект. Он позволит оформить: Россияне забрали половину барж, которые защищали Керченский мост, – Центр журналистских расследований. Путин заявил, что с появлением "Орешника" России следует совершенствовать именно его, а не ядерную доктрину. Якобы такое оружие позволит минимизировать потребность в применении "ядерки". Около трех часов дня Россия обстреляла Запорожье баллистикой. Разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Под завалами есть люди. На 16:39 известно о 3 погибших и 14 раненых, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей. Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже зимой. Он хотел бы, чтобы Польша задавала там тон. Ермак и Путин вошли в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2025 года от Politico. Также там Орбан и Папа Римский. Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для "Орешника", который разместят в Беларуси во второй половине 2025 года. Но "жать на кнопку" будет вместе с россиянами. По его словам, должно быть минимальное расстояние до объектов поражения. 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Спасатели и медики работают на месте происшествия, пострадали нежилые здания и гражданские авто. Россия испытывает трудности в обеспечении экономической стабильности внутри страны и оборонном производстве из-за нехватки рабочей силы и коррупции, пишет ISW. Война в Украине стоила России более 200 миллиардов долларов США, а потери в армии составили не менее 700 000 военных с февраля 2022 года. Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России сократились со 140 до 53,8 миллиарда долларов США, что заставляет страну-агрессора полагаться на резервы юаней и продажу золота для покрытия дефицита бюджета. По указанию Укрэнерго 10 декабря во Львове должны были применять стабилизационные отключения света с 08:00 до 22:00. Однако, во "Львовоблэнерго" сообщили, что сейчас графики отменены. Военные Северной Кореи находятся на территории Курской области России, заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх. По данным ведомства, военные из КНДР не принимали участие в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад. "В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал президент. В Киеве все чаще обеспокоены зависимостью Украины от Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли, пишет The New York Times. В качестве безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем телеграм-канале, не использует приложение на своем личном телефоне. Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 350 оккупантов, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне против Украины превысили 755 тысяч в живой силе. Потери врага: Президент Украины Владимир Зеленский в сети Х сообщил, что сказал новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что Путин "боится только его и, возможно, Китая". Президент добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине. Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах. Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Видродження, Петровки. А также в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области. Кроме того россияне продвинулись возле Плехово на Курщине. В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 5 украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины, сообщил председатель ОП Андрей Ермак. Среди возвращенных – трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории. Институт изучения войны (ISW) опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Главное из отчета аналитиков: Силы обороны уничтожили более, чем десяток захватчиков, которые пытались наступать на Покровск, сообщили в 425 ОШБ "СКАЛА". Украина будет обращаться к Франции относительно укомплектования новой бригады. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Зеленский. Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, Россия увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" с 500 до 800 единиц в месяц. Это прежде всего связано с прямыми поставками из Ирана, сообщил эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).
ВСУ установили мировой рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою
Зеленский раскрыл детали разговора с Туском
– заявил он.
Кандидат в канцлеры Германии сделал важное заявление о предоставлении Taurus Украине
С начала суток произошло 199 боевых столкновений
В Запорожье спасатели спасли двух женщин из-под завалов
Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной
Зеленский о Patriot за счет россиян
– сказал он.
– отметил Зеленский.
Россия могла обменять солдат КНДР на Су-27 и МиГ-29
Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"
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До 31 декабря в Беларуси учения: как это повлияет на Украину
– высказался он.
В Запорожье стало меньше погибших – одного человека спасли
– сказал Иван Федоров.
– написал он.
Военные и их семьи смогут оформить через Дію ряд услуг
Видео последствий атаки в Запорожье
Враг ударил по Запорожью: есть жертвы и раненые
В Херсоне четверо пострадавших от атак БпЛА
Россия готовит решающее наступление на Покровск
Атака дронов на российский аэродром "Энгельс-2"
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Ситуация со светом
В Черкасской области семью волонтера и экс-военного планировали взорвать
Количество раненых на Харьковщине возросло
Ракетный удар по Харьковской области
Россия не способна обеспечивать экономику и оборонку, – ISW
Во Львове отменили отключение света
Солдаты КНДР готовы вступить в бой в Курской области
Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет
Опасения относительно Telegram
Генштаб обновил статистику потерь врага
Зеленский сказал Трампу, что Путин его боится
Продвижение россиян по данным DeepState
В Украину вернули пятеро детей
Пятеро украинских детей вернулись домой / Фото с телеграма Ермака
Обзор карты и фронта ISW
Потери россиян возле Покровска
Украина будет просить Францию укомплектовать еще одну бригаду
– отметил лидер.
Сколько дронов ежемесячно способна производить Россия
Как сообщило Defence24, украинские артиллеристы смогли установить мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии. Они поразили цель на расстоянии в 70 километров.
Портал Defense Express заметил, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.
Как подчеркнул глава государства в обращении, Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку. По его словам, Варшава и Киев и в дальнейшем должны работать именно вместе, чтобы обе страны совместно становились сильнее.
Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе,
Кандидат на пост канцлера Германии после ряда заявлений о предоставлении Украине Taurus уточнил, что решение о поставках дальнобойных ракет он будет принимать только после консультации с Вашингтоном и европейскими союзниками.
Мерц также сомневается, что они смогут существенно изменить ситуацию на фронте.
По его словам, обучение украинских военных, чтобы приучить их к тому, как правильно работать с вышеупомянутым типом ракет, продлится не менее 4 месяцев. За это время пост президента в США уже займет Дональд Трамп, который выиграл на выборах, и инаугурация которого состоится в январе 2025 года.
Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.
Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение.
По данным СМИ, белорусские военные испытали новую зенитную управляемую ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной. Из-за таких действий белорусских военных на севере Украины объявляли воздушную тревогу.
Ракета предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей.
США предоставили Украине 20 миллиардов долларов в долг. Он будет погашен доходами от замороженных активов России.
Если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцев, это безусловно системы ПВО. Все понимают, что 10 – 12 дополнительных систем Patriot обеспечат нам жизнь,
Если Украина будет иметь полностью защищенное небо, россияне не будут иметь преимущества в небе. Одна система стоит 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины отметил, что эти деньги партнеры могут взять из замороженных российских активов.
Это будет стоить 30 миллиардов, чтобы полностью закрыть наше небо,
Предположение основывается на том, что Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Именно там производят Су-35.
Об этом он сказал на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.
Украинские ракеты и дроны. Словосочетания, которые до недавнего времени были из области фантастики. А сегодня – это реальность. Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов.
Дроны украинского производства – разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные "Лютый" и Fire Point-1.
На территории Ровенской и Волынской областей, вероятно, участится воздушная тревога, сообщил мэр Ровно.
Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 лет.
У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину,
На 18:18 10 декабря известно о 16 раненых и 2 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированные в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.
Спасательная операция продолжается, под завалами по меньшей мере шесть человек – с большинством нет контакта. Чтобы разобрать завалы, надо минимум 5 – 7 часов.
Впрочем, есть обнадеживающая новость.
Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков,
Командир батальона 108 ОМБ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что на Покровском направлении критическая ситуация.
Главная причина катастрофы на Покровском направлении – высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения,
Это экспериментальный проект. Он позволит оформить:
Россияне забрали половину барж, которые защищали Керченский мост, – Центр журналистских расследований.
Путин заявил, что с появлением "Орешника" России следует совершенствовать именно его, а не ядерную доктрину. Якобы такое оружие позволит минимизировать потребность в применении "ядерки".
Около трех часов дня Россия обстреляла Запорожье баллистикой.
Разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Под завалами есть люди.
На 16:39 известно о 3 погибших и 14 раненых, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей.
Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже зимой. Он хотел бы, чтобы Польша задавала там тон.
Ермак и Путин вошли в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2025 года от Politico. Также там Орбан и Папа Римский.
Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для "Орешника", который разместят в Беларуси во второй половине 2025 года. Но "жать на кнопку" будет вместе с россиянами.
По его словам, должно быть минимальное расстояние до объектов поражения.
Зеленский в декабре на заседании новой Контактной группы по прекращению войны будет говорить о вступлении Украины в НАТО и гарантиях безопасности, которые будут действовать до момента вступления.
Правительство утвердило соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису.
Херсонская ОВА сообщила, что из пригорода в одну из херсонских больниц доставлены сразу 4 пострадавших от атаки вражеских беспилотников.
Трое мужчин 34, 49, 74 лет и 69-летняя женщина получили минно-взрывную травму. У троих также осколочные ранения. У 49-летнего пострадавшего – контузия.
Российские войска готовятся к наступлению на Покровск в Донецкой области. Операция может стать решающим этапом наступательной кампании на этом направлении. Россия подготовила для этого до 18 000 солдат, пишет Forbes.
Беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области. Именно там расположен "Энгельс-2", откуда взлетают стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по территории Украины.
Губернатор Роман Бусаргин заявил, мол, разрушений и пострадавших нет
В Украине объявляли воздушную тревогу только для в северных областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Это связано с опасностью баллистических ударов из Беларуси, где проводят военные учения.
Информация о прорыве российских войск на территорию Сумской области не соответствует действительности, сообщили в Госпогранслужбе. Пограничные подразделения не зафиксировали никаких попыток захода или боевых действий в указанной местности.
К тому же эта территория является заболоченной, что затрудняет возможность россиян закрепиться или развивать наступление.
Во вторник, 10 декабря, действуют графики отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, стабилизационные отключения будут:
Утром в ряде областей начали отменять графики стабилизационных отключений. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской областях.
Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией успешно предотвратили убийство семьи волонтеров в Черкасской области. Мишенью преступников стала руководительница благотворительного фонда, которая активно поддерживает Силы обороны Украины, и ее муж – демобилизованный военнослужащий ВСУ, получивший тяжелое ранение на фронте.
Врезультате двух обстрелов города Златополь пострадали уже 10 человек, сообщил Синегубов.
В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.
Повторный обстрел, по словам руководителя ОВА, повредил административное здание.
По последним данным, всего 10 человек пострадали. Среди них двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.
В Сумах после 11 часов прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу на тот момент в регионе не объявляли.
Российские войска нанесли ракетный удар по городу Златополь в Харьковской области, в результате чего пострадали 8 человек.
Спасатели и медики работают на месте происшествия, пострадали нежилые здания и гражданские авто.
Россия испытывает трудности в обеспечении экономической стабильности внутри страны и оборонном производстве из-за нехватки рабочей силы и коррупции, пишет ISW.
Война в Украине стоила России более 200 миллиардов долларов США, а потери в армии составили не менее 700 000 военных с февраля 2022 года.
Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России сократились со 140 до 53,8 миллиарда долларов США, что заставляет страну-агрессора полагаться на резервы юаней и продажу золота для покрытия дефицита бюджета.
По указанию Укрэнерго 10 декабря во Львове должны были применять стабилизационные отключения света с 08:00 до 22:00. Однако, во "Львовоблэнерго" сообщили, что сейчас графики отменены.
Военные Северной Кореи находятся на территории Курской области России, заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.
По данным ведомства, военные из КНДР не принимали участие в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.
"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал президент.
В Киеве все чаще обеспокоены зависимостью Украины от Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли, пишет The New York Times.
В качестве безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем телеграм-канале, не использует приложение на своем личном телефоне.
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 350 оккупантов, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне против Украины превысили 755 тысяч в живой силе.
Потери врага:
Президент Украины Владимир Зеленский в сети Х сообщил, что сказал новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что Путин "боится только его и, возможно, Китая".
Президент добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине.
Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах.
Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Видродження, Петровки. А также в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.
Кроме того россияне продвинулись возле Плехово на Курщине.
В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 5 украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины, сообщил председатель ОП Андрей Ермак.
Среди возвращенных – трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории.
Институт изучения войны (ISW) опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Главное из отчета аналитиков:
Силы обороны уничтожили более, чем десяток захватчиков, которые пытались наступать на Покровск, сообщили в 425 ОШБ "СКАЛА".
Украина будет обращаться к Франции относительно укомплектования новой бригады. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Зеленский.
Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы,
Россия увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" с 500 до 800 единиц в месяц. Это прежде всего связано с прямыми поставками из Ирана, сообщил эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).