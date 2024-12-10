Украина создала ракету "Рута", Россия ударила по Запорожью: хронология 1021 дня войны

10 декабря 2024, 23:58
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Автор: Ирина Чеботникова, Анастасия Лукашевская

В Украине начались 1021 сутки полномасштабного вторжения России. Оккупанты ведут штурмы по всей линии фронта. Силы обороны дают отпор врагу. Также враг ведет атаки с воздуха на города.

О главных событиях дня по состоянию на 10 декабря 2024 года, ситуации на фронте, потерях противника, последствиях обстрелов – читайте в материале 24 Канала.  

Смотрите также ВСУ пытались прорваться на Белгородщину и контратакуют на Донбассе: обзор карты и фронта ISW

23:59, 10 декабря

ВСУ установили мировой рекорд дальности выстрела из артиллерии в реальном бою

Как сообщило Defence24, украинские артиллеристы смогли установить мировой рекорд по дальности стрельбы обычной полевой артиллерии. Они поразили цель на расстоянии в 70 километров.

Портал Defense Express заметил, что дальность стрельбы в 70 км из обычной 155-мм пушки действительно является рекордом. По крайней мере, если брать в расчет только реальные боевые действия, а не стрельбу на испытательных полигонах.

23:40, 10 декабря

Зеленский раскрыл детали разговора с Туском

Как подчеркнул глава государства в обращении, Украина благодарна Польше за всю оказанную поддержку. По его словам, Варшава и Киев и в дальнейшем должны работать именно вместе, чтобы обе страны совместно становились сильнее.

Спланировали во время разговора нашу совместную работу в эти недели и также в следующем году, когда начнется председательство Польши в Европейском Союзе,
– заявил он.

23:20, 10 декабря

Кандидат в канцлеры Германии сделал важное заявление о предоставлении Taurus Украине

Кандидат на пост канцлера Германии после ряда заявлений о предоставлении Украине Taurus уточнил, что решение о поставках дальнобойных ракет он будет принимать только после консультации с Вашингтоном и европейскими союзниками.

Мерц также сомневается, что они смогут существенно изменить ситуацию на фронте.

По его словам, обучение украинских военных, чтобы приучить их к тому, как правильно работать с вышеупомянутым типом ракет, продлится не менее 4 месяцев. За это время пост президента в США уже займет Дональд Трамп, который выиграл на выборах, и инаугурация которого состоится в январе 2025 года.

23:00, 10 декабря

С начала суток произошло 199 боевых столкновений

  • На Харьковском направлении наши войска отражали семь атак противника в районах Волчанска, Липцов и Старицы – все атаки уже отбиты.
  • На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников. Украинские защитники отбили восемь атак, еще три боестолкновения пока продолжается.
  • На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.
  • На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по Северску.
  • На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Белой Горы и Часового Яра, которую успешно отбили наши защитники.
  • На Торецком направлении россияне девять раз атаковали позиции Сил обороны. Сейчас продолжается два боестолкновения.
  • На Покровском направлении россияне 52 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Новотроицкое, Пушкино, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Песчаное, Покровск и Шевченко. Продолжается три боестолкновения.
  • На Кураховском направлении враг 44 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Дачное и Дальнее, шесть боестолкновений – продолжаются.
  • На Времовском направлении захватчики совершили 16 наступательных действий. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.
  • На Ореховском направлении противник семь раз атаковал в районах Новоандреевки и Пятихаток.
  • На Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника.
22:40, 10 декабря

В Запорожье спасатели спасли двух женщин из-под завалов

Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.

Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение.

22:20, 10 декабря

Беларусь испытала новую ракету для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной

По данным СМИ, белорусские военные испытали новую зенитную управляемую ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2" у границы с Украиной. Из-за таких действий белорусских военных на севере Украины объявляли воздушную тревогу.

Ракета предназначена для поражения скоростных маневренных аэродинамических целей (дронов), тактических ракет различных типов, вертолетов и наземных целей.

21:54, 10 декабря

В Запорожье на 20:31 известно о 4 погибших и 20 раненых, среди них 5-летний ребенок.

21:20, 10 декабря

США предоставили Украине 20 миллиардов долларов в долг. Он будет погашен доходами от замороженных активов России.

20:52, 10 декабря

Зеленский о Patriot за счет россиян

Если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцев, это безусловно системы ПВО. Все понимают, что 10 – 12 дополнительных систем Patriot обеспечат нам жизнь,
– сказал он.

Если Украина будет иметь полностью защищенное небо, россияне не будут иметь преимущества в небе. Одна система стоит 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины отметил, что эти деньги партнеры могут взять из замороженных российских активов.

Это будет стоить 30 миллиардов, чтобы полностью закрыть наше небо,
– отметил Зеленский.
 

20:20, 10 декабря

Россия могла обменять солдат КНДР на Су-27 и МиГ-29

Предположение основывается на том, что Ким Чен Ын посещал авиазавод в Комсомольске-на-Амуре. Именно там производят Су-35.

19:42, 10 декабря

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты "Рута"

Об этом он сказал на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Украинские ракеты и дроны. Словосочетания, которые до недавнего времени были из области фантастики. А сегодня – это реальность. Ракета "Паляница" вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло". На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты "Рута". Дальнобойный "Нептун" вскоре станет ужасной реальностью для оккупантов.

Дроны украинского производства – разведчик "Гор", ночные бомберы "Вампир" и Heavy Shot, FPV-дроны "Колибри" и "Камик", FPV-самолеты Darts, дальнобойные "Лютый" и Fire Point-1.

19:32, 10 декабря

В Запорожье из-под завалов достали тело третьего погибшего

19:27, 10 декабря

Россия атаковала служебное авто МАГАТЭ

Машина направлялась на оккупированную ЗАЭС. Рафаэль Гросси осудил атаку.

19:00, 10 декабря

До 31 декабря в Беларуси учения: как это повлияет на Украину

На территории Ровенской и Волынской областей, вероятно, участится воздушная тревога, сообщил мэр Ровно.

18:45, 10 декабря

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 лет.

У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину,
– высказался он.

18:25, 10 декабря

В Запорожье стало меньше погибших – одного человека спасли

На 18:18 10 декабря известно о 16 раненых и 2 погибших. Среди пострадавших – двое врачей. Госпитализированные в крайне тяжелом состоянии. На момент удара в клинике были пациенты и врачи.

Спасательная операция продолжается, под завалами по меньшей мере шесть человек – с большинством нет контакта. Чтобы разобрать завалы, надо минимум 5 – 7 часов.

Впрочем, есть обнадеживающая новость.

Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших, которого во время поисковой операции было признано погибшим. Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков,
– сказал Иван Федоров.

18:15, 10 декабря

Командир батальона 108 ОМБ "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что на Покровском направлении критическая ситуация.

Главная причина катастрофы на Покровском направлении – высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи. Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения,
– написал он.

18:00, 10 декабря

Военные и их семьи смогут оформить через Дію ряд услуг

Это экспериментальный проект. Он позволит оформить:

  • статус лица с инвалидностью вследствие войны;
  • денежную помощь раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, которые государство предоставляет семьям погибших воинов.
17:40, 10 декабря

Россияне забрали половину барж, которые защищали Керченский мост, – Центр журналистских расследований.

17:20, 10 декабря

Путин заявил, что с появлением "Орешника" России следует совершенствовать именно его, а не ядерную доктрину. Якобы такое оружие позволит минимизировать потребность в применении "ядерки".

17:00, 10 декабря

Видео последствий атаки в Запорожье

16:40, 10 декабря

Враг ударил по Запорожью: есть жертвы и раненые

Около трех часов дня Россия обстреляла Запорожье баллистикой.

Разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. Под завалами есть люди.

На 16:39 известно о 3 погибших и 14 раненых, один из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое врачей.

16:30, 10 декабря

Дональд Туск заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться уже зимой. Он хотел бы, чтобы Польша задавала там тон.

16:03, 10 декабря

Ермак и Путин вошли в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2025 года от Politico. Также там Орбан и Папа Римский.

15:40, 10 декабря

Лукашенко заявил, что Минск сам будет определять цели для "Орешника", который разместят в Беларуси во второй половине 2025 года. Но "жать на кнопку" будет вместе с россиянами.

По его словам, должно быть минимальное расстояние до объектов поражения.

15:00, 10 декабря

Зеленский в декабре на заседании новой Контактной группы по прекращению войны будет говорить о вступлении Украины в НАТО и гарантиях безопасности, которые будут действовать до момента вступления.

14:30, 10 декабря

Правительство утвердило соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису.

14:01, 10 декабря

В Херсоне четверо пострадавших от атак БпЛА

Херсонская ОВА сообщила, что из пригорода в одну из херсонских больниц доставлены сразу 4 пострадавших от атаки вражеских беспилотников.

Трое мужчин 34, 49, 74 лет и 69-летняя женщина получили минно-взрывную травму. У троих также осколочные ранения. У 49-летнего пострадавшего – контузия.

13:51, 10 декабря

Россия готовит решающее наступление на Покровск

Российские войска готовятся к наступлению на Покровск в Донецкой области. Операция может стать решающим этапом наступательной кампании на этом направлении. Россия подготовила для этого до 18 000 солдат, пишет Forbes.

13:49, 10 декабря

Атака дронов на российский аэродром "Энгельс-2"

Беспилотники атаковали военный аэродром в Саратовской области. Именно там расположен "Энгельс-2", откуда взлетают стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

Губернатор Роман Бусаргин заявил, мол, разрушений и пострадавших нет

12:53, 10 декабря

Тревога на Севере страны - в чем причина

В Украине объявляли воздушную тревогу только для в северных областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Это связано с опасностью баллистических ударов из Беларуси, где проводят военные учения.

11:28, 10 декабря

Россияне не прорывали границу в Сумской области

Информация о прорыве российских войск на территорию Сумской области не соответствует действительности, сообщили в Госпогранслужбе. Пограничные подразделения не зафиксировали никаких попыток захода или боевых действий в указанной местности.

К тому же эта территория является заболоченной, что затрудняет возможность россиян закрепиться или развивать наступление.

11:27, 10 декабря

Ситуация со светом

Во вторник, 10 декабря, действуют графики отключения электроэнергии. Как сообщили в Укрэнерго, стабилизационные отключения будут:

  • 07:00 – 08:00 - одна очередь отключений;
  • 08:00 – 19:00 - две очереди отключений;
  • 19:00 – 22:00 - одна очередь отключений.

Утром в ряде областей начали отменять графики стабилизационных отключений. Речь идет о Львовской и Ивано-Франковской областях.

11:27, 10 декабря

В Черкасской области семью волонтера и экс-военного планировали взорвать

Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией успешно предотвратили убийство семьи волонтеров в Черкасской области. Мишенью преступников стала руководительница благотворительного фонда, которая активно поддерживает Силы обороны Украины, и ее муж – демобилизованный военнослужащий ВСУ, получивший тяжелое ранение на фронте.

11:26, 10 декабря

Количество раненых на Харьковщине возросло

Врезультате двух обстрелов города Златополь пострадали уже 10 человек, сообщил Синегубов.

В результате повторного ракетного удара еще две женщины получили травмы, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Повторный обстрел, по словам руководителя ОВА, повредил административное здание.

По последним данным, всего 10 человек пострадали. Среди них двое мужчин 49, 59 лет и восемь женщин от 29 до 62 лет. Восемь человек госпитализированы.

11:20, 10 декабря

В Сумах после 11 часов прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу на тот момент в регионе не объявляли.

10:36, 10 декабря

Ракетный удар по Харьковской области

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Златополь в Харьковской области, в результате чего пострадали 8 человек.

Спасатели и медики работают на месте происшествия, пострадали нежилые здания и гражданские авто.

10:35, 10 декабря

Россия не способна обеспечивать экономику и оборонку, – ISW

Россия испытывает трудности в обеспечении экономической стабильности внутри страны и оборонном производстве из-за нехватки рабочей силы и коррупции, пишет ISW.

Война в Украине стоила России более 200 миллиардов долларов США, а потери в армии составили не менее 700 000 военных с февраля 2022 года.

Ликвидные активы в Фонде национального благосостояния России сократились со 140 до 53,8 миллиарда долларов США, что заставляет страну-агрессора полагаться на резервы юаней и продажу золота для покрытия дефицита бюджета.

10:32, 10 декабря

Во Львове отменили отключение света

По указанию Укрэнерго 10 декабря во Львове должны были применять стабилизационные отключения света с 08:00 до 22:00. Однако, во "Львовоблэнерго" сообщили, что сейчас графики отменены.

07:59, 10 декабря

Солдаты КНДР готовы вступить в бой в Курской области

Военные Северной Кореи находятся на территории Курской области России, заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

По данным ведомства, военные из КНДР не принимали участие в боевых действиях, но находятся в готовности вступить в бой в любой момент.

07:57, 10 декабря

Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал президент.

07:56, 10 декабря

Опасения относительно Telegram

В Киеве все чаще обеспокоены зависимостью Украины от Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли, пишет The New York Times.

В качестве безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем телеграм-канале, не использует приложение на своем личном телефоне.

07:49, 10 декабря

Генштаб обновил статистику потерь врага

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 350 оккупантов, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне против Украины превысили 755 тысяч в живой силе.

Потери врага:

  • личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,
  • танков – 9 524 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 596 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48) ед,
  • специальной техники – 3 637 (+1) ед.
07:47, 10 декабря

Зеленский сказал Трампу, что Путин его боится

Президент Украины Владимир Зеленский в сети Х сообщил, что сказал новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что Путин "боится только его и, возможно, Китая".

Президент добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине.

06:34, 10 декабря

Продвижение россиян по данным DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах.

Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Видродження, Петровки. А также в Сонцовке, Новотроицком и Шевченко Донецкой области.

Кроме того россияне продвинулись возле Плехово на Курщине.

06:31, 10 декабря

В Украину вернули пятеро детей

В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 5 украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины, сообщил председатель ОП Андрей Ермак.

Среди возвращенных – трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории.


Пятеро украинских детей вернулись домой / Фото с телеграма Ермака

06:28, 10 декабря

Обзор карты и фронта ISW

Институт изучения войны (ISW) опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Главное из отчета аналитиков:

  • ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, однако российские силы утверждают, что отбили атаку, тогда как бои продолжаются на Курщине.
  • В Луганской и Донецкой областях российские войска проводят наступательные операции, но не достигли подтвержденных успехов, тогда как украинские силы контратакуют.
  • В Запорожской и Херсонской областях российские войска продолжают наступление, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Российские войска пытались продвинуться на Харьковщине, но безуспешно, тогда как украинские силы пытаются сдержать врага на разных направлениях.
06:27, 10 декабря

Потери россиян возле Покровска

Силы обороны уничтожили более, чем десяток захватчиков, которые пытались наступать на Покровск, сообщили в 425 ОШБ "СКАЛА".

06:26, 10 декабря

Украина будет просить Францию укомплектовать еще одну бригаду

Украина будет обращаться к Франции относительно укомплектования новой бригады. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Зеленский.

Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы,
– отметил лидер.

06:15, 10 декабря

Сколько дронов ежемесячно способна производить Россия

Россия увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" с 500 до 800 единиц в месяц. Это прежде всего связано с прямыми поставками из Ирана, сообщил эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).