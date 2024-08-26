Новости плохие, – Вилкул прокомментировал удар в Кривом Роге

Поздно вечером 26 августа в Кривом Роге слышали взрывы. Вскоре появились официальные комментарии властей.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что новости неутешительные.

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Удар по Кривому Рогу

Новости плохие, конкретика после отбоя. Все уже на месте. Спасательные и медицинские службы спасают людей,

– сказал Вилкул.

В то же время глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал: "Россия – страна террорист".

Отметим, что тревогу в Днепропетровской области объявили в 23:10. Воздушные Силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Уже через 10 минут, то есть в 23:20, в Кривом Роге раздались взрывы.

Отметим, что в то же время в более чем половине областей Украины объявлена воздушная тревога – включая Киев.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью. Оперативные новости вы можете найти в нашем телеграм-канале.