Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Заявление об отставке Авакова

Источник: МВД Украины

Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел.

Читайте также Палец вверх и счастливое лицо: Аваков обнародовал фото после подписанного заявления об отставке

Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" прошу принять мою отставку с поста Министра внутренних дел Украины,

– говорится в нем.

Он поблагодарил команду ведомства за годы совместной работы.

Чтобы уволить министра окончательно, за это должна проголосовать Верховная Рада. Предварительно, внеочередное заседание касательно этого планируют провести 15 июля.

Кто заменит Авакова

Зеленский предложил на пост нового главы МВД кандидатуру Дениса Монастырского. Тот предложение возглавить ведомство принял.

К слову, до сих пор Монастырский был главой комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отставка Арсена Авакова: что предшествовало

В кресле министра Аваков провел более 7 лет его назначили еще в феврале 2014 года.

О том, что он "засиделся" в должности периодически говорили активисты и отдельные депутаты.

Летом 2020 года украинцы выходили на протесты, выражая свое недовольство работой главы МВД и многочисленными провалами его команды.

В июне 2021 года слухи об отставке Авакова возобновились. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре 2021 года.

Впоследствии в Офисе Президента опровергли эту информацию, назвав ее "традиционной политической забавой".



Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала

Реакция Зеленского на статью Путина

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский признался, что не читал полностью скандальную статью Владимира Путина об Украине.

К теме Назвал "детищем советской эпохи", – Путин написал обещанную статью об Украине

Однако украинский лидер заявил: если глава Кремля пишет на украинском, значит "мы все делаем правильно". Он добавил, что может только позавидовать главе России, который позволил себе потратить столько времени на столь подробную работу над статьей.

Зеленский также подчеркнул, что у Путина очень не хватает времени на встречу с ним, однако теперь ему понятно почему.

Глава Украины отметил, что "некоторые вещи, которые он написал, они могли бы проговорить". В частности, он мог бы предоставить Путину много материала, которым можно воспользоваться при написании другой статьи.

Кроме того, Зеленский пообещал, что когда у него будет время, эту статью детально проанализируют.

Если надо, чтобы эта статья нашла ответ, вроде она же написана на украинском. Надо, чтобы мы что-то ответили. Подумаем,

– заверил Зеленский.

Одиозная статья Путина: главное

Путин написал статью об Украине, которую на сайте президента России опубликовали, в частности, на украинском языке.

Оперируя заезженными пропагандистскими утверждениями и искаженными историческими фактами, Путин цинично заявил, что Украину якобы помогли создать большевики, фактически ограбив этим Россию.

По словам российского президента, "именно советская национальная политика закрепила на государственном уровне положение о 3 отдельных славянских народах: русский, украинский и белорусский.

Глава Кремля также заявил, что Россия якобы "сделала все, чтобы остановить братоубийство". При этом глава Кремля проигнорировал тот факт, что только с начала 2021 года российские наемники убили на Донбассе 49 украинских защитников.

Результаты голосования Рады

Источник: 24 канал

Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором нардепы рассмотрели ряд вопросов.

Обратите внимание Боржом-кола: Тищенко в Раде угощал коллег странным коктейлем – видео

Ликвидация Укроборонпрома

В частности, во втором чтении проголосовали за законопроект о ликвидации Укроборонпрома. Документ поддержали 256 парламентариев, против были 16 нардепов, не голосовали – 40.

Принятый законопроект даст возможность ускорить трансформацию оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки – до 1 года.

Документ предусматривает внедрение таких изменений

В рамках трансформации госконцерна создадут 2 крупных холдинга: "Оборонные системы Украины" – в него войдут 65 предприятий, которые распределят по 6 субхолдингам; аэрокосмический холдинг – будет заниматься авиацией и космосом.

Государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса превратят в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с украинскими и иностранными партнерами.

Провал легализации медицинского каннабиса

В то же время Рада провалила голосование за законопроект №5596, который предусматривает легализацию каннабиса для применения его в медицинских и научных целях. Документ рассматривали в первом чтении.

За соответствующее решение проголосовали лишь 184 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.

В случае одобрения законопроекта украинские пациенты получили бы доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике.

Важно! В Украине медицинский каннабис нужен не менее 2 миллионам больных украинцев – препараты на основе конопли могут спасти от боли.

Советуем ознакомиться Тюрьма и штрафы на миллионы, – Рада одобрила наказание за контрабанду

Российский потерял региональный статус в Николаеве

Источник: фейсбук Тараса Креминя

Окружной административный суд отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального в Николаеве. Это произошло 8 июля.

Ознакомьтесь "Как это": депутаты Одесского горсовета перешли на украинский, но у них возникли проблемы – видео

Местные депутаты не отменили свое решение

Языковой омбудсмен отметил, что посылал два обращения к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием отменить решение николаевских депутатов.

Наконец это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в 6-месячный срок со дня вступления в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", то есть 2 года назад, отменено,

– прокомментировал Кремень.

Статус регионального русский потерял через суд, хотя сами депутаты могли отменить свое одиозное решение. Впрочем, как отмечает, Креминь, не все избранники имели на это достаточно смелости. Такая возможность была у депутатов, например, в мае 2021 года. Однако тогда не хватило голосов.

Обратите внимание! Кремень заметил, что до сих пор в силе остаются решения по функционированию региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, и в отдельных громадах Одесской и Закарпатской областей.